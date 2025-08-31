Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
Новости о продвижении России на Украине и о живом президенте США Дональде Трампе стали неудачными для канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем сообщении в соцсети X (соцсеть заблокирована в РФ) Медведев прикрепил скриншот, в котором назвал Мерца и Макрона «двуяйцевыми близнецами» и «редкими уродами». По его словам, один из них «жаждет мести», а другой боится «хищника у ворот» и «шантажирует Трампа президентом России Владимиром Путиным», передает РИА «Новости».
Медведев отметил: «Вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается (на Украине) – плохие новости для двуяйцевых близнецов».
В публикации также говорится, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. В завершение Медведев добавил, что ситуация может завершиться так же, как в 1945 году, когда их будут «опознавать по зубам».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес РФ, отметив, что Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине.
Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.