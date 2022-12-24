Во Львовской области появился рождественский вертеп с Байденом и Бандерой

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 12:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших в кемеровском доме престарелых выросло до 22 человек
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Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния.
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Во Львовской области появился рождественский вертеп с Байденом и Бандерой
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Во Львовском историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» в сценке с фигурками, воспроизводящими сцену Рождества Христова, появились фигуры американского президента Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Рождественский вертеп заповедника располагается у литературного музея, кроме традиционных персонажей там есть фигурки Байдена Бандеры, сообщил облсовет региона, передает РИА «Новости».
Организаторы рассказали, что фигурки попали из-за уникальности украинских рождественских вертепов.
Напомним, Степан Бандера – лидер «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России), один из создателей боевого крыла этой структуры – «Украинской повстанческой армии*» (запрещена в России). УПА* воевала против советских войск во время Великой Отечественной и сотрудничала с нацистской Германией.
ОУН-УПА виновны в массовом уничтожении польского населения Волыни в 1943 году.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Стало известно, каким словом Зеленский сообщил жене о начале российской СВО
Елена Зеленская рассказала о том, как муж сообщил ей о начале российской спецоперации на Украине
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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала, как услышала от супруга сообщение о начале российской специальной военной операции на Украине.
Зеленская сообщила, что, когда проснулась, муж уже был одет в костюм и галстук. В ответ на ее вопрос о том, что происходит, Зеленский ответил: «Началось». Жена украинского президента рассказал, что быстро собрала сумку, после чего укрылась в бункере. Позднее ее доставили в место, расположение которого засекречено, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
СВО стартовала 24 февраля. Россия выдвинула Украине ряд политических условий, потребовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позиция Киева привела к тому, что географические задачи СВО изменились, а жители Херсонской и Запорожской областей захотели вернуться в состав России вместе с ДНР и ЛНР. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
В Кремле ответили на вопрос о новом «мирном плане» Зеленского
Песков: Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» украинского президента Владимира Зеленского, до сих пор звучавшие инициативы были оторваны от реалий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что в России слышали упоминание Зеленским мирного плана, однако все, что до сих пор говорил президент Украины, не учитывало нынешние реалии, которые нельзя игнорировать, передает РИА «Новости».
Ранее американская газета Wall Street Journal писала о том, что окружение Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
При этом Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
Байден не смог подписать готовый бюджет США на 2023 год
Байден продлил временное финансирование правительства США, хотя Конгресс уже принял проект полноценного бюджета
Хотя Конгресс США принял проект бюджета страны на 2023 финансовый год, глава американского государства Джо Байден не смог его подписать.
В пятницу Палата представителей утвердила одобренный Сенатом проект бюджета объемом около 1,7 трлн долларов. Документ должен подписать президент США, но этого нельзя делать в тот же день, в который проект утвержден Конгрессом, должно пройти определенное время, передает ТАСС.
В связи с этим Байден не смог подписать готовый проект бюджета. Ему пришлось продлить временное финансирование правительства до 30 декабря. Соответствующую инициативу также утвердил Конгресс.
Накануне Сенат США одобрил проект федерального бюджета на 2023 финансовый год. В пятницу Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов.
В Ростове арестованы два подозреваемых в госизмене и шпионаже
Суд в Ростове арестовал двоих подозреваемых в госизмене и шпионаже человек
Ленинский районный суд Ростова-на Дону арестовал по подозрению в шпионаже и госизмене одного гражданина России и одного гражданина Украины на два месяца, сообщили в УФСБ по региону.
По данным представителя ведомства, россиянин Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне украинских военных. А гражданин Украины Владислав Понамарев передавал координаты расположения подразделений российских военных, передает ТАСС.
В пятницу в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области были задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ.
Кремль заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, можно констатировать существенное продвижение в демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Песков добавил, что любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, передает РИА «Новости».
Накануне Путин заявил, что вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он отмечал также, что Россия практически полностью уничтожила на Украине все советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО.
Певца Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
На Украине депутата Госдумы России и певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам колонии, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается о безоговорочных доказательствах вины депутата и артиста Дениса Майданова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой республик, а затем проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.
Ранее суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который передавал информацию об украинских войсках, а также вывесил российский флаг.
Россия собралась сохранить объем транзита нефти по «Дружбе» через Украину
Замглавы МИДа Галузин сообщил о намерении России сохранить в 2023 году объем транзита нефти через Украину по «Дружбе»
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В 2023 году планируется сохранить объем прокачки нефти, который по трубопроводу «Дружба» идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин со ссылкой на президента Транснефти Николая Токарева.
Галузин сообщил, что Транснефть, «насколько известно», в ноябре подтвердила получение уведомления от «Укртранснафты», в котором говорилось, что с 1 января тарифы на прокачку нефти вырастут, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что на днях Токарев в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что транзит по южной ветке «Дружбы» останется на том же уровне, что и в 2022 году.
Напомним, в связи с конфликтом на Украине, по территории которой проходит нефтепровод «Дружба», Венгрии хочет, чтобы были разработаны запасные маршруты поставок нефти в страны Восточной Европы. Осенью транзит через Украину приостанавливался из-за веерных отключений электричества.
