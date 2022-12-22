Идет величайшее сражение за саму человечность

Взгляд
22 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:53  |  vz.ru
Разделы

Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
Перейти в раздел…

СВО ведет к масштабному усилению российской армии

Президент поддержал предложения Минобороны, в том числе по призывному возрасту Сергей Фадеичев/ТАСС
Итоговая коллегия Минобороны с участием Владимира Путина и Сергея Шойгу оказалась революционной. Было объявлено о повышении на три года призывного возраста и верхней «планки» призыва. Предложено увеличить армию до 1,5 млн и воссоздать упраздненные в 2010-м Московский и Ленинградский военные округа. Какие еще новшества ожидают Вооруженные силы в ближайшем будущем?  Подробности...
Перейти в раздел…

В Донбассе складывается новая конфигурация фронта

Бои ведутся в плотной городской застройке Михаил Андроник/РИА Новости
В последние пару дней российские войска существенно продвинулись на двух направлениях: в Марьинке, которая за восемь лет стала одним из символов боев в непосредственной близости от Донецка, и на Соледар – второй по значимости укрепленный пункт, севернее Артемовска (Бахмута). Значение этих событий выходит далеко за рамки собственно занятия самих населенных пунктов. Подробности...
Перейти в раздел…

Катар поможет России в усмирении Европы

Танкеры с катарским газом – последняя надежда Евросоюза AP/ТАСС
Евросоюз внезапно – и, казалось бы, на пустом месте – вступил в конфликт с Катаром, той самой страной, чей газ должен заместить для Европы российское топливо. В чем заключается подоплека этого скандала, какие действия Катар может предпринять против Европы и чем это способно помочь России? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Идет величайшее сражение за саму человечность

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Подробности...

Началась тотальная зачистка консервативной Европы

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идет тотальное расформирование бывших европейских наций – немцев, французов, итальянцев. Никого остаться не должно, все должно обратиться в единое мультикультурное, небинарное поле вне всякой исторической, культурной памяти. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Грузию нужно поощрить за хорошее поведение

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москве и Тбилиси нужно ускорять нормализацию отношений. Все основания и мотивы для этого есть – надо лишь понять, что игра стоит свеч. Ведь прорыв этот несет для обоих государств серьезные риски. Внутриполитические и внешнеполитические. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…

Тайны визита Медведева в Китай

Зеленский в США. Кому это нужно?

Зеленский стал неуправляемым

Перейти в раздел…

Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
Подробности...

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
Подробности...

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев перебросил спецназ под Артемовск
    Киев перебросил спецназ под Артемовск Ведущий Fox News назвал визит Зеленского унизительным для США Обучать украинских военных стрельбе из Patriot собрались в Германии Курс доллара вернулся к апрельским значениям
    Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира Байден назвал украинский народ «народом Урана» WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения Энергетики объяснили сложность ситуации с электроснабжением в Киеве
    Байден: США и Европа не стремятся к войне с Россией и третьей мировой Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев Зеленский вручил Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ Норвежские СМИ: Столтенберг может стать новым главой МВФ

    Главная тема


    Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

    формула мира


    Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса

    «дополнительные поставки»


    Байден не увидел эскалации конфликта в передаче Украине ПРО «Пэтриот»

    коллегия минобороны


    Эксперт разъяснил требования к военным беспилотникам

    Видео

    Белорусские штурмовики Су-25


    Получит ли Лукашенко российское ядерное оружие

    митинги протеста


    Борьба с «российской агрессией» ввергает в хаос Молдавию

    гигантские убытки


    Без России железные дороги Прибалтики приближаются к разорению

    «момент не наступил»


    Зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией

    триумф Аргентины


    Чемпионат мира в Катаре выявил лучшего футболиста эпохи

    год золотого медведя


    Александр Разуваев: Запад пообещал появление новой мировой валюты

    поражает воображение


    Тимур Шерзад: Как сотня русских бойцов выстояла против десяти тысяч

    историческое наследство


    Тимофей Бордачёв: В чем особенности скандинавской русофобии

    на ваш взгляд


    Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
    Дмитрий Винник

    Идет величайшее сражение за саму человечность

    Дмитрий Винник
    профессор Финансового университета, публицист
    		22 декабря 2022, 08:58

    Мы знаем, что человеческая природа не сводится к его животной составляющей – человек существо разумное, а потому надприродное. Стремление к благу и сама мораль в человеке тоже не сказать что от животного. Это нечто принципиально возвышенное.

    Но при этом история человечества полна всяческих злодеяний и жестокостей. Антропологи спорят, когда гоминиды начали на регулярной основе убивать друг друга, издеваться и обижать. В любом случае это началось очень давно – задолго до появления человека разумного. Археологические раскопки способны пролить свет на подобные вещи, нелицеприятные для гордого и возвышенного образа человека. «Человеки умелые» – хомо хабилисы – отметились поеданием себе подобных еще пару миллионов лет назад. Примерно 430 тысяч лет назад прямые предки неандертальцев – гейдельберские человеки – в пещере Сима де Лос Уэсос, что в современной Испании, ударами по голове умертвили 36 себе подобных и скинули их тела в пещерный колодец. Философы-пессимисты считают, что подобная лютая жестокость и есть один из признаков человеческой природы в том смысле, что среди наших ближайших родственников – приматов подобного рода масштабы насилия почти немыслимы. Хотя, как демонстрируют наблюдения за поведением шимпанзе, убийства у них случаются гораздо чаще, чем считали ранее. Например, в 2013 году сенегальские шимпанзе забили камнями и палками своего бывшего вожака Фудуко, а потом еще и обглодали его. Пишут, что это был девятый документированный случай убийства среди этой породы обезьян. Между стаями шимпанзе случаются даже настоящие войны, которые длятся годами.

    В свое время австрийский зоопсихолог Конрад Лоренц выдвинул гипотезу, что природа аномальной человеческой агрессивности объясняется тем, что в нас на эволюционном уровне не встроены тормозящие механизмы. Человека, осознавшего силу каменного орудия в своих руках, можно сравнить с голубем, который в силу мутации получил вороний клюв. Как он им воспользуется? Да наверняка просто перебьет всех конкурентов и устроит форменный террор в своей популяции! А вот ворон ворону глаз не выклюет…

    Историческая эпоха хранит многочисленные свидетельства актов геноцида – захваченные города и села порой вырезались подчистую. Обращение пленников в рабство стало обыденным явлением для первых земледельческих государств. Как ни странно, но по мере развития цивилизации росла изощренность пыток, казней и прочих насильственных способов поддержания власти. Как мы знаем, апофеозом этого эволюционного кошмара, если следовать теории К. Лоренца, стали концлагеря Третьего рейха. В обиход уголовного права после войны прочно вошло понятие преступлений против человечности. Но даже рассматривая феномен нацистской индустрии смерти, можно утверждать, что речь идет не о новом принципиальном качестве зла, а всего лишь об умопомрачительном его количестве. Впрочем, работы печально знаменитого доктора Йозефа Менгеле заложили основы для перехода зла на новый уровень существования.

    Значительный вклад в совершенствование зла внесли американские бихевиористы – специалисты по человеческому поведению. Чего стоят работы психиатра Сидни Готлиба, сотрудника секретного межведомственного проекта контроля над разумом «MK-Ultra». Это именно Готлиб подсыпал ЛСД в коктейль высокопоставленному офицеру Фрэнку Олсону из Лаборатории биологической войны армии США, в результате чего последний спустя девять дней вышел из окна и погиб. Зачем Готлиб сделал это? Да ровно затем же, зачем подобным периодически занимался сам Олсон – из спортивного интереса «дружески травить» коллег психотропом. Готлиб был буквально помешан на изучении возможностей ЛСД по созданию так называемого маньчжурского кандидата – человека с полностью управляемой искусственной личностью. Как в своей книге пишет бывший сотрудник комитета по безопасности Конгресса США Джон Маркс, в Атланте заключенным давали ЛСД каждый день в течение 15 месяцев под предлогом поиска лекарства от шизофрении. Заключенные считали, что они сошли с ума. Одного чернокожего пациента Готлиб кормил лизергиновой кислотой 80 дней каждое утро, вечером расплачиваясь с ним за это героином. Последний, кстати, он давал студентам-добровольцам с оплатой один доллар в час.

    Фото: freepik.com

    Помимо психохимии, большие надежды в стирании прежней личности возлагались на электрошок. В 1950-е годы глава программы BLUEBIRD Морзе Ален утверждал, что «при длительном применении электрошоковых процедур можно довести человека до «уровня растения». Доктор Дональд Камерон, в 1953 году избранный президентом Американской психиатрической ассоциации, бил электрошоком некоторых пациентов каждый день в течение 65 дней. Обычно испытания проводили на женщинах, больных шизофренией. Вот как описывались результаты подобной «терапии»: «То, о чем говорит пациент, это только его сиюмоментные ощущения, он говорит о них почти исключительно в совершенно конкретных терминах. На его замечания не влияют предшествующие воспоминания, ни в коей мере не воздействуют на них и ожидания, относящиеся к будущему. Он живет в настоящем. Исчезли все шизофренические симптомы. Амнезия распространяется на все события его жизни. Лорен Г. и еще 52 пациента в Алланском мемориале достигли этого уровня изменения в 19581959 гг.».

    Это была эпоха настоящих романтиков психоинженерии, мечтавших о научном управлении обществом. Испанский нейрофизиолог Хосе Дельгадо, знаменитый тем, что создал радиоуправляемого быка и устроил с ним корриду, мечтал о светлом будущем, в котором средствами электрического раздражения мозга через заранее вмонтированные прямо в мозг импланты будут управлять настроениями граждан. Чем не способ облегчить страдания от декабрьской депрессии?! Любопытно, что две главы его книги «Мозг и сознание», в которых автор раскрывает воодушевляющие перспективы технологии электрического раздражения мозга, были исключены из советского издания. Одиозный американский бихевиорист Беррес Скиннер был несколько иного мнения – мечтал, что обществом будут управлять специалисты по поведению, а не физиологи: «В некоторых местах меня считают своего рода монстром, желающим, дергая за ниточки, манипулировать людьми. Это весьма далеко от истины. Людьми манипулируют; я желаю только, чтобы ими манипулировали более эффективно».

    Следует сказать, что при всей своей аморальности, подавляющее большинство исследователей на службе ЦРУ и Пентагона отличались приверженностью консервативным ценностям и были примерными семьянинами. Как мы знаем, эпоха этих людей давно канула в Лету вместе с закрытием провалившегося проекта «MK-Ultra» и скандальными слушаниями в Конгрессе во времена президентства Никсона.

    Сегодня эксперименты по вторжению в человечность проводятся другими людьми, для других заказчиков и с другими целями. И гораздо более масштабно – на социальном уровне. Буквально на наших глазах зло приобрело принципиально новые, ранее неслыханные в человеческой истории формы. Теперь очевидно, что со стороны западного сверхобщества ставка сделана на вмешательство в человеческую сексуальность. Не будем подробно описывать процесс формирования «новой нормальности», но зафиксируем их ужасающие результаты:

    Никогда в истории человечества извращения не объявлялись нормой и тем более – приоритетной формой сексуального поведения.

    Никогда в истории человечества намеренно не стиралась разница между полами.

    Никогда в истории человечества не навязывалась смена пола, включая маленьких детей.

    Никогда в истории человечества не проводилась массовая наркотизация детей средствами психофармакологии с целью контроля поведения.

    В конечном счете никогда еще в истории человечества зло фактически не объявлялось добром. Что это, если не сама манифестация абсолютного зла?!

    Оставим пока в стороне вопрос, зачем западное сверхобщество открыто перешло на сторону абсолютного зла. Однако обратим внимание на сопутствующие тенденции и идеи, поддерживающие эти наикошмарнейшие вторжения в человеческую природу. Во-первых, это цифровизация и виртуализация частной жизни, обедняющая реальные физические контакты, что снижает навык общения с противоположным полом. Во-вторых, это повышение доступности наркотиков через легализацию, что значительно увеличивает статистику преступания граней половой морали. В-третьих, это вмешательство в частный семейный уклад через институты ювенальной юстиции. Именно это, кстати, и является главным признаком тоталитаризма – вмешательство государства в частную жизнь, а вовсе не какой-то политический деспотизм или банальная тирания. В-четвертых, это идеология трансгуманизма. Изначально в идеях трансгуманизма, восходящих к русским космистам, не было ничего плохого – они мечтали о модификации человеческих организмов для выживания в чужеродных средах иных миров. Однако в наше время идеи трансгуманизма сначала приобрели привкус киберпанка как идеи внедрения сращивания чипов и нервной ткани человека, а вскоре и вовсе отвратительную фактуру легкомысленности изменения пола.

    Президент Владимир Путин, встав на защиту традиционных ценностей не только на словах, но и на деле, фактически объявил абсолютному злу войну. Рамзан Кадыров не стесняясь говорит о джихаде. Подобные слова абсолютно осмысленны, поскольку сегодня идет величайшее сражение за саму человечность. И нацистская Украина в этом сражении – передовой отряд абсолютного зла.

    Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать легитимное преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность. Понятие преступлений против человечности должны приобрести новое содержание.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •