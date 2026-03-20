Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.2 комментария
Центр «Наследие» отметил пятилетие масштабными гуманитарными проектами
За пять лет работы Центр «Наследие» оказал помощь более 40 тыс. человек, доставив свыше 810 тонн гуманитарных грузов по всей России и в Донбасс.
Центр «Наследие» за пять лет своей деятельности превратился из инициативы единомышленников в крупную общественную организацию, реализующую благотворительные, гуманитарные, просветительские и культурно-исторические проекты по всей России, следует из сообщения на сайте организации.
Инициатором создания выступил доктор юридических наук Андрей Спиридонов, объединивший общественных деятелей, волонтеров, бизнес, культуру и духовенство вокруг идеи сохранения исторической памяти и служения Отечеству. За это время помощь получили более 40 тыс. человек, на благотворительные программы направлено свыше 3,37 млн рублей, доставлено более 810 тонн гуманитарной помощи, заключено более 40 соглашений о сотрудничестве.
Центр реализует пять постоянных благотворительных программ и множество акций. Его деятельность отмечена более 60 государственными и общественными наградами, включая благодарственные письма президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, а также высокую оценку со стороны администрации президента и мэра Москвы Сергея Собянина.
Особое значение имеет программа «Наследие Донбасса» имени Александра Спиридонова, направленная на комплексную помощь жителям Донбасса, военнослужащим и регионам специальной военной операции. В рамках программы в Донбасс и в Оренбургскую область доставлены сотни тонн гуманитарных грузов, медикаменты и специализированное оборудование.
Вторым важным направлением стала программа «Православные рубежи России» под руководством Андрея Спиридонова, реализуемая по благословению патриарха Кирилла. В рамках программы на архипелаг Земля Франца-Иосифа, острова Курильской гряды и в храмы по всей России доставлены православные святыни, проведены экспедиции и установлены памятные знаки.
Программа «Наше наследие» посвящена просветительской и культурной деятельности, включающей встречи с потомками исторических личностей, телемосты и экскурсии для пожилых, инвалидов и подопечных социальных учреждений. Программа «Трапеза» обеспечивает регулярную продовольственную поддержку детям-сиротам, инвалидам и малоимущим семьям.
Центр также занимается сохранением исторической памяти, участвует в проектах по созданию памятников и экспедиций по следам героев войны, а также реализует экологические и культурные проекты в сотрудничестве с Русским географическим обществом и другими организациями. В период паводка в Орске центр организовал поставку более 40 тонн питьевой воды для жителей региона.
Особую роль в работе сыграли Андрей и Елена Спиридоновы, лично участвовавшие в организации адресной помощи и поддержке регионов.
Центр продолжает развивать свою миссию, расширяя географию благотворительных программ и сохраняя верность ценностям служения, памяти и единства.