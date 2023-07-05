Telegraph: США не устроила кандидатура Уоллеса на пост генсека НАТО из-за его беспрецедентной поддержки Украины

Кандидатура главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО не устроила США из-за «беспрецедентной» поддержки, которую он оказывает Украине, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в НАТО.

Против кандидатуры Бена Уоллеса на пост генсека НАТО также выступила Франция. По информации газеты, Париж хочет видеть на этой должности одного из европейских лидеров.

Как пишет The Daily Telegraph, президент США Джо Байден хотел видеть на посту генсекретаря действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, так как опасался не найти другую подходящую кандидатуру. В частных беседах госпожа фон дер Ляйен говорила, что не может занять пост по крайней мере до начала следующего года, пишет «Коммерсант».

По словам одного из источников газеты, в последнее время между Байденом и й фон дер Ляйен установились «крепкие связи» в рамках трансатлантического сотрудничества. Издание отмечает, что фон дер Ляйен стала чаще использовать разведданные США, так как европейские спецслужбы предоставляли неверные сведения о военной операции России на Украине.

Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий.