Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.10 комментариев
Байден поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Politico сообщила о поддержке Байденом кандидатуры премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО
Две трети стран НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генсека НАТО, сообщили СМИ.
Как пишет Politico со ссылкой на американского чиновника, президент США Джо Байден также поддерживает Рютте. Для назначения нового генсека требуется единогласное решение членов альянса, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что поддержка со стороны американского лидера, вероятно, приведет к увеличению числа сторонников кандидатуры Рютте, передает ТАСС.
Напомним, Bloomberg сообщало, что Рютте является самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО. Прежде сообщалось, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО Байден считал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По данным СМИ, США не устроила кандидатура Бена Уоллеса, который занимал пост главы Минобороны Великобритании. Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО, как сообщали СМИ, был спор по Украине. Однако кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы НАТО отверг канцлер Германии Олаф Шольц.