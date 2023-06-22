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Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО
Уоллес заявил о желании США видеть на посту генсека НАТО Столтенберга
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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Йенс Столтенберг.
Комментируя возможность возглавить НАТО, Уоллес заявил, что «этого не произойдет». Он предположил, что США хотели бы видеть во главе альянса премьер-министра, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Economist пишет, что Вашингтон, возможно, рассматривал кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте, но тот отверг предложение стать генсеком НАТО. Однако близкие к Уоллесу источники заявили, что вопрос выбора следующего генсека открыт.
Economist указывает на проблему запаса боеприпасов у Великобритании. Уоллес отметил, что переданные Украине ракеты Storm Shadow не производились десятилетиями, а для восстановления цепочки поставок для производства ПТРК NLAW потребовался почти год. Он заявил, что у Великобритании «нет денег».
Уоллес выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Напомним, Столтенберг должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. СМИ сообщали, что некоторые американские военные недовольны Уоллесом из-за его мер по Украине.
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.
Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».
Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».
По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.
Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.
Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.
«Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.
Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
В Москве нашли мертвым одного из создателей термоядерной бомбы
Один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов скончался в Москве, его тело нашли в квартире, сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что мужчина мог покончить с собой, передает ТАСС.
Мертвым его нашли в собственной квартире на Космодамианской набережной. Сообщается, что он оставил предсмертную записку, в которой попрощался с родственниками.
Григорий Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии, участвовал в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, а также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.
Российский глубоководник обсудил с режиссером Кэмероном трагедию батискафа у «Титаника»
Океанолог Сагалевич: Режиссер Кэмерон допустил гибель батискафа у «Титаника»
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Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон считает, что потерявшийся на месте гибели «Титаника» батискаф погиб, рассказал российский океанолог Анатолий Сагалевич.
Сагалевич является создателем российских глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые использовались на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» и был лично знаком с пилотом пропавшего батискафа «Титан» Полем Наржеоле. В среду Сагалевич провел телефонный разговор с Кэмероном, передает РИА «Новости».
«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полем Наржеоле… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», – рассказал океанолог.
По мнению Сагалевича, пилот пропавшего батискафа «Титан» Поль-Анри Наржеоле не мог зацепиться за обломки лайнера «Титаник», поскольку ообладал колоссальным опытом. Он добавил, что дружит с Наржеоле 30 лет, этот пилот порядка 35 раз погружался на «Титаник», поэтому версию про то, что батискаф зацепился с затонувшим лайнером можно исключить.
Сагалевич отметил, что Наржеоле много работал на французском аппарате «Наутиле», который способен погружаться на глубину 6 тыс. метров, в то время как «Титаник» находится на глубине около 3,8 тыс. метров. Океанолог допустил, что на батискафе случилось «что-то трагическое».
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем воздуха на пропавшем в батискафе осталось примерно на 40 часов, запас иссякнет днем в четверг.
Путину прочитали стихотворение с последними словами погибшего Героя России
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Подполковник 559-го бомбардировочного авиаполка Илья Мельников зачитал в Кремле президенту Владимиру Путину стихотворение про летчиков-бомбардировщиков, которое оканчивается последними словами Героя России Александра Антонова, погибшего в небе над Донбассом.
Стихотворение называется «Бомбера с боевого курса не свернуть», рассказал Мельников.
Бомбера с боевого курса не свернуть,
И это не пустой звук, это правда.
А в чем же выражения такого суть?
А в том, что выполнить задачу – это главное.
Когда внизу под градом пуль сражается пехота,
На выручку всегда летят они.
Бомбить врага – бомберская работа.
Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полбин
Ломать фашистской сволочи хребет,
И мы слова героев наших помним.
И не свернем. Назад дороги нет.
Как в те далекие года, так и сегодня
Опять идет борьба добра со злом.
Бомберы мы, свое предназначенье помним.
И с боевого курса не свернем.
Когда огонь зениток встретил залпом,
Когда подбит, и кровь течет с лица,
Ну что ж, встречайте, суки, папу,
Бомбер работу будет делать до конца.
Подполковник признался, что зачитать стихотворение его собственного сочинения главе государства ему наказали его сослуживцы. «Сказали, если я его вам не прочту, они меня домой не пустят», – признался Мельников.
Он пояснил, что финальные строчки – это последние слова Героя России подполковника Александра Антонова. «Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», – сказал летчик Путину.
«Гастелло был не один, многократно эти подвиги были повторены нашими», – ответил глава государства.
Также Мельников подарил президенту свои наручные часы, он рассказал, что это специальные авиационные часы с секундомером. Он показал гравировку на них, которую сделали боевые товарищи.
«Они счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми», – цитирует подполковника ТАСС.
Ранее Путин заявил, что наследники героев Великой Отечественной войны сейчас стойко сражаются за правду и справедливость во время спецоперации на Украине.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Иноагент Пономарев заявил, что задержанный за донаты ВСУ хабаровчанин сам «накосячил»
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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (является иноагентом) в своих соцсетях написал, что задержанный за донаты ВСУ с помощью криптовалюты хабаровчанин виноват сам.
Пономарев прокомментировал пост пользователя соцсети с сообщением, что ФСБ задержала хабаровчанина и возбудила против него уголовное дело по статье и госизмене за то, что обвиняемый переводил деньги на помощь ВСУ «с использованием криптовалютных инструментов». Сейчас мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В комментариях к посту пользователи начали обсуждать, каким образом спецслужбам удалось узнать о переводах хабаровчанина, ведь операции в криптовалюте носят анонимный характер. Высказались предположение, что это мог быть взлом гаджета, фишинг или поступившая в правоохранительные органы информация.
«Значит, он где-то накосячил. Просто так не ловится», – написал в комментариях Пономарев, говоря о задержанном. После чего экс-депутат добавил, что «проблема не в крипте, а в доносе или в уязвимости девайса».
Пономарева внесли в реестр физлиц-иноагентов в октябре прошлого года. Перед этим его объявили в розыск по уголовному делу за фейки о Вооруженных силах России. Также деятельность неправительственной организации «Съезд народных депутатов», которую возглавляют бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев и Геннадий Гудков, а также лишенный статуса адвоката в России Марк Фейгин (все трое – иноагенты), признана в России нежелательной, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой.
По данным СМИ, бывший депутат Пономарев сейчас находится на Украине, где занимается антироссийской пропагандой, а также координирует деятельность вооруженных подразделений, сформированных из числа сбежавших на Украину россиян.
В ЕС придумали схему финансирования Украины с помощью замороженных активов РФ
Евросоюз сосредоточится на временном использовании замороженных российских активов, вместо того чтобы полностью изымать эти средства, пишет Bloomberg со ссылкой на документ рабочей группы ЕС.
Также ЕС хочет обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить какую-то часть Евросоюзу, позже эти средства будут направляться на «непредвиденный взнос на поддержку Украины», передает Lenta.Ru.
Кроме того, в ЕС обсуждается направление Украине сверхприбыли от реинвестирования заблокированных активов Банка России в размере примерно 200 миллиардов евро.
Ранее сообщалось, что европейские власти осознали, что Евросоюз не может на законных основаниях конфисковать все замороженные российские активы, и намерены сосредоточиться на временном использовании этих средств.
В центре Парижа прогремел мощный взрыв
В пятом округе французской столицы произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов приступили к эвакуации участка около госпиталя Валь-де-Грас.
После взрыва в небе поднялся черный дым, фасады нескольких соседних домов рухнули, часть зданий загорелась, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала BFMTV.
Телеканал уточнил, что здание, где произошло ЧП, полностью обрушилось, вероятно, это был взрыв газа, сообщает ТАСС.
На месте происшествия уже работают пожарные, стражи порядка проводят эвакуацию. Как минимум один человек пострадал.
Взрывы прогремели на Украине
В нескольких регионах Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Послы стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран – членов Евросоюза договорились о принятии 11-го пакета антироссийских санкций, сообщило шведское председательство в Совете ЕС.
В пакет включены меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Греция и Венгрия заблокировали проект 11-го пакета санкций против России с требованием исключить ряд компаний из списка поддерживающих усилия РФ по преодолению санкций.