МИД оценил заявления об участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
Замглавы МИД Галузин назвал некорректными заявления о возможном участии в СВО совместной группировки России и Белоруссии
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Заявления о том, что совместная российско-белорусская группировка может быть задействована в ходе спецоперации на Украине, некорректны, сказал замглавы МИД Михаил Галузин.
По его словам, задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной Белоруссии, передает РИА «Новости».
Постановка вопроса относительно возможности задействования этой группировки в ходе СВО на Украине, как подчеркнул Галузин, является некорректной.
Он напомнил, что, согласно Военной доктрине Союзного государства, применение военной силы, направленное против любого государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Принятие соответствующих ответных мер в таком случае остается на усмотрение политического и военного руководства России и Белоруссии, добавил Галузин.
Россия и Белоруссия активно работают над охраной западных границ Союзного государства, подчеркнул он.
По его словам, «предпринимаются другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно утвержденного Плана мероприятий по ее выполнению».
Галузин заявил также, что подготовка Россией экипажей самолетов Белоруссии, переоборудованных для применения специальных боеприпасов, является симметричным ответом на шаги Североатлантического альянса.
Газета ВЗГЛЯД писала о принципиально новом уровне взаимодействия военных России и Белоруссии.
В Минобороны заявили об учениях США на Украине с особо опасными инфекциями
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В доступе Минобороны оказалась расширенная версия отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине. В документе, в частности, подтверждается проведение на украинской территории учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
Кириллов сообщил, что Пентагон удалил около 80% информации из опубликованного ранее отчета ДИТРА о деятельности на Украине. Однако Минобороны стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий. По словам Кириллова, подтверждаются и факты проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, передает РИА «Новости».
Начальник войск РХБЗ на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая прошла в Женеве с 28 ноября по 16 декабря, сообщил также, что российскому военному ведомству стала доступна информация об исполнителях военно-биологических программ США на Украине. Это Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены, перечислил он. В отчете содержится информация о трех подрядных организациях Пентагона, а также личные данные 30 сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США.
Кириллов рассказал, что бывший сотрудник НИИ сухопутных войск США Ричард Бошер подтвердил факт исследований возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций в лабораториях Украины, финансируемых Пентагоном.
Между тем, по его словам, Пентагон переносит военно-биологические исследования, не завершенные на Украине, в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона – Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес Пентагона, отметил Кириллов, представляют государства, где уже имеются лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Ранее микробиолог Игорь Никулин рассказал газете ВЗГЛЯД, что в лабораториях США сейчас проходят испытания новейших разработок бактериологического оружия, которое проверяют на генофонде: на людях, на животных, на растениях. От деятельности таких лабораторий и исходит сейчас главная угроза для нас и для наших союзников по ОДКБ, отмечал эксперт.
Экс-офицер разведки США предсказал судьбу Patriot на Украине
Экс-офицер разведки США Риттер: Американские системы Patriot не выживут на украинском поле боя
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Американские системы противовоздушной обороны Patriot, поставленные Соединенными Штатами украинской стороне, не выживут на таком поле боя как Украина, считает экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of Риттер заявил, что Patriot – это старая система, не способная выжить на современном поле боя. «Он не был разработан для выживания на таком поле боя как Украина», – приводит его слова Ura.ru.
По его словам, Patriot испытывает сложности с перехватом ракет. Риттер отметил, что во время боевых действий США в Ираке в 2003 году система сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.
Ранее в ДНР заявляли, что зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине не повлияют на ход спецоперации, опасность для российских войск они не представляют, но могут изменить стратегическое равновесие в мире.
Президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских ЗРК Patriot лишь затягивают конфликт на украинской территории.
Украинские войска выпустили 15 ракет по Донецку
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об украинском обстреле Киевского района города
Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, по городу было выпущено 15 ракет, сообщил мэр Алексей Кулемзин.
Кулемзин сообщил в Telegram, что «украинские фашисты открыли огонь с использованием реактивных систем залпового огня». В результате была повреждена магистральная линия «Засядько», без электроснабжения остались 16 тыс. абонентов. Кроме того, повреждения получили жилые дома и магазины, «сообщается о прилетах на территорию детского сада».
Накануне сообщалось, что мирная жительница стала жертвой очередного обстрела Донецка. Кроме того, три шахты в результате обстрела лишились электроснабжения, когда под землей находились более 100 человек.
Алаудинов отметил попытку Киева представить Артемовск «не имеющим значение»
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов указал на попытки Киева представить Артемовск «не имеющим значение» городом
Оправдывая готовящуюся сдачу Артемовска (Бахмута), украинские власти начинают утверждать, что город для них «не имеет значения», заявил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов отметил, что такой же подход Киев демонстрировал при отступлениях из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов, передает ТАСС.
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти предпринимают попытки подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска. При этом на днях украинские СМИ сообщили, что город посетил президент Украины Владимир Зеленский. Также сообщалось, что под Артемовском находятся спецназ и все десантно-штурмовые бригады вооруженных сил Украины.
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