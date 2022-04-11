Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию над россиянами

В отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания и угрозы, и призывы к насилию над российскими офицерами в рекламном ролике, будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство*» (организация запрещена в России). В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом.

«Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец», – заключили в СК.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.

В марте украинский активист Геннадий Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире канала «Украина 24» призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских.

До этого было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

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