Авиакомпания Air India «заново обнаружила» пропавший в 2012 году Boeing 737

Tекст: Катерина Туманова

Первоначально самолет был зарегистрирован на Indian Airlines, другую государственную авиакомпанию, которая объединилась с Air India в 2007 году. Pатем Boeing был сдан в аренду индийской почтовой службе для эксплуатации в качестве грузового самолета, пишет Daily Mail.

Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что самолет был выведен из эксплуатации много лет назад и перешел к индийской почте. Однако казус, возможно, произошел оттого, что новая компания даже не знала о том, что владеет этим самолетом.

Boeing 737 был поставлен Indian Airlines в 1982 году, затем перешел в Alliance Air, пока не был переоборудован в грузовой самолет и не стал летать с надписью India Post, рассказал в соцсети Х один из пользователей Тринидаде Гоис, который следит за историей индийской авиации три десятилетия и знает историю самолета.

После того, как пассажирский самолет Air India, направлявшийся в Лондон, разбился в Ахмедабаде в июне 2025 года, в результате чего погибли 260 человек, Air India в ноябре приостановила эксплуатацию трех самолетов Boeing 787-8 Dreamliner для «тщательного расследования». Так раскрылась история забытого на 13 лет самолета, за который авиакомпании уже выставили счет за стоянку в размере 85 тыс. фунтов стерлингов (113 668 долларов).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, афганский подросток выжил после перелета в отсеке шасси самолета. На территории Боливии нашли легкомоторное воздушное судно, исчезнувшее по пути из Бауреса в Тринидад, все находившиеся на борту пассажиры остались живы.