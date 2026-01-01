Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

Умерла «последняя королева Парижа» и икона моды графиня Жаклин де Риб

Tекст: Мария Иванова

Легендарная графиня Жаклин де Риб, известная как «последняя королева Парижа» и символ мировой моды, скончалась на 97-м году жизни в Швейцарии, сообщает Frence Press. Эту информацию агентству подтвердила помощница де Риб, Стефани Мули.

Жаклин де Риб прославилась не только благодаря аристократическому происхождению, но и уникальному вкусу: ещё в 1956 году она была отмечена как одна из самых элегантно одетых женщин мира и стала музой ведущих фотографов модной индустрии.

После работы журналисткой и дизайнером де Риб открыла собственный модный дом в Париже при поддержке Ив Сен-Лорана, клиенткой которого долгое время была. Её дебютная коллекция вызвала восторженный отклик у мировой прессы, а основным рынком сбыта бренда стали США.

Де Риб оставалась во главе своего дома моды до 1995 года, пока проблемы со здоровьем не вынудили ее закрыть бизнес. Спустя годы, в 2019 году, ее собрание произведений искусства было выставлено на аукционе во Франции и принесло 22,8 млн евро.

Напмним, в ноябре прошлого года умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло.