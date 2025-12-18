Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.3 комментария
Эксперты заявили о возможности получить 440 тыс. рублей пенсионных накоплений
В 2026 году пенсионеры смогут получить все накопления сразу, если сумма не превысит 439 776 рублей, а месячная выплата окажется недостаточно высокой.
В 2026 году российские пенсионеры смогут воспользоваться правом единовременного получения накопительной пенсии при определенных условиях, передает, РИА «Новости». Если совокупный объем пенсионных накоплений составит не более 439 776 рублей, гражданин сможет забрать всю сумму сразу.
Критерием для получения такой возможности является так называемая малая накопительная пенсия. Она высчитывается исходя из предполагаемой продолжительности выплат – 270 месяцев в 2025 и 2026 годах.
Если результат разделения общей суммы накоплений на этот срок окажется меньше 10% от установленного прожиточного минимума пенсионера, то все накопления разрешается получить единовременно.
Минимальный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году будет составлять 16 288 рублей. Данная мера призвана упростить доступ граждан к средствам при незначительных ежемесячных выплатах.
