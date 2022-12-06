Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

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6 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:28  |  vz.ru
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Как Россия подготовилась к нефтяному эмбарго ЕС

Исторический момент: ЕС ввел эмбарго на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Наступил день, когда Евросоюз официально отказался от российской нефти. Германия при этом делает хорошую мину при плохой игре: пытается уговорить Индию выступить вместе с Западом против российской нефти. Москва тем временем незаметно для всех скупает на рынке сотни танкеров. Чьи действия бессмысленны, а чьи принесут плоды? Подробности...
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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ Svetlana Kysilyova/ABACA/Reuters
Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость? Подробности...
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Донбасс подарил России лучшего добровольца

Президент вручил премию в номинации «Волонтер года» добровольцу из Донбасса Владимиру Тараненко Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
«Слово «волонтер» – международное, а вот «доброволец» – чисто наше, российское», – сказал Владимир Путин, обращаясь к активистам на Форуме гражданского участия #МыВместе. Здесь были вручены премии лучшим волонтерским проектам страны. В этом году армию добровольцев пополнили люди, которые оказывают помощь на новых территориях России. Один из таких волонтеров получил самый главный приз из рук президента. Подробности...
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Украина загнала Европу в финансовую зависимость от США

Планы германской армии перевооружиться на 100 млрд евро пока далеки от реализации imagebroker/Christian Ohde/Global Look Press
Германия заявила о намерении стать гарантом безопасности в Европе, однако одновременно призналась, что пока не в состоянии даже выполнить директиву НАТО – поднять расходы на оборону до 2% ВВП. Эксперты считают, что в целом экономика ЕС на фоне многомиллиардной помощи Украине трещит по швам. Какую роль в этом сыграли антироссийские санкции и какую финансовую выгоду из ситуации извлекает Вашингтон? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют украинские националисты. Подробности...

Повод для вторжения на Украину Польше даст Тайвань

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Кажется очевидным, что почти с самого начала СВО поляки явно ищут предлоги зайти на Украину. И чем дальше, тем мечта полакомиться украинскими территориями разгорается в польской душе все сильней. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Главный ресурс России в СВО – время

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Штатам и Европе неизбежно придется принимать решение, сжигать ли и дальше в украинской топке все более ценные и дорогостоящие ресурсы или все-таки взять паузу и найти иной выход из сложившейся для Запада тупиковой ситуации. Подробности...
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Иран поддался протестующим

Потолок цен на русскую нефть

Казахи оценили спецоперацию

Обсуждение: 5 комментариев
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Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
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Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
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При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Украинской церкви очень тяжело, но в истории бывало и хуже

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		6 декабря 2022, 09:12

    В эти дни мы являемся свидетелями новой – и особенно сильной – волны гонений на Украинскую Православную Церковь. Президент Зеленский издал указ с требованием «внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций». Сделан важный шаг к рейдерскому захвату духовного центра Украины – Киево-Печерской Лавры: за ПЦУ официально зарегистрирован монастырь с таким же названием. СБУ проводит обыски в монастырях и храмах УПЦ, подбрасывая церковнослужителям пачки листовок.

    Гонения на крупнейшую религиозную общину страны выглядят, с государственной точки зрения, полным идиотизмом, особенно в ситуации острого вооруженного конфликта. Когда людей ставят перед выбором между лояльностью государству и верностью Церкви, это совсем не помогает государству. Даже если не будет никаких открытых выступлений – в текущей ситуации они крайне затруднены – это может повлиять на решения, которые принимает каждый по отдельности прихожанин УПЦ в тишине своего сердца. Люди могут, не говоря худого слова, решить, что они не обязаны умирать за это государство, и что им следует распорядиться своей единственной жизнью как-то более осмысленно.

    Надо отметить, что некоторые из представителей украинской власти отдают себе в этом отчет, и высказываются против гонений на УПЦ – например, глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Елена Богдан сказала в интервью «Фактам ICTV», что «идея запретить Украинскую Православную Церковь, приняв соответствующий закон, ныне точно не самый лучший вариант. Это может повлечь за собой конфликты и дестабилизировать ситуацию в Украине». Однако громче звучат голоса тех, кто требует запрета Украинской Православной Церкви и передачи главной святыни Украины – Киево-Печерской Лавры – в руки так называемой «Православной Церкви Украины», созданной в 2018 году тогдашним президентом Петром Порошенко. Это выглядит полным безумием – но в каждом безумии есть своя логика. Можно назвать несколько мотивов, стоящих за гонениями на УПЦ.

    Во-первых, национализм всегда нуждается во внутреннем враге. Всякая аналогия хромает – и я не провожу тут прямых исторических уподоблений, но вспоминается история с немецкими евреями, которые в годы Первой Мировой войны выказали немалую преданность Германии. Они охотно жертвовали на армию, слагали (как Эрнст Лиссауэр) громогласные патриотические стихи, храбро сражались на фронте, погибали и получали увечья, были увенчаны государственными наградами. Однако после прихода в власти национал-социалистов евреи были обвинены во всех бедах страны – и, особенно, в военных поражениях – и через некоторое время отправлены со всеми своими военными наградами в газовые камеры.

    Почему? Какой смысл был так предательски обращаться с вполне искренними патриотами? Дело в том, что для сплочения людей вокруг идеологического движения одних внешних врагов недостаточно. Настоящий адепт должен предавать своих сослуживцев и соседей – радоваться при мысли, что он не принадлежит к преследуемому меньшинству, и трепетать от страха, что его в него зачислят. Эта потребность во внутреннем враге вообще не зависит от поведения той группы, которую назначили врагами – евреи в Рейхе (или верующие в довоенном СССР) может быть, и хотели бы быть верными гражданами своего государства – но это никого не интересовало. Их назначили врагами потому, что были нужны внутренние враги. Так и стремление националистов объявить Украинскую Православную Церковь «щупальцами врага» никак не зависит от того, как ведут себя ее иерархи и верующие. Они могут подчеркнуто дистанцироваться от Москвы, жертвовать на украинскую армию, погибать на поле боя – но, раз националистам нужны «щупальца врага», они этими щупальцами будут назначены.

    Фото: AP/TASS

    Во-вторых, буйный патриотизм, который проявляется в поиске внутренних врагов – довольно эффективная стратегия личного продвижения. Кто посмеет сказать слово поперек «патриоту» или поинтересоваться источниками его доходов? Кто откажет ему в назначении на важный пост? Демонстративное безумие всегда выглядит патриотичным, а вот голос разума звучит как-то подозрительно.

    В-третьих, какую бы политическую позицию ни декларировало руководство Украинской Православной Церкви, Церковь остается носительницей определенной культуры. Эта культура является общей для всего восточнославянского мира – где верующий человек, придя в Церковь, обнаружит одну и ту же Литургию, совершаемую на том же церковнославянском языке, и образы тех же святых. Как памятник Екатерине напоминает, что Одессу основали вовсе не Бандера с Шухевичем, так и Церковь самим своим существованием напоминает о том, что реальная история выглядела совсем не так, как ее рисуют националисты.

    Но, что существеннее, Церковь хранит православную веру – а значит, как и любая консервативная религиозная община, стоит поперек идеологии современных западных элит, для которых продвижение абортов и все более причудливых извращений является стержнем идеологии. А на идеологии они не экономят. Неслучайно ПЦУ была создана при самой энергичной поддержке западной (и, особенно, американской) дипломатии – эта община находится под Константинополем, который предлагает гораздо более либеральную и дружественную к глобалистской идеологии версию православия.

    Поэтому цели националистов и глобалистов в отношении Украинской Православной Церкви совпадают – и, если из Вашингтона или Брюсселя гонителей Церкви как-то одернут, это будет, скорее, удивительно.

    С нашей стороны отношение к преследуемой Украинской Церкви требует большой бережности и осторожности. Необдуманные заявления могут быть подхвачены гонителями Церкви, чтобы заявить: ну вот, видите, они все «агенты Москвы». Когда в наших телеграм-каналах пишут, что «Русская Православная Церковь потеряет 40% паствы и половину доходов» – это безграмотность. Москва никак не управляет украинской Церковью и никаких доходов от нее не получает. Но это хуже безграмотности – это подыгрывание тем, кто уверяет, что «каждая свечка, купленная в храме УПЦ, это патрон, купленный для российской армии»

    Иерархи и верующие Украинской Православной Церкви оказались в крайне тяжелой ситуации – но в истории бывало и хуже. Церковь Христова пережила многое – переживет и это.

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