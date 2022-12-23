Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

В свое время в моде было выражение «готтентотская этика». Суть его сводилась к следующему: зло – это когда сосед украл у меня корову, а если я украл корову у соседа, то это добро. Теперь это выражение кажется неполиткорректным; и в самом деле, добрый народ, населяющий Намибию, тут явно ни при чем. Если некий миссионер в позапрошлом веке и правда слышал что-то подобное от готтентота, то он наверняка мог найти приверженцев подобной этики среди современных ему французов или англичан.

Понятие «готтентотской этики», или этики двойных стандартов, обычно используется как антитеза к «золотому правилу нравственности», которое похожим образом формулировали древние мыслители от Конфуция до евангелистов: не делай другим того, чего не желаешь себе. Смысл этого противопоставления в том, что этика обязана быть единой, иначе она разрушается; применяя к разным людям различные стандарты, мы остаемся без стандарта вообще.

Когда льется кровь и гибнут люди, вопросы этики обостряются. Например, те, кто выступает «против войны», то есть против российских интересов и за интересы Запада, очень любят говорить об этике. «По этическим соображениям» люди уезжают из страны. «По этическим соображениям» они осуждают любых творческих людей, поддержавших Россию, и пытаются отрицать созданное ими (как недавно написала одна дама, «не могу читать стихи Анны Долгаревой исключительно из этических соображений»). И даже есть мандарины на Новый год, по словам Любови Соболь, неэтично.

Апелляция именно к этике, а не, допустим, к политике, предполагает претензию на всеобщность: то, что нам кажется злом, является злом для всех, а тот, кто видит в этом добро, сам стоит на стороне зла. Но как раз эта претензия кажется мне более чем сомнительной.

Дело в том, что свои представления об этике есть не только у них, но и у меня. А у меня есть много поводов считать этих людей этически несостоятельными, и с каждым днем (как минимум с каждым украинским обстрелом мирных кварталов) число этих поводов растет.

Вот пример, который уже стал хрестоматийным. Есть в Донецке Аллея ангелов – мемориал в память о детях, погибших во время вооруженного конфликта, начиная с 2014 года. Так вот, среди тех, кто в свое время был за «Крым не наш», а в этом году выступил против СВО, над Аллеей ангелов принято глумиться. Недавно это сделала поэтесса Вера Полозкова, но вообще-то для упомянутой категории людей это совершенно обязательная процедура, нечто вроде ритуала. Кого из них ни спросишь про Аллею ангелов, всякий ответит с издевкой. С моей точки зрения, это чудовищно. Как можно после этого рассуждать об «этических соображениях», не понимаю. То же касается сожжения людей 2 мая 2014 года в Одессе. Из тех, кто «против войны», ни один внятно не высказался в осуждение этого преступления. А когда им указываешь на свастику и иные нацистские символы, которые так любят украинские нацбаты, неизменно слышишь, что эта свастика – у кого надо свастика, а вот настоящая свастика сегодня – это буква Z.

На эту тему

Подчеркиваю, речь идет не об отдельных высказываниях и поступках некоторых людей, а о целостной этической системе, которую разделяет и безошибочно, на уровне инстинкта, применяет известная прослойка наших граждан. И эта этическая система полностью противоположна той, которая свойственна нам, сторонникам России. Таким образом, у нас есть одна страна и две этики, есть «мы» и «они». Что для нас добро, то для них зло, и наоборот. При этом мы всякий раз пытаемся видеть в них людей, они же стремятся полностью нас расчеловечить.

Орки. Не первый раз мы встречаемся с этим словом. Оно мелькает сегодня и в крикливых украинских блогах, и в многомудрых статьях российских интеллектуалов. Орками называют русских, причем настолько навязчиво, что и сами русские, памятуя об известной песне Михаила Елизарова, иногда стали себя так называть. Не первый раз происходит такое в мировой истории: презрительное прозвище, данное противником, превращается в гордое самоназвание. «Гёзы» значит «нищие». «Санкюлоты» значит «бесштанники». Об этом, впрочем, не пишет Юрий Сапрыкин, опубликовавший в газете «Коммерсантъ» большую статью «Ревизия зла». Его отправная точка – обилие российских фанфиков, в которых история толкиновского «Властелина колец» рассказывается с точки зрения орков. А общий смысл статьи таков: русские писатели, мол, увлеклись моральным релятивизмом, утратили четкие представления о добре и зле, а то и вовсе встали на «темную сторону». Важной уликой для него служит то, что предисловие к очередному изданию «Черной книги Арды» – главного «ревизионистского» текста по толкиновским мотивам – написала уже упомянутая Анна Долгарева, поэт и военкор: «Книга эта совершенно христианская, и ключ ее – любовь. Любовь к сирым и убогим, любовь к грязным оркам, в которых авторы рассмотрели разумный и добрый народ…» Вот, мол, ниточка, которая тянется от литературных экспериментов с добром и злом к реальному кровопролитию.

Были ли толкиновские орки хорошими или плохими – предмет чисто литературной спекуляции, тогда как оболганные народы – наша действительность. Сначала оболгали сербов, их первых сделали «орками». Потом пришла очередь русских. Сегодня оживают все антирусские мифы, накопленные со Средних веков. Сегодня русские виноваты не только в изнасиловании миллионов немок, но и в «геноциде украинского народа» (хотя голод 1933 года ударил по крестьянству в целом, а не только по украинцам). Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании в европейских домах, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений (это называется «российская пропаганда») – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.

К этому потоку клеветы можно относиться по-разному. Такие, как Сапрыкин, конечно, скажут: назначил вас орками дедушка Толкин или дедушка Байден – и не рыпайтесь, не смейте оспаривать или переосмысливать спущенные сверху «нарративы». Смиритесь и встаньте на пусть исправления; может быть, со временем вас и помилуют.

Но нам с вами надо понимать: та этическая система, в которой принимается в расчет что угодно, кроме русских страданий, русских жертв, русских интересов и русской чести, по своей сути лжива. Она не предназначена для регулирования отношений между людьми. Она может служить только инструментом для манипуляции нами, для господства над нами. Манипуляторов слушать не надо. Слушайте свое сердце, будьте со своей страной.