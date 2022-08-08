Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Шесть главных мифов, придуманных блогерами про СВО

Действия российских Вооруженных сил на Украине обросли мифами Сергей Бобылев/ТАСС
Почему ВСУ до сих пор обстреливают города Донбасса? Сколько самолетов используют в ходе спецоперации ВКС России и насколько успешно? Правильно ли применяются танки? Эти и другие подобного рода вопросы породили серию мифов о действиях российских войск в ходе спецоперации. Подробности...
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Литву ждет крупное туалетное наказание

Такие туалеты до сих пор остаются отличительным признаком литовской глубинки Михаил Мордасов/ТАСС
Весьма экзотическое нововведение вынуждена вводить Литва – речь идет о государственной системе учета содержимого уличных туалетов. Руководство страны полагает, что только таким образом удастся избавиться от туалетов системы «сортир», распространенных по всей стране. Данная инициатива особенно интересна в контексте мифов, распространяемых на Украине о быте в России. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сражаться за то, чтобы остаться самой собой. Подробности...

В сфере культуры не стоит копировать Украину

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если мы хотим обновления культуры, то нужно не столько клеймить «врагов», призывая кары на их головы, сколько пропагандировать и продвигать тех, кто в это время остался со своим народом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

России пора вернуть свое небо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Новая тактика Пентагона на Украине

Дипломатию Германии губит демократия

КНР и Тайвань. Суть конфликта

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Венгрия выбрала Чака Норриса вместо трансвеститов

    Владимир Можегов
    публицист
    		8 августа 2022, 19:15

    Виктор Орбан – инфант террибль послушного европейского стада, пасущегося на зеленых лужайках либеральной демократии Запада. Точнее, «пост-Запада», как его называет сам Орбан. Границы Запада, говорит Орбан, проходят сегодня между Центральной Европой (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны посткоммунистического блока) и тем, что раньше называлось Западом. Однако, будучи захваченным «прогрессистами» с ЛГБТ, неокоммунистами и массовой миграцией, быть таковым перестало.

    Вот мы, говорит Орбан, и есть последний Запад. А они, отказавшиеся от христианских ценностей, сдавшиеся перед новейшей большевизией глобализма и неконтролируемой миграцией – уже пост-Запад. «Эти страны уже не нации: они не что иное, как конгломерат народов… А примерно к 2050 году законы математики приведут к окончательному демографическому сдвигу: в городах в этой или другой части континента доля жителей неевропейского происхождения вырастет до более чем 50% от общего числа. Запад в его духовном смысле переместился в Центральную Европу: Запад здесь. Идет битва между двумя половинами Европы». Сейчас «усиленный соросовскими войсками Брюссель хочет навязать нам мигрантов. Они подали на нас в суд из-за венгерской пограничной системы и вынесли нам приговор. И если бы не кризис с украинскими беженцами, война шла бы уже напрямую с нами».

    Орбан знает, о чем говорит: «Коммунистов победить нелегко. По всему миру они восстают из пепла, приходят вместе с либералами и возвращаются, став сильнее, чем когда-либо. Если кто-то сомневается в том, что прогрессивные либералы и коммунисты – это одно и то же, спросите у венгров. Мы боролись и с теми, и с другими, и могу сказать вам, что они совершенно одинаковы».

    Справедливо. Венгрия первой из европейских стран хлебнула ужасов раннего большевизма. В 1919 году здесь полгода хозяйничали банды Белы Куна, красного палача Крыма (а потом Венгрии). По локоть обагрив руки вместе с тов. Розалией Землячкой в крови белого офицерства в Крыму, Бела Кун по прямому приказу Ленина принялся за уничтожение венгерского крестьянства. Одновременно его сородич Дьердь Лёвингер Лукач начинал эксперименты с введением секспросвета в венгерские школы. Через полгода красную шайку из Венгрии вышибли. Лукач перебрался в захваченные лево-либералами Австрию и Германию, где стоял у истоков «Фанкфуртской школы» неомарксизма. После прихода к власти в Германии национал-социалистов «Франкфуртская школа» перебралась в Нью-Йорк, где занялась подготовкой сексуальной революции, грянувшей в 60-х.

    Так что всё, против чего выступает сегодня Орбан, венграм прекрасно известно. Эксперименты товарищей Куна, Лукача, Фехера, Хелер венгры испытали на своей шкуре. Вся эта красная камарилья именно здесь начинала свою деятельность по растлению христианских детей, разложению и уничтожению христианской цивилизации Европы. И сегодняшний продолжатель их дела, пламенный вождь Сорос, он же Дьёрдь Шорош при рождении, а он родился в Венгрии – этот новый товарищ Троцкий – главный идейный и личный враг Орбана. 

    Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

    «Я хорошо знаю Джорджа Сороса, он мой давний оппонент. Он не верит ни во что из того, во что верим мы. У него на службе целая армия: деньги, НПО, университеты, НИИ и половина бюрократов Брюсселя. Он использует все это с целью навязать свою волю оппонентам, в том числе венграм. Он полагает, что дорогие для всех нас ценности привели к ужасам 20-го века. Но дело обстоит с точностью до наоборот. Наши ценности спасают нас от повторения ошибок истории. Ужасы нацизма и коммунизма произошли потому, что некоторые западные государства в континентальной Европе отказались от христианских ценностей. Сегодняшние прогрессисты планируют то же самое, хотят отказаться от западных ценностей и создать новый, пост-западный мир. Кто остановит их, если не мы?».

    «Идет культурна война», – констатирует Орбан. А как можно победить в культурной войне? Только борясь. За время борьбы (16 лет на посту премьер-министра, а до того 16 лет в оппозиции) «я усвоил важный урок: неудачники никогда не побеждают, а победители никогда не сдаются». Но как побеждать, когда Европа находится фактически при смерти? Когда над всей Европой пылает багровый шпенглеровский закат? Только новая реконкиста, только новое возрождение: «вдохнуть новую жизнь в церкви, институт семьи, университеты и общественные институты», – говорит Орбан.

    Именно по этому пути Венгрия и идет. Прежде всего, решительно защищая венгерские границы от нелегальной миграции и мультикультурных банд Брюсселя и Сороса. «И мы остановили их, фактически возвели стену и отгородились от них!». «Наша система защиты границ работает. Во время масштабного миграционного кризиса 2015 года к нашим границам прибыло 400 тысяч нелегальных мигрантов. Это почти втрое больше войска Чингисхана, с которым он вторгся в Европу!».

    Но защита границ – полдела. Главное – защита семьи. «Мы знаем, что семья – это то место, где родители передают ценности следующему поколению. Если традиционные семьи исчезнут, Запад обречен». Поэтому в прошлом году Венгрия вложила более 6% ВВП в семейную политику. Семьи автоматически получают налоговые льготы, а после рождения третьего ребенка государство берет на себя обязательство по выплатам кредитов за учебу. После рождения четвертого женщины пожизненно освобождаются от индивидуального подоходного налога. Сейчас Орбан хочет распространить эту практику и на матерей с тремя детьми.

    Ну, и, конечно, никакого секс-просвета, никакой многогендерности. «Венгры знают этот коммунистический трюк и отвергают его». На всех референдумах и абсолютно решительно. В Конституции Венгрии сказано: «…Самая важная база нашего существования – это семья и нация… Государственные учреждения обязуются защищать христианскую культуру Венгрии… Венгрия защищает институт брака как добровольно установленные супружеские отношения между мужчиной и женщиной…». И на этом всё. «Мать – это женщина, отец – это мужчина. Оставьте наших детей в покое – и точка! Дискуссия окончена!». «Мы решили, что нам не нужно больше гендеров, а нужно больше рейнджеров. Меньше трансвеститов и больше Чаков Норрисов!»

    Весь этот краткий экскурс в идеологию Виктора Орбана я сделал, воспользовавшись фрагментами лишь двух его последних речей. Одна была произнесена перед венграми Румынии, вторая – в Техасе, перед американскими консерваторами на Конференции консервативного политического действия (CPAC). «Я уже вижу заголовки завтрашних газет: «Крайне правый европейский диктатор, расист, антисемит и троянский конь Путина выступил с речью на консервативной конференции»», – с такого спича Орбан начал свою речь перед техасцами, вызвав шквал аплодисментов и смеха. На сцену, украшенную плакатами «Увольте Пелоси» и «Спасите Америку» он, под бурю аплодисментов, вышел в костюме «под Трампа»: тёмный пиджак, белая рубашка, красный галстук.

    С Трампом у Орбана самые теплые отношения. Демократический же истеблишмент на приезд Орбана в Америку отреагировал крайне нервно, демократические СМИ устроили настоящую истерику. Орбан же в долгу не остался, и во всеуслышание рассказал о том, как делаются дела в Белом доме: «Помню случай, произошедший с нашим министром иностранных дел Петером Сийярто. Это случилось в 2014 году при той американской администрации. К нему на прием пришел представитель американского правительства, протянул листок бумаги и, не моргнув глазом, сказал, что венгерскую конституцию нужно поменять в соответствии с теми требованиями, которые были на этом листке изложены. Если это произойдет, США восстановят свои дружеские отношения с Венгрией».

    Автор The American Conservative, комментируя пассаж Орбана, замечает: «Когда Государственный департамент хочет послать официальное, но непубличное сообщение другому правительству, он издает так называемую "демарш-телеграмму". “Демарш-телеграмма форматируется в так называемый "неофициальный документ". Это сообщение в текстовом виде без каких-либо фирменных бланков или других признаков того, от кого оно отправлено. Цель неофициального документа состоит в том, чтобы исключить словесное недопонимание и в то же время не предоставлять правительству принимающей страны официальный документ, который оно может предъявить публично».

    Именно так Вашингтон и управляет своим послушным, загнанным в соровские загоны, стадом в Европе. Что же до Венгрии, то она шлет подобных посланцев на известные буквы. Мы «страна размером с Давида, противостоящая глобалистскому Голиафу»… «Все глобалисты могут идти к черту, потому что в Техас приехал я!», – так завершил свою речь в Далласе Орбан, пожав бурю оваций. «Совершенно сенсационной речью» называют ее в Америке. И это верно: Орбан взорвал Америку, ясно и четко проведя демаркационную линию между христианским Западом и Закатными странами, обреченными на смерть. По сути, Орбан призвал консервативную Америку встать на свою сторону. И Демпартия четко считала месседж: в ее логово проник идейный враг и объявил ей войну. Из лагеря пост-Запада уже раздаются истеричные голоса, призывающие исключить Венгрию из НАТО и ЕС. Да, кажется, и сам Орбан внимательно прощупывает такие возможности.

    Война объявлена. Последняя Европа (восточная, центральная, посткоммунистическая Европа) обрела своего лидера. В свое время венгры стали одной из движущих сил Крестовых походов. Затем Венгрия защитила Европу от османского нашествия. Сегодня маленькая девятимиллионная нация одна готова сразиться с драконом мультикультурализма, глобализма и неотроцкизма, чтобы остаться самой собой.

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