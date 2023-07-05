Байден захотел видеть фон дер Ляйен во главе НАТО

Daily Telegraph сообщила о желании Байдена видеть фон дер Ляйен генсеком НАТО

Лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщили источники в альянсе.

Байден опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Йенсу Столтенбергу. Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата, передает ТАСС. со ссылкой на Daily Telegraph.

Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное управление министерством обороны Германии.

Также Daily Telegraph пишет, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.

Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий.

