Эксперты заявили о возможности получить 440 тыс. рублей пенсионных накоплений

Tекст: Катерина Туманова

В 2026 году российские пенсионеры смогут воспользоваться правом единовременного получения накопительной пенсии при определенных условиях, передает, РИА «Новости». Если совокупный объем пенсионных накоплений составит не более 439 776 рублей, гражданин сможет забрать всю сумму сразу.

Критерием для получения такой возможности является так называемая малая накопительная пенсия. Она высчитывается исходя из предполагаемой продолжительности выплат – 270 месяцев в 2025 и 2026 годах.

Если результат разделения общей суммы накоплений на этот срок окажется меньше 10% от установленного прожиточного минимума пенсионера, то все накопления разрешается получить единовременно.

Минимальный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году будет составлять 16 288 рублей. Данная мера призвана упростить доступ граждан к средствам при незначительных ежемесячных выплатах.

