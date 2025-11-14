В Госдуме предложили установить 19 апреля Днем памяти жертв геноцида

Tекст: Елизавета Шишкова

Законопроект о введении памятной даты внесла на рассмотрение в Госдуму Ирина Яровая, передает ТАСС.

Она отметила, что День памяти жертв геноцида позволит подтвердить на общегосударственном уровне позицию России, согласно которой агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида.

Вице-спикер подчеркнула, что 19 апреля должно стать датой, отражающей историческую правду в календаре России. «Никто не забыт и ничто не забыто», – заявила Яровая, добавив, что этот шаг закрепляет отношение к событиям прошлого, которое разделяют граждане страны на основании конституции.

Депутат заявила, что утверждение даты соответствует курсу на защиту исторической правды, отражает уважение к памяти жертв и напоминание о цене мирной жизни.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 9 августа – дня окончания Ленинградской битвы – днем воинской славы России. Позже президент Владимир Путин подписал данный закон.