Политолог объяснил поддержку Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО

Политолог Ткаченко: США поддержали кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО за лояльность Вашингтону

Tекст: Илья Абрамов

«Вашингтон поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, потому что тот считается достаточно опытным и эффективным политиком, долгие годы руководившим Нидерландами. Кроме того, премьер является хорошим оратором, что также делает его привлекательной кандидатурой для публичной дипломатии», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Для Штатов также важно, что Амстердам под руководством Рютте показал высокую лояльность США. Он поддержал антироссийские санкции, активно поставляет оружие и деньги для Украины, а также пополняет бюджет НАТО. Кроме того, через порты Нидерландов осуществляется логистика американской военной техники», – подчеркивает собеседник.

«Очень важную роль в выборе США сыграло и то, что партия Рютте недавно проиграла парламентские выборы у себя в стране. Вашингтон старается не расставаться с членами трансатлантической команды и дает им возможность проявить себя на других должностях. Скорее всего, так произойдет и с премьером Нидерландов», – отмечает он.

«В целом поддержка кандидатуры американцами практически однозначно говорит о том, что он станет генсеком НАТО. По сути, именно США назначают людей на эту должность. В истории были случаи, когда европейцы согласовывали на этот пост одного человека, но в результате все равно побеждал ставленник Вашингтона», – резюмировал Ткаченко.

Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО. Кроме того, издание отмечает, что две трети стран альянса также остановили свой выбор на этом политике. Напомним, для назначения нового генсека организации требуется единогласное решение всех ее членов.

В ноябре минувшего года Bloomberg отмечало, что самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО является именно премьер Нидерландов Марк Рютте. По сообщениям агентства, большинство входящих в НАТО государств уже согласились с тем, что Йенса Столтенберга на посту генсека должен заменить именно он.

Между тем на должность претендуют и ряд других политиков. Так, в ноябре прошлого года премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

Минувшим летом The Daily Telegraph также писала, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что за последние годы между ними возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата. Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО. Он считает, что ее чрезмерно критическое отношение к России может повлечь проблемы в долгосрочной перспективе. Кандидатура экс-главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, которого также прочили на эту должность, не устроила США, указывала в июне The Daily Telegraph.