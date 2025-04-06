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Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин
Вьетнам попросил США отложить введение пошлин на 45 дней
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам обратился к США с просьбой отсрочить введение пошлин, предложив отменить все пошлины на американские товары, сообщили СМИ.
По данным Agence France-Presse (AFP), То Лам направил письмо, в котором просит отложить введение 46-процентных пошлин, которое запланировано на 9 апреля, как минимум на 45 дней, передает РИА «Новости».
В этом же письме То Лам призвал президента США Дональда Трампа назначить представителя для работы с заместителем премьера Вьетнама Хо Дык Фоком, чтобы решить вопросы, связанные с пошлинами. Он также выразил надежду лично встретиться с американским лидером в конце мая в Вашингтоне.
Как сообщает Bloomberg, Вьетнам предложил в ответ отменить все пошлины на импортируемые товары из США.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вьетнам выразил намерение отменить все пошлины на товары из США, если удастся достичь соответствующих соглашений.
Президент США после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары.
Financial Times сообщало, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций. Многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США». Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.