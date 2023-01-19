Почему на Западе зло превратилось в добро

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19 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал это знакового выхода на полуостров, и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
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Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
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Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
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Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...

Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...

Стратегическая обреченность Японии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

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    Почему на Западе зло превратилось в добро

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		19 января 2023, 09:08

    Современное западное сверхобщество открыто перешло на сторону зла. Никогда еще вековечное зло не объявлялось добром. Более того, буквально на наших глазах зло приобрело принципиально новые, ранее неслыханные в человеческой истории формы. В первую очередь речь идет о ­ массовом вмешательстве в природу человеческой сексуальности. Никогда еще в истории человечества не стиралась разница между полами, извращения не объявлялись нормой, а детей не склоняли к смене пола. Никогда в истории человечества не проводилась массовая наркотизация детей средствами психофармакологии с целью контроля поведения под предлогом борьбы с гиперактивностью, агрессивностью и т. п. Никогда еще государство не достигало такой тоталитарной мощи, что стало позволять себе с помощью институтов так называемой ювенальной юстиции массово отбирать детей и даже отдавать их на «воспитание» извращенцам.

    Как западное сверхобщество дошло до такого чудовищного состояния? Как столь неслыханные по своему ужасу вещи в принципе стали возможными? Почему «гуманный и просвещенный» Запад отрекся от разумного, доброго и вечного и перешел на сторону извращенно-инстинктивного, порочного и омерзительно-сиюминутного?

    Обычно феномен морального разложения Запада осмысливается с привлечением высоких философских категорий об «органических» процессах становления, развития и упадка культур и цивилизаций. Здесь вспоминается и изумительный арабский философ Ибн Хальдун, описавший неизбежное разложение и упадок элиты городов и захват города окружающими кочевниками. Приходят на память работы мрачного немца Фридриха Ницше, презиравшего современный ему эгалитаризм и мещанское мировоззрение. Евразиец Константин Леонтьев тоже видел фатальные пороки западного общества в эгалитаризме, либерализме и мещанской культуре потребления, которые есть признаки ее органического упадка. Евразиец Николай Данилевский создал развитую теорию культурно-исторических типов и описал черты европейского типа в знаменитой книге «Россия и Европа». Впоследствии немецкий преподаватель математики Освальд Шпенглер создал нечто подобное, но менее академичное (он был публицистом), пафосно назвав западную культуру «фаустовской». Еще Шпенглер, видимо, захотел лавров пророка – и назвал свою книгу «Закат Европы». Ее до сих пор вспоминают. Шпенглер в целом все правильно описал, но не мог знать будущих совершенно фантастических на тот момент политико-экономических деталей.

    Как продемонстрировал лауреат нобелевской премии по экономике Пол Кругман в своей книге «Кредо либерала» (которая фактически является описанием политико-экономической истории США XX века), расцвет разнообразных меньшинств в США стал результатом тонкой калибровки двухпартийной системы – баланс между демократами и республиканцами оказался столь стабильным, что в последние десятилетия борьба порой шла за десятки голосов в отдельных штатах.

    Как победить на выборах в подобных условиях? Ответ очевиден – переманить на свою сторону колеблющихся или политизировать внеполитичных граждан, или даже не граждан, но тех, кто способен влиять на результаты выборов косвенным образом. Иными словами, ставка была сделана на работу с меньшинствами.

    Фото: Cristian Bayona/Global Look Press

    Республиканцы поставили на религиозные меньшинства, начав заигрывать с разнообразными сектами вплоть до откровенных религиозных фундаменталистов. Тут вам и секта Муна, и мормоны, и сотни других протестантских и околохристианских конфессий. Сначала политики манипулировали сектами, но в последние годы, отмечает Кругман, скорее, имело место обратное – к концу эпохи Буша религиозные фундаменталисты приобрели необычно большое влияние.

    Демократы сделали ставку на национальные и расовые меньшинства. Религиозные меньшинства они тоже не забыли, но акцент был сделан не на христианских религиях, а на исламе. Любопытно, что республиканцы и демократы обменялись повесткой относительно расового вопроса. Демократы в основном были за апартеид. Век назад защита прав чернокожих была отличительной чертой именно Республиканской партии, на сегодняшний день – Демократической. Особых успехов, как мы знаем, на этом поприще добились именно демократы, а точнее – их леволиберальное крыло. Демократов своими голосами, деньгами и влиянием поддерживают эмигрантские общины, заинтересованные в скорейшей натурализации своих родственников без американского гражданства. Мало того, что они поддержали нацменьшинства и секс-меньшинства, они еще и принялись конструировать их! Так мы получили дюжину разнообразных «гендеров», монструозные классификации типа LGBTQIA+. Вот к каким удивительным результатам приводит двухпартийная демократия!

    Еще есть обоснованный марксистский взгляд, что виноват во всем капитализм. Природа капитализма хищническая, экспансивная. Когда в мире не осталось для освоения новых рынков новых географических территорий после взлома СССР и его геополитической зоны, капитализм закономерным образом обратился от пространств физических к пространствам виртуальным и человеческим.

    Сначала были созданы виртуальные пространства компьютерных игр и Интернета, а потом и компьютерных игр в глобальной сети. Капитал внимания, который ранее принадлежал телевидению, выпивке, наркотикам и другим формам зависимости, у молодого поколения сместился в виртуальное пространство. У молодого человека, который с детства живет в мирах любимых компьютерных игр, обычно нет времени и желания устраивать пирушки с друзьями. В том числе и потому, что у него просто нет настоящих друзей. Создание и освоение иллюзорных, фиктивных миров оказалось настолько прибыльным, что даже появилась целое направление в менеджменте – «геймификация». В игру начали превращать то, что ей изначально не являлось. Хотя, «что наша жизнь? Игра!» – известно давно. Стали пытаться геймифицировать все, начиная с образования. Это приводит к инфантилизации психики и несерьезному отношению к нравственным вопросам. И к вопросам смены пола, возможно, тоже. Если можно легко сменить пол героя в аватаре компьютерной игры, то почему нельзя изменить свой собственный пол?

    После создания виртуальных пространств началась яростная атака на половую идентификацию. Почва готовилась заранее всякими транс- и постгуманистами, феминистками и феминистами, сексологами и гендерщиками, борцами против притеснений секс-меньшинств. Но сдетонировали заложенные десятилетиями ранее идеологические мины. Началась вакханалия. Все это имело своим следствием передел границ между рынками. Что-то произошло с рынком одежды – большая часть доступной одежды стала какой-то бесполой. Вкус тоже «поплыл» – например, женщины стали массово ходить в театр в кроссовках и берцах. Ранее незыблемая граница между мужским и женским была разрушена настолько, что рынки собственно мужских и женских товаров значительно сократились, а в некоторых категориях перестали существовать вовсе. Сегмент классического стиля стремительно скукожился.

    Еще можно долго описывать крайне причудливые философские концепции, социологические теории и направления искусства, которые внесли огромный вклад в переход Запада на сторону Зла, поскольку подготовили почву и оправдали его. Гораздо важнее задать вопрос, почему эти концепции появились? Одна из причин – инфляция гуманитарных наук, увеличение количества студентов-гуманитариев, профессоров и научных сотрудников в десятки и даже сотни раз. Требования научной новизны заставляют из кожи вон лезть, чтобы измышлять новые теории и даже новые научные дисциплины. Как мы знаем по истории искусства, паталогическое стремление к оригинальности очень скоро приводит к пошлости и деградации. Нечто похожее происходит и в науке. Однако кому было нужно непомерно раздувать гуманитарное знание и поп-культуру? С одной стороны, это было нужно капитализму, с другой – этого требовала логика холодной войны.

    В книге Фрэнсис Стонор Сондерс «ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны» описывается, как церэушники Майкл Джоссельсон и Николай Набоков (кузен писателя) через специально созданный фонд четверть века тратили огромные средства на поддержку самых безумных художников и направлений; поддерживали европейских философов, включая альтернативных марксистов; спонсировали разработку самых странных концепций и подходов в гуманитарных науках. Пусть расцветет тысяча цветов! Трата чудовищных средств на распространение эстетического и морального хаоса, на непрерывную вакханалию, на взращивание самых бессмысленных и пошлых художников, все это было, на самом деле, подчинено одной простой цели – размыть границы хорошего и плохого и, как следствие, лишить творческую интеллигенцию Европы собственного мышления и свободы воли. Эта задача с успехом была выполнена. Как были достигнуты первые успехи, наработанные приемы начали транслироваться на СССР по каналам творческих связей с европейскими коллегами.

    Все это, наверное, примерно так и есть. Но все равно при осмыслении современного состояния западной цивилизации остается осознание непостижимости происходящего, настолько фантасмагоричны грани зла, с которыми нам пришлось столкнуться. Однако это ощущение следует преодолеть. В действительности мы имеем дело с торжеством тщательно культивируемых человеческих пороков и самой порочности в условиях невиданного ранее изобилия. Человечество, как и предупреждали, оказалось не готово к изобилию. Сегодня Россия уже сделала многое, чтобы прежнее изобилие в Европе закончилось. Но заинтересованы ли мы в оздоровлении Запада на настоящий момент времени? Пока мы не расправились с фашистским режимом на Украине, не отбили охоту у НАТО зариться на Россию, наверное – нет. Более того, негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают.  

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