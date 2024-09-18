Шацу и Лазаревой отказано в снятии статуса иногентов

Суд отказал в снятии статуса иногентов юмористу Шацу и телеведущей Лазаревой

Шац (включен в реестр иностранных агентов) не смог опровергнуть в российских судах перевод на свой счет 642 тыс. рублей из благотворительного фонда семьи Рыбаковых за участие в роли ведущего на мероприятии в 2022 году. Его бывшая супруга телеведущая Татьяна Лазарева* (признана в России иноагентом) также считает присвоенный ей статус политически мотивированным, передает ТАСС.

Шац не смог доказать, что не получал денежные средства из иностранных источников, а к ограничению прав и свобод комика включение его в статус иноагентов не повлияло, следует из документов суда.

Кроме того, российские суды установили, что причиной включения в реестр иностранных агентов Шаца стало распространение им сообщений и материалов в запрещенных в России зарубежных и в российских соцсетях и интернет-платформах.

Шац и Лазарева считают, что распоряжения Минюста «обусловлены политической мотивацией», а статус иноагентов ограничивает их возможность осуществлять профессиональную деятельность», подрывают к ним доверие в обществе.

Кроме того, Шац и Лазарева, заочно арестованная по делу об оправдании терроризма, считают, что их статус иноагента носит дискриминационный характер.

Верховный суд РФ в свою очередь отказался передавать жалобы Шаца и Лазаревой для их дальнейшего рассмотрения.

Рыбаков Фонд – партнер международной ассоциации поддержки грантодателей WINGS, участник European Venture Philanthropy Association (EVPA) и Asian Venture Philanthropy Network (AVPN).

Ранее Шац заявлял, что получившие статус иностранного агента лица испытывают трудности, эти граждане «поражены в правах».

В октябре 2022 года Шац пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.