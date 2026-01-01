Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Намибия захотела начать поставку пива и говядины в Россию
Намибия может начать поставки на российский рынок не только пива, но и говядины, включая популярный местный продукт билтонг, заявила посол Намибии в России Моника Ндилиавике Нашанди.
Посол Намибии в России Моника Ндилиавике Нашанди заявила о намерении страны рассмотреть возможность экспорта пива и говядины в Россию, передает РИА «Новости». Моника Нашанди отметила, что считает намбийское пиво лучшим в мире и уверена, что российские потребители смогут его оценить.
Она подчеркнула, что кроме пива, страна может предложить россиянам и говядину, в том числе мясные деликатесы. В частности, дипломат рассказала о продукте билтонг – это мясо, которое сушится при высокой температуре и отличается особым вкусом. Посол выразила уверенность, что подобные товары будут востребованы на российском рынке.
Ранее поставки пива из стран Евросоюза сократились до десятилетнего минимума.