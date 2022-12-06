Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

В эти дни мы являемся свидетелями новой – и особенно сильной – волны гонений на Украинскую Православную Церковь. Президент Зеленский издал указ с требованием «внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций». Сделан важный шаг к рейдерскому захвату духовного центра Украины – Киево-Печерской Лавры: за ПЦУ официально зарегистрирован монастырь с таким же названием. СБУ проводит обыски в монастырях и храмах УПЦ, подбрасывая церковнослужителям пачки листовок.

Гонения на крупнейшую религиозную общину страны выглядят, с государственной точки зрения, полным идиотизмом, особенно в ситуации острого вооруженного конфликта. Когда людей ставят перед выбором между лояльностью государству и верностью Церкви, это совсем не помогает государству. Даже если не будет никаких открытых выступлений – в текущей ситуации они крайне затруднены – это может повлиять на решения, которые принимает каждый по отдельности прихожанин УПЦ в тишине своего сердца. Люди могут, не говоря худого слова, решить, что они не обязаны умирать за это государство, и что им следует распорядиться своей единственной жизнью как-то более осмысленно.

Надо отметить, что некоторые из представителей украинской власти отдают себе в этом отчет, и высказываются против гонений на УПЦ – например, глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан сказала в интервью «Фактам ICTV», что «идея запретить Украинскую Православную Церковь, приняв соответствующий закон, ныне точно не самый лучший вариант. Это может повлечь за собой конфликты и дестабилизировать ситуацию в Украине». Однако громче звучат голоса тех, кто требует запрета Украинской Православной Церкви и передачи главной святыни Украины – Киево-Печерской Лавры – в руки так называемой «Православной Церкви Украины», созданной в 2018 году тогдашним президентом Петром Порошенко. Это выглядит полным безумием – но в каждом безумии есть своя логика. Можно назвать несколько мотивов, стоящих за гонениями на УПЦ.

Во-первых, национализм всегда нуждается во внутреннем враге. Всякая аналогия хромает – и я не провожу тут прямых исторических уподоблений, но вспоминается история с немецкими евреями, которые в годы Первой Мировой войны выказали немалую преданность Германии. Они охотно жертвовали на армию, слагали (как Эрнст Лиссауэр) громогласные патриотические стихи, храбро сражались на фронте, погибали и получали увечья, были увенчаны государственными наградами. Однако после прихода в власти национал-социалистов евреи были обвинены во всех бедах страны – и, особенно, в военных поражениях – и через некоторое время отправлены со всеми своими военными наградами в газовые камеры.

Почему? Какой смысл был так предательски обращаться с вполне искренними патриотами? Дело в том, что для сплочения людей вокруг идеологического движения одних внешних врагов недостаточно. Настоящий адепт должен предавать своих сослуживцев и соседей – радоваться при мысли, что он не принадлежит к преследуемому меньшинству, и трепетать от страха, что его в него зачислят. Эта потребность во внутреннем враге вообще не зависит от поведения той группы, которую назначили врагами – евреи в Рейхе (или верующие в довоенном СССР) может быть, и хотели бы быть верными гражданами своего государства – но это никого не интересовало. Их назначили врагами потому, что были нужны внутренние враги. Так и стремление националистов объявить Украинскую Православную Церковь «щупальцами врага» никак не зависит от того, как ведут себя ее иерархи и верующие. Они могут подчеркнуто дистанцироваться от Москвы, жертвовать на украинскую армию, погибать на поле боя – но, раз националистам нужны «щупальца врага», они этими щупальцами будут назначены.

Во-вторых, буйный патриотизм, который проявляется в поиске внутренних врагов – довольно эффективная стратегия личного продвижения. Кто посмеет сказать слово поперек «патриоту» или поинтересоваться источниками его доходов? Кто откажет ему в назначении на важный пост? Демонстративное безумие всегда выглядит патриотичным, а вот голос разума звучит как-то подозрительно.

В-третьих, какую бы политическую позицию ни декларировало руководство Украинской Православной Церкви, Церковь остается носительницей определенной культуры. Эта культура является общей для всего восточнославянского мира – где верующий человек, придя в Церковь, обнаружит одну и ту же Литургию, совершаемую на том же церковнославянском языке, и образы тех же святых. Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют националисты.

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Но, что существеннее, Церковь хранит православную веру – а значит, как и любая консервативная религиозная община, стоит поперек идеологии современных западных элит, для которых продвижение абортов и все более причудливых извращений является стержнем идеологии. А на идеологии они не экономят. Неслучайно ПЦУ была создана при самой энергичной поддержке западной (и, особенно, американской) дипломатии – эта община находится под Константинополем, который предлагает гораздо более либеральную и дружественную к глобалистской идеологии версию православия.

Поэтому цели националистов и глобалистов в отношении Украинской Православной Церкви совпадают – и, если из Вашингтона или Брюсселя гонителей Церкви как-то одернут, это будет, скорее, удивительно.

С нашей стороны отношение к преследуемой Украинской Церкви требует большой бережности и осторожности. Необдуманные заявления могут быть подхвачены гонителями Церкви, чтобы заявить: ну вот, видите, они все «агенты Москвы». Когда в наших телеграм-каналах пишут, что «Русская Православная Церковь потеряет 40% паствы и половину доходов» – это безграмотность. Москва никак не управляет украинской Церковью и никаких доходов от нее не получает. Но это хуже безграмотности – это подыгрывание тем, кто уверяет, что «каждая свечка, купленная в храме УПЦ, это патрон, купленный для российской армии»

Иерархи и верующие Украинской Православной Церкви оказались в крайне тяжелой ситуации – но в истории бывало и хуже. Церковь Христова пережила многое – переживет и это.