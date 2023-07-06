Причиной разногласий США и Британии о главе НАТО назвали спор по Украине

Daily Telegraph: США не согласились на британца во главе НАТО из-за позиции Лондона по F-16 для Украины

Вашингтон не стал поддерживать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО из-за позиции Лондона по вопросу поставок Украине истребителей F-16, пишут британские СМИ.

Источники в НАТО сообщили The Daily Telegraph, что «последняя надежда испарилась», когда правительство Британии в мае сообщило о планах вместе с Гаагой создать коалицию стран, готовых помогать Киеву в получении F-16. По информации издания, сделано это было без предварительного согласия с американской стороны, передает ТАСС.

У Британии нет на вооружении F-16, а лицензии на экспорт и реэкспорт самолетов, изготовленных компаниями General Dynamics и Lockheed Martin, выдают США, напоминает газета.

Лондон ранее первым из «западных союзников Украины» объявил о передаче Киеву танков Challenger 2, ракет Storm Shadow, а ПТРК NLAW британская сторона начала передавать Украине еще до начала СВО, перечисляет издание. Таким образом, по оценке газеты, британская сторона целенаправленно пыталась повлиять на Вашингтон, который в вопросах военных поставок Украине занимает достаточно осторожную позицию, добавляет газета.

Накануне источники в НАТО сообщили, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Между тем действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Газета ВЗГЛЯД писала, что Столтенберг в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен будет готовить вторую попытку «контрнаступа» ВСУ.