  • Новость часаСША исключили сталь и алюминий из взаимных тарифов
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    Авторынок России ждет один из самых тяжелых годов
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    Под тарифы Трампа попали необитаемые острова с пингвинами
    Актера Безрукова заподозрили в браконьерстве на Дону
    Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России
    «Северяне» рассказали о зачистке двух сел Белгородской области от ВСУ
    Фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США
    FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
    Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня с инаугурации
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 11:39 • Новости дня

    Трамп объявил об «освобождении» экономики США через введение высоких пошлин

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп после закрытия торговых рынков в среду объявил 2 апреля «днем освобождения» после введения новых тарифов на импортные товары, пишет Financial Times.

    По данным издания, президент США после закрытия торговых рынков «днем освобождения», вводя новые тарифы на импортные товары, передает Financial Times.

    FT отмечает, что этим шагом он стремится покончить с эпохой глобальной торговли, обвиняя иностранных партнеров в «грабежах» и «разрушениях» экономики США.

    Издание пишет, что новые тарифы рассчитаны на основе комбинации пошлин, субсидий и валютных манипуляций.

    При этом многие эксперты считают, что Трамп «просто взял двусторонний торговый дефицит и разделил его на экспорт страны в США».

    Тарифы при этом варьируются: минимальная ставка в 10% наложена на Британию и Бразилию, тогда как Вьетнам, Камбоджа и Лаос получили более 40%.

    Financial Times также отмечает, что такие меры создадут хаос и неопределенность, однако «Трамп считает, что это укрепляет его контроль».

    Аналитики полагают, что политические последствия могут быть значительными. Хотя инфляция и замедление экономического роста обычно невыгодны для президента.

    Кроме того, FT указывает, что политика Белого дома может привести к ухудшению геополитических связей США, когда страны начнут искать альтернативные торговые соглашения с другими партнерами, обходя Америку.

    Ярким примером последствий стало недавнее заседание экономистов Японии, Южной Кореи и Китая, обсуждавших, как противостоять торговой войне Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила ответных мер на пошлины США.

    США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых ввели ответные таможенные пошлины, но Россия и Белоруссия в него не вошли. Власти США объяснили отсутствие пошлин на товары из России.

    1 апреля 2025, 11:17 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы

    Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о торговых тарифах с позиции силы

    Фон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиции силы
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия подготовила план ответных мер на тарифы США, но надеется на переговоры с позиции силы, чтобы избежать обострения торгового конфликта, ожидая новых пошлин, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, Еврокомиссия планирует начать переговоры с США с позиции силы в попытке разрешить торговый конфликт, вызванный новыми тарифами, передает ТАСС.

    Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз не инициировал конфронтацию и считает ее ошибочной, однако готов защищать свой единый рынок.

    Вместе с тем, Еврокомиссия ожидает, что США со 2 апреля введут дополнительные тарифы на европейские полупроводники, медицинские препараты и древесину.

    По словам главы ЕК, пока американская администрация уже повысила тарифы на импорт стали, алюминия, автомобилей и автозапчастей из ЕС на 25%. Ожидается, что такими же пошлинами обложат и другие товары.

    В ответ на действия США Евросоюз намерен укрепить единство своего внутреннего рынка.

    Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕК постарается «стереть остающиеся торговые барьеры между странами ЕС», что позволит увеличить экономические возможности сообщества и сократить полномочия национальных правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины, которые планируется ввести 2 апреля, коснутся всех стран без исключения, а не только тех, с которыми у США наиболее выражен торговый дисбаланс.

    Издание Politico писало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести пошлины на импорт из стран Евросоюза, которые могут составить 20-25% и будут связаны с торговыми барьерами, установленными ЕС для американского экспорта.

    Еврокомиссия рассмотрела симметричный ответ и закрытие рынка ЕС для США.

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    31 марта 2025, 12:40 • Новости дня
    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому

    Политолог Скачко: Трамп ставит ребром вопрос о политической жизни Зеленского

    Скачко пояснил, какие «большие, большие проблемы» обещал Трамп Зеленскому
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский попытается оттянуть момент подписания с США соглашения по ископаемым, чтобы пиарщики представили его как «борца» за Украину. Но если он заиграется и не примет новые условия, то Вашингтон может поставить ребром вопрос о его политическом будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Дональд Трамп пригрозил Зеленскому «очень большими проблемами» за отказ от сделки.

    «Владимир Зеленский рано или поздно будет вынужден подписать сделку по редкоземельными металлам. Тем более, что Дональд Трамп и его администрация оказывают непрерывное давление на Киев», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    Вместе с тем, украинская сторона попытается оттянуть этот момент. Дело в том, что условия нового соглашения абсолютно невыгодны для Украины. Если Зеленский примет их, то внутри страны это сочтут величайшей «зрадой». «Поэтому он попытается «выбить» какие-то преференции и гарантии со стороны Европы и, возможно, США. Это его способ нивелировать удар по собственному имиджу», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, «паузой» в принятии решения по сделке воспользуются украинские пиарщики. Скачко напомнил публикацию The Economist о подготовке к выдвижению Зеленского на новый срок. «Его попробуют выставить «защитником Украины», который якобы не подчиняется главе Белого дома и не отдает американцам недра», – иронично заметил спикер.

    При этом есть вероятность, что киевские власти «заиграются» и – даже после угроз Трампа о последствиях – откажутся подписывать соглашение по ископаемым. «Заявление американского лидера стоит рассматривать как последнее предупреждение. И тогда начнутся те самые обещанные «очень большие проблемы». Например, вопрос о политической жизни Зеленского может быть поставлен ребром», – допускает политолог.

    «Речь может пойти и о насильственной замене Зеленского или госперевороте», – продолжил он. Впрочем, Вашингтоном могут быть предприняты действия и в контексте урегулирования украинского кризиса. «Конкретными шагами по обеспечению мира на Украине являются прекращение американской помощи и давление Штатов на страны ЕС, чтобы они не подпитывали киевское руководство. Но говорить о том, что Америка перейдет к этим мерам, преждевременно. Подождем реакцию Киева», – заключил Скачко.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США.

    В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь. В предыдущей редакции документа речь шла о совместной работе стран в этом направлении.

    Зеленский заявлял, что пока рано говорить о заключении договора, поскольку американская сторона постоянно меняет условия. «Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США», – добавил он.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц отмечал, что соглашение – «историческая возможность» для Киева, а лучший вариант для обеспечения будущего и безопасности Украины – долгосрочные американские инвестиции.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп смягчил критику в адрес президента России Владимира Путина и перенаправил недовольство на Владимира Зеленского, обвинив его в попытках пересмотреть экономическое соглашение с США, отмечает Bloomberg.

    Президент США изменил свою позицию относительно критики Владимира Путина, переключив гнев на Украину. Он обвинил Киев в желании пересмотреть условия экономического соглашения с Соединенными Штатами, несмотря на его стремление добиться соглашения о прекращении огня, передает Bloomberg.

    Трамп выразил свое недовольство нежеланием Москвы идти на уступки в переговорах о перемирии, что стало поводом для его резких высказываний в адрес Путина, указывает агентство. Впрочем, уже в начале недели американский лидер снизил тон, подчеркнув, что не хочет вводить вторичные тарифы на российскую нефть, хотя и готов это сделать, если увидит, что Путин не выполняет своих обязательств.

    Американский лидер также обвинил Зеленского в попытке изменить условия сделки о партнерстве в области природных ресурсов, используя НАТО в качестве рычага давления. Он отметил, что Украина стремится вступить в Европейский союз и требует увеличения инвестиций со стороны США, что, по его мнению, неприемлемо для России.

    На фоне изменений в риторике администрации США стоимость нефти West Texas Intermediate выросла до 71,48 доллара за баррель. При этом Кремль сохраняет спокойствие и выразил готовность продолжать контакты с администрацией Трампа, хотя и сообщил, что на данный момент никаких звонков не было запланировано.

    Президент США ранее пообещал «большие проблемы» Зеленскому в случае попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной.

    Также сообщалось, что Вашингтон опроверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр.

    Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    1 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

    Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если манипуляция демократией возымеет успех во Франции, то в других европейских странах начнется повальное преследование «врагов либеральной системы». Истеблишмент понимает, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют правым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе.

    «Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

    Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

    Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

    «Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

    «Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

    «Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

    Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

    Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

    Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

    Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

    Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

    Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

    Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

    Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

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    1 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    Европейских автогигантов оштрафовали за махинации с утилизацией автомобилей
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 10 автомобильных производителей и Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) получили штраф от Европейской комиссии в размере 458 млн евро за сговор в утилизации автомобилей.

    В течение более 15 лет эти компании заключали антиконкурентные соглашения, касающиеся утилизации отслуживших транспортных средств, передает РИА «Новости».

    Среди нарушителей названы такие компании, как BMW, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Hynday, Mazda, Mitsubishi, Opel, Renault, Toyota, Volkswagen и Volvo.

    По данным ЕК, сговор включал два ключевых аспекта: отказ от выплат компаниям-автопереработчикам и сокрытие процентного соотношения переработки автомобилей и доли утилизированных материалов в новых машинах. Этот период нарушений охватывал 15 лет с 2002 по 2017 годы.

    Компании признали факт нарушения и согласились оплатить наложенные штрафы. Исключением стал Mercedes, который не был оштрафован.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что способны сделать новые пошлины США на импортные автомобили если с европейским автопромом.

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    1 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией

    Президент Финляндии призвал морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией

    Стубб призвал Финляндию готовиться к восстановлению отношений с Россией
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, соседские отношения и 1350 км общей границы остаются неизменным фактором, заявил президент Финляндии Александер Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб призвал страну морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, отношения на политическом уровне «в какой-то момент возобновятся».

    Он подчеркнул, что Россия является постоянным соседом Финляндии, и это обстоятельