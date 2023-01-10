В схватке с Западом России поможет гуманизм

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10 января, вторник  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Европейские энергетики зря радуются новой зависимости

Европейцы радуются теплой погоде как дети Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Германия празднует победу: отказ от российских углеводородов не привел к полному экономическому и промышленному краху крупнейшей в Европе экономики, и цены на газ вышли на плато. Однако немецкие политики рано радуются. Так считают не только Венгрия и российские эксперты, но и западные аналитики. Европейская экономика и заводы по-прежнему остаются под угрозой. В чем риски? Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания» и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений – и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Украина теряет Соледар и Артемовск

По состоянию на 9 января бои идут уже в центре Соледара Виктор Антонюк/РИА Новости
Отказавшись от рождественского перемирия, Киев получил болезненные прорывы линии обороны в Донбассе. Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске – важных стратегических пунктах, которые украинское командование пытается удержать любой ценой, в том числе по политическим причинам.  Подробности...
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Как Грузия ослабила ПВО Украины

Ющенко (справа) и Саакашвили готовили нападение на российских миротворцев с 2005 года Николай Лазаренко/ТАСС
Киев потребовал у Тбилиси вернуть дивизион ЗРК «Бук», который Украина поставила Грузии в 2008 году. Эти комплексы применялись в ходе грузинского нападения на Южную Осетию против российской боевой авиации. Причем есть данные, что управляли ими украинские военные, а поэтому те события можно расценивать как первый акт агрессии Украины против РФ. Будут ли эти ЗРК вновь стрелять по российской авиации в ходе конфликта на Украине? Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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В схватке с Западом России поможет гуманизм

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Твердая приверженность российского руководства гуманитарным и мирным инициативам, неизменная готовность к переговорному процессу – абсолютно прагматичная, стратегически выверенная политика, чья эффективность доказана всей отечественной историей. Подробности...

Особенности растворения украинской государственности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Украина оказалась подготовленной к «растворению» в чужих интересах в наибольшей степени именно в результате уникального положения и истории этих земель. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Западная идеология уравнивает людей и вещи

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Современные участники сети, организованной по принципам акторно-сетевой теории, мало чем отличаются от технических устройств из интернета вещей, трутней из пчелиного улья или любой другой сетевой структуры с техническими связями. Подробности...
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Зеленский выпросил танки

В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Ирина Алкснис

    В схватке с Западом России поможет гуманизм

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		10 января 2023, 16:45

    Предложение России о рождественском перемирии, обернувшееся 36-часовым односторонним прекращением огня российской стороной, в очередной раз за последние годы вызвало к жизни бурное обсуждение внутри российского общества целесообразности гуманитарных и миротворческих инициатив Москвы.

    Надо признать, что у критиков достаточно внушительные аргументы. Мы наблюдаем, как Запад уничтожает систему писаных и неписаных правил мировой политики. Причем это касается не только тех норм, что были установлены по итогам Второй мировой войны, но и тех, что берут свое начало в глубине столетий, являясь базовыми для международных отношений как таковых – например, те, что связаны с работой дипломатических миссий. Запад не просто лжет и нарушает взятые на себя обязательства – он бравирует этим. И он, очевидно, воспринимает как слабость любое соблюдение его оппонентами ограничений, еще недавно считавшихся общепринятыми.

    В общем, вполне закономерно возникают сомнения в необходимости и просто осмысленности метания бисера перед подобным противником. Ведь получается, что Россия дополнительно связывает себе руки и ухудшает собственные позиции, ослабляет их в набирающем ожесточенность геополитическом противостоянии.

    Отвечать на данную критику, основываясь на моральных, этических и нравственных материях, бессмысленно. Подобные аргументы в лучшем случае не будет восприняты как существенные, а в худшем – окажутся просто осмеяны. Для суровых бойцов диванно-идеологического фронта третьей мировой требуется нечто более рациональное и внушительное, даже циничное.

    Что ж, поговорим о морали и нравственности с прагматичной точки зрения. Человеческая история чудовищна в своей жестокости. Мы являемся потомками выживших в длинной цепи геноцидов. Однако победителями в этой эволюционной – а потом цивилизационной – гонке оказались вовсе не самые беспощадные. Более того, современный мир является живым доказательством того, что гуманность – и не только по отношению к «ближнему своему», но и к «дальним» – является наиболее выигрышной стратегией.

    Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Наша собственная страна не могла бы возникнуть, развиться и раз за разом преодолевать исторические вызовы самому своему существованию, если бы опиралась только на силу. Такая гигантская, разнородная, многонациональная и многоконфессиональная страна, как Россия, состоялась исключительно потому, что в ее основе лежит уважение к чужим традициям и готовность договариваться, а также отношение к чужим, как к своим – потому что для нас все ныне «свои» некогда были «чужими». Причем эта человечность, лежащая в основе нашего государства, ни в коей мере не отменяет твердости, способности принимать жесткие решения и готовности при необходимости применять силу.

    Мы привыкли обвинять Запад во всех грехах (и небезосновательно), однако в ряду других цивилизаций его вряд ли можно назвать самым жестоким и вероломным. Более того, его стремительный взлет, обернувшийся полутысячелетней гегемонией над миром, пришелся как раз на период рождения, развития и воплощения там в жизнь идей гуманизма, прав и свобод человека, демократии – ведь с ними рука об руку шли частная инициатива, рост экономики, технический прогресс. Также не надо преуменьшать геополитическую роль христианства как религии любви, прощения и готовности принять в свое лоно каждого вне зависимости от его происхождения, социального статуса или расовой принадлежности.

    Универсальный гуманизм как мировоззренческая основа цивилизации – при всех мрачных и жестоких реалиях политических процессов – был важнейшим козырем, который позволил Западу выиграть геополитическую конкуренцию и веками привлекать к себе симпатии людей по всей планете. И прямо сейчас он этот козырь уничтожает собственными руками – своей открытой бесчестностью, нежеланием слушать и слышать другие точки зрения, опорой исключительно на принуждение и насилие, демонстративным отказом от соблюдения гуманитарных и гуманистических норм, которые некогда он сам породил и успешно внедрил в качестве общечеловеческих. В этом есть своеобразная геополитическая поэзия: пытаясь удержать ускользающее могущество, Запад разрушает то, на чем это могущество стояло.

    Идея последовать тем же путем не выглядит разумной. У России есть стратегия, которая обеспечила не просто ее выживание, а сделала ее тем, что она есть. И эту стратегию мы предлагаем всему миру в качестве фундамента новой глобальной системы. Мы делом показываем, что принципы гуманности, взаимопонимания и уважения к чужим традициям для нас непоколебимы. Для десятков государств и народов, которые только нащупывают свой путь к полноценному суверенитету и опасаются попасть из огня неоколониальной зависимости от Запада в полымя подчиненности сверхдержавам, что придут ему на смену, это внятное объяснение, за что стоит и за что сражается Россия.

    Так что твердая приверженность российского руководства бесконечным гуманитарным и мирным инициативам, неизменная готовность к переговорному процессу – абсолютно прагматичная, стратегически выверенная политика, чья эффективность доказана всей отечественной историей.

    А еще это глубоко иррациональная вещь, потому что это то, во что Россия верит. То, чем она является. А измена себе – худшее из предательств.

     

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