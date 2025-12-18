Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.3 комментария
Авиакомпания Air India «заново обнаружила» пропавший в 2012 году Boeing 737
Air India заявляет, что потеряла один из своих самолетов в аэропорту Калькутты в 2012 году. Пассажирский Boeing 737-200 оставался заброшенным в течение 13 лет и был найден после того, как аэропорт Калькутты обратился к авиакомпании с просьбой убрать самолет, сообщают источники Daily Mail.
Первоначально самолет был зарегистрирован на Indian Airlines, другую государственную авиакомпанию, которая объединилась с Air India в 2007 году. Pатем Boeing был сдан в аренду индийской почтовой службе для эксплуатации в качестве грузового самолета, пишет Daily Mail.
Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон заявил, что самолет был выведен из эксплуатации много лет назад и перешел к индийской почте. Однако казус, возможно, произошел оттого, что новая компания даже не знала о том, что владеет этим самолетом.
Boeing 737 был поставлен Indian Airlines в 1982 году, затем перешел в Alliance Air, пока не был переоборудован в грузовой самолет и не стал летать с надписью India Post, рассказал в соцсети Х один из пользователей Тринидаде Гоис, который следит за историей индийской авиации три десятилетия и знает историю самолета.
После того, как пассажирский самолет Air India, направлявшийся в Лондон, разбился в Ахмедабаде в июне 2025 года, в результате чего погибли 260 человек, Air India в ноябре приостановила эксплуатацию трех самолетов Boeing 787-8 Dreamliner для «тщательного расследования». Так раскрылась история забытого на 13 лет самолета, за который авиакомпании уже выставили счет за стоянку в размере 85 тыс. фунтов стерлингов (113 668 долларов).
