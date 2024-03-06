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    Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    @ Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    6 марта 2024, 16:44 Мнение

    Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

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    Роберт Кеннеди – младший (конгрессмен, кандидат в президенты США, племянник легендарного JFK, убитого в Далласе, и сын сенатора Роберта Кеннеди, также убитого на пике своей политической карьеры) – пожалуй, главный на сегодня инфант террибль американской политики. Он вызывает раздражение истеблишмента, может быть, даже большее, чем великий и ужасный Трамп. С Трампом все более-менее ясно, а вот чего еще можно ждать от Кеннеди – никто толком не знает. Темная лошадка, радикал и бунтарь, Кеннеди озвучил уже, кажется, все популярные в США теории заговора.

    И при этом он весьма популярен. Кеннеди любят католики, которых особенно много среди испаноязычных. А это как раз тот контингент, на который обычно рассчитывают демократы. Главную же группу его сторонников составляют антивоенные левые. Обычно эти люди тоже голосовали за демократов. Но боевые действия на Украине и в Палестине сильно испортили имидж демократов в этой среде, настроенной пропалестински и антиизраильски.

    Таким образом, сегодня Кеннеди готов увести за собой 10-15% бывших сторонников Демпартии, а это очень много.

    Понятно крайне нервозное отношение к нему истеблишмента. Если же учесть, что сам Кеннеди не боится нападать на финансовую мафию ФРС (о давней вражде клана Кеннеди с ФРС мы не так давно писали), понятна ненависть к нему мейнстримной прессы (являющейся рупором этой мафии) – она ругает его, на чем свет стоит, числя в экстремистах и страшных антисемитах.

    Больше года Кеннеди критикует политику Байдена по Украине. И заявления его раз от раза становятся все более острыми. В прошлом году в интервью Такеру Карлсону он говорил, что Байден финансирует военный конфликт в Европе, просто печатая деньги и отказывая в пособиях неимущим американцам, теперь же разворачивает свой поход в духе: «два года назад нам лгали о пандемии, теперь нам лгут о войне на Украине!».

    И говорит о том, что Байден не просто поддерживает войну, но сам же и является главным ее виновником. Точнее, Байден и стоящая за ним банда неоконов.

    На днях, комментируя публикацию NYT, в которой американские журналисты рассказали о 12 секретных базах США на Украине, создававшихся ЦРУ с 2015 года (на них проходили подготовку сотрудники украинского ГУР), Кеннеди заметил: «Интересно, как бы мы отреагировали, если бы узнали, что Россия или Китай создали сеть шпионских баз возле наших границ, например, на территории Мексики?»

    И вдохновляясь, очевидно, примером Такера Карлсона, он начинает объяснять украинскую войну с позиции России. Так, недавно, отвечая на вопросы журналистов видеоплатформы Howie Mandel Does Stuff, Кеннеди буквально на пальцах, не прибегая к широким историческим обобщениям, как российский президент, зато весьма наглядно для американской публики, объяснил обывателю смысл украинской войны: «Госсекретарь Джеймс Бейкер обещал Горбачеву, что НАТО не продвинется на восток даже на дюйм. Но пять лет спустя Бжезинский и команда неоконов говорят: мы войдем в 15 стран и доведем НАТО до самых русских границ. Джордж Кэннан тогда сказал – это безумие, Уильям Перри, тогдашний министр обороны, угрожал Клинтону подать в отставку, но их никто не послушал. В 2014 году мы пришли на Украину и свергли их президента Януковича… Переворотом фактически руководила Виктория Нуланд, глава неоконов, а сегодня третий человек в Госдепе. Затем назначенная нами украинская власть тут же начинает нападать на Донбасс и Луганск, с их почти полностью русским населением. Вот начало гражданской войны на Украине… В 2019-м Зеленский, не имевший никакого политического опыта, набирает 70% и избирается президентом только потому, что выступил за Минские соглашения. Но неоконы во главе с Нуланд погнали его на конфликт с Россией. Разумеется, Путину не нравится, что США напрямую управляют Украиной, разумеется, он боялся прихода американского флота в Крым. В 2014-м Донбасс и Луганск на 90% были за вступление в Россию, но Путин им отказал, он хотел нормально функционирующую Украину… И когда в 2022-м Путин все-таки вошел на Украину силами в 40 тыс. солдат в страну с 44 млн населения – это было вторжение? Или это было просто желание усадить Украину за стол переговоров?».

    Так говорит Кеннеди. И почти все 9 тыс. комментариев под этим видео его горячо поддерживают в духе: спасибо, Роб, что рассказал нам правду!

    Но Кеннеди не успокаивается и начинает открывать все более опасные вещи об этой войне. Так, 7 января в сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) он написал: «Лишь немногие понимают, что война на Украине означает для крупного бизнеса... Обширные сельскохозяйственные земли Украины – одни из самых плодородных в мире – готовы к захвату, и американские компании, такие как BlackRock, в первых рядах…»

    То же, в еще более острой форме, он повторил в феврале: «Наш ВПК принадлежит BlackRock… И сельхозугодия Украины принадлежат BlackRock… А декабрьский контракт Байдена на восстановление Украины, как вы думаете, кому он достался? BlackRock! Украине придется продать всю свою госсобственность, чтобы расплатиться».

    BlackRock – это транснациональная инвестиционная компания, управляющая активами (как свидетельствуют ее финансовые отчеты за I полугодие 2023 года) на общую сумму 9,425 трлн долларов (то есть больше, чем ВВП Германии и Франции, вместе взятых). Это, иными словами, «общак» богатейших финансовых картелей планеты, владеющий не только ее землями и ВПК, но и ведущими медиа: CBS, NBC, MSNBC, CNBC, CNN.

    В мае 2023 года BlackRock действительно подписала с украинским правительством договор о создании «Фонда развития Украины», согласно которому в руках компании должно оказаться всё, что имеет там ценность: от чернозема до электросетей.

    Кстати, не только Кеннеди, но и сторонники Трампа начинают поднимать голос против засилья финансовых воротил. Так, весьма бойкий на язык Вивек Рамасвами (которого Трамп называет своим возможным вице-президентом) недавно назвал BlackRock, State Street и Vanguard «наиболее могущественным картелем в истории человечества», «страной, за которую вы никогда не голосовали» (то есть фактически государством в государстве), пообещав, если станет президентом, отрубить эту «невидимую руку самого правительства» (действительно, в администрации Байдена как минимум трое представителей BlackRock контролируют ее экономическую политику в отношении Украины).

    Кстати, тогда же, в феврале, говоря о том, что BlackRock захватила и Америку, и Украину, Кеннеди сказал еще одну важную вещь: «у них (то есть акул-финансистов) есть стратегия, чтобы мы – американцы, республиканцы и демократы – ненавидели друг друга и враждовали…» Можно ли понять это высказывание как приглашение к сотрудничеству своих единомышленников в правом лагере? О том, что Трамп и Кеннеди ищут подходы друг другу, давно ползут слухи.

    Так что вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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