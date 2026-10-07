Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Мишустин сообщил о росте сбора пшеницы и рапса в России
Мишустин: В России собрали больше пшеницы и рапса, чем в прошлом году
В России уже собрано больше пшеницы, рапса и фруктов, чем в прошлом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень».
«Окончательных результатов уборочной кампании нужно еще немного подождать. Но пшеницы, рапса и фруктов уже собрано больше, чем в прошлом году. Есть прирост по рыбоводству и по производству свинины и яиц», – заявил Мишустин, передает ТАСС.
Премьер также поздравил аграриев с наступающим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который будет отмечаться в воскресенье. Он поблагодарил их за труд, отметив, что именно сотрудники агропрома обеспечивают продовольственную безопасность страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минсельхоз спрогнозировал урожай пшеницы в России на прошлогоднем уровне.
В пятницу сообщалось, что урожай зерна в России превысил 126 млн тонн.
В прошлом месяце российские ученые нашли способ увеличить урожай пшеницы на полтонны с гектара.