Взгляд
5 января, четверг  |  Последнее обновление — 21:26  |  vz.ru
Разделы

Российская экономика показала феноменальную стойкость

Сергей Коньков/ТАСС
Экономика и бюджет России пережили в 2022 году весьма необычный период, который точно останется в учебниках истории. Несмотря на колоссальное санкционное давление Запада, экономика нашей страны не только не обрушилась, но даже укрепилась по целому ряду параметров – и удивила этим весь мир. Благодаря чему это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Русское подполье на Украине вызывает огонь на себя

СБУ регулярно отчитывается о выявлении сторонников Москвы Reuters
Волна репрессий, которая обрушилась на Украинскую православную церковь, заставила на время забыть о других жертвах террора СБУ. Но забывать о них не следует, особенно о тех, кто сидит за решеткой. Как много политзаключенных остается в руках властей Украины? Может ли Москва им помочь? Каково в целом положение наших сторонников, тайком ожидающих прихода российской армии на подконтрольные ВСУ территории?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Киев отверг рождественское перемирие

По распоряжению верховного главнокомандующего боевые действия прекращаются на 36 часов Константин Михальчевский/РИА Новости
Владимир Путин поддержал предложение патриарха Кирилла ввести на время празднования Рождества Христова перемирие в зоне спецоперации. Прекращение огня должно действовать с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Украинскую сторону также призвали дать людям в зоне боевых действий возможность спокойно посетить храмы, но Киев ответил категорическим отказом на все предложения о перемирии. Эксперты видят в таком поведении украинской власти ясные признаки дехристианизации. Подробности...
Перейти в раздел…

«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия опровергла все учебники либеральной экономики

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но, очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему на Украине невозможно рождественское перемирие

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европа оказалась не готова к перераспределению энергетических рынков

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов? Подробности...
Перейти в раздел…

В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

Перейти в раздел…

Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...

Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...

Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Насколько успешным для вас был 2022 год?
  • Очень успешным

  • Вполне успешным

  • Не очень успешным

  • Крайне неуспешным

  • Затрудняюсь ответить
Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
  • Ограничиваю, исходя из требований здоровья

  • Ограничиваю, исходя из требований поста

  • Ограничиваю из иных соображений (указать в комментариях)

  • Не ограничиваю никак
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден высказался об объявленном Путиным прекращении огня на Украине
    Киев отреагировал на предложение прекращения огня на Рождество Минск заявил о наращивании группировки войск России и Белоруссии США отказались отправлять танки Abrams на Украину из-за частых поломок Германия и Норвегия договорились построить газопровод
    Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных Медведев назвал госдепартамент США наследниками Геббельса Шеф-редактора «Spuntik Литва» арестовали в Риге по подозрению в шпионаже Вильфанд назвал причину сильного похолодания в России
    Первая группа бывших заключенных в составе ЧВК «Вагнер» покинула зону СВО и получила помилование Дробницкий объяснил шестикратный провал с избранием главы нижней палаты Конгресса США Еврокомиссия сообщила об отсутствии прогресса в расследовании диверсии на «Северных потоках» Галкин на концерте в Дубае подхватил официальное приветствие ВСУ

    американская дипломатия


    Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам

    спецоперация на Украине


    Военный эксперт оценил заявление главы ГУР Украины о наступлении ВСУ в марте

    уголовное дело


    Радиоведущая «Русское радио Вологда» Анна Азовская жестоко убита в Москве

    Видео

    конфликт на Балканах


    Новую войну за Косово отменили только на время

    подведение итогов


    Россия добилась в 2022 году исторически значимых результатов

    АПЛ «Генералиссимус Суворов»


    Создание подводного флота возвращается к темпам советского времени

    объекты энергетики


    Удары по Украине подверглись корректировке

    указ «О военном налоге»


    Как советские граждане оплатили победу над Гитлером

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Почему Киев отверг рождественское перемирие

    По распоряжению верховного главнокомандующего боевые действия прекращаются на 36 часов
    		   5 января 2023, 21:22
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    Владимир Путин поддержал предложение патриарха Кирилла ввести на время празднования Рождества Христова перемирие в зоне спецоперации. Прекращение огня должно действовать с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Украинскую сторону также призвали дать людям в зоне боевых действий возможность спокойно посетить храмы, но Киев ответил категорическим отказом на все предложения о перемирии. Эксперты видят в таком поведении украинской власти ясные признаки дехристианизации.

    В четверг президент России Владимир Путин распорядился ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В сообщении на сайте Кремля говорится: учитывая обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, президент поручил министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на время Рождества – с 12 часов дня 6 января и до полуночи 7 января.

    «Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – говорится в сообщении, которое передала пресс-служба главы государства.

    Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения на 36 часов.

    Установить рождественское перемирие предложил патриарх Кирилл – с этой идеей предстоятель Русской православной церкви выступил днем в четверг. Ранее, в последний день 2022 года патриарх призвал молиться за то, чтобы в следующем году пришел мир и вернулись добрые отношения между народами.

    «Призыв патриарха услышан. Слава Богу!» – отреагировал на решение Путина глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

    Совсем иная реакция на предложение главы РПЦ последовала из Киева. Советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем микроблоге, что Русская православная церковь якобы не является авторитетом и занимается пропагандой. Чиновник обвинил РПЦ в призывах к «еще большей милитаризации РФ», отмечает «Коммерсант». Позже Подоляк прокомментировал и о рождественском прекращении, заявив, что «временное перемирие» возможно будет только, когда Россия покинет «оккупированные территории».

    Вечером того же дня, последовало и официальное заявление главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о рождественском перемирии» – заявил он.

    Грубый отказ Киева прекратить огонь на время праздника, который отмечают православные и в России, и на Украине, вполне объясним, если учесть характер идеологии, доминирующей в Киеве, подчеркивает лидер запорожского движения «Вместе с Россией» Владимир Рогов. «Очевидно, что любой, даже самый худой мир, когда не гибнут люди – лучше боевых действий», – сказал Рогов газете ВЗГЛЯД. Но, подчеркнул он, апелляция к христианским ценностям фактически бесполезна для тех, кто по сути – язычник, если не сатанист. «Известно то глумление, которому подвергает киевская власть каноничную Украинскую православную церковь. Нападают на священников, грабят, убивают», – подчеркнул Рогов.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, церковь, которая самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты, в последнее время все чаще подвергается нападкам. Атаки идут как со стороны отдельных «активистов» (так, 2 января в Виннице был тяжело ранен настоятель храма УПЦ), так и со стороны государства: в четверг было объявлено о переходе двух соборов Киево-Печерской лавры в собственность украинского государства.

    «На место христианства приходит поклонение языческим божкам – от исторических персонажей наподобие Степана Бандеры до обобщенного образа некоей Матери-Украины. Изображение ее в виде молодой девушки с венком на голове всерьез становится предметом культа», – отметил Рогов. В публикации портала Lenta.ru отмечалось – в Львовской области военные священники – капелланы самопровозглашенной «Православной церкви Украины» (ПЦУ), исполнили песню, прославляющую Бандеру. В униатском (греко-католическом) храме Матери Божией Неустанной Помощи во Львове еще в 2015 году появилась фреска с изображением активистов Евромайдана, сообщала «Комсомольская правда».

    Рогов подчеркивает – вспышки насилия на Майдане 2014 года совпадали по времени с христианскими праздниками. «В день архангела и архистратига Михаила – небесного покровителя Киева, начался Майдан. Первые смерти в январе 2014-го пришлись на рождественскую неделю. Праздник Крещения Господня, 19 января, боевики превратили в «вогняне хрещення» – «огненное крещение», когда в полную силу стали использоваться бутылки с зажигательной смесью, – перечисляет Рогов. –

    Поэтому на нынешнее Рождество с той стороны надо ожидать не перемирия, а новых обстрелов, терактов, других преступлений.

    В любом случае, никакого мира, никаких мирных договоренностей с их стороны быть не может».

    Схожего мнения придерживается и депутат Московской городской думы, журналист Андрей Медведев. «Те, кто поклоняются своим новым языческим божествам вроде Матери Украины или Бандеры, не отмечают Рождество, – написал Медведев в своем Telegram-канале. – А если и отмечают, то весьма своеобразно – вспомните, как вертеп украсили фигурками Байдена и Бандеры, причем отец УПА* был больше Марии и Иосифа. Там, где приветствие «Слава Иисусу Христу» заменили на «Слава Украине» никто не будет обращать внимание на рождественские перемирия».

    Тем более, добавил Медведев, униаты отметили праздник еще в декабре – оно у греко-католиков приходится на 25 декабря, и совпадает с римско-католическим Рождеством. Зеленский, напомним, поздравил католиков и униатов с праздником.

    Фактически же Украина давно создала культ смерти и поклоняется ему, подчеркивает депутат Медведев, сравнивший образ «Украины-Матери» с индийской языческой богиней Кали, которая почиталась как божество смерти и разрушения. «Не то, чтобы на Украине нет православных людей. Миллионы. Но не они решают, что делать», – заметил российский депутат. Медведев уверен, что «с теми православными людьми, которые живут на Украине, и даже, к сожалению, воюют в рядах ВСУ, перемирие будет». «Точнее мир. После нашей победы», – добавил политик.

    Что касается нынешнего предолжения Москвы о перемирии, то это именно что предложение противнику, а не односторонний отказ от ведения боевых действий, отмечается в публикации Telegram-канала «МИГ России». «Перемирие – это не штыки в землю, – подчеркивается в публикации. – Ну и если в один рождественский сочельник ракеты и «Герани» не полетят на Киев или еще куда – ход СВО это точно не изменит».

    Напомним, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 года со стороны народных республик не раз выдвигались инициативы объявить перемирия, приуроченные к тому или иному празднику (Новый Год, Пасха) или к событию – сбору урожая или началу учебного года. Инициативы по прекращению огня регулярно срывались украинской стороной. Так, например, школьное перемирие, объявленное в августе 2017 года, не продержалось и часа. Обстрелами Донецка и Докучаевска со стороны ВСУ ознаменовался первый день хлебного перемирия в июне 2018 года.

    Как отмечал в апреле минувшего года военкор Александр Коц, Россия приняла верное решение, когда отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о пасхальном перемирии, объяснив это решение тем, что ВСУ используют прекращение огня для перегруппировки сил. «Мы по Донбассу все эти перемирия проходили, – отметил по этому поводу Коц. – И новогоднее, и пасхальное, и хлебное, и школьное, и полное, и всеобъемлющее. И каждый раз Киев использовал эти перемирия, чтобы перегруппироваться и подтянуть свежие силы. Более того, именно на религиозные праздники Украины всегда устраивала кровавые провокации. Первая – на Пасху 2014 года, на Былбасовке, под Славянском». Тогда, напомним, боевики «Правого сектора*» расстреляли в пасхальную ночь блокпост ополчения ДНР. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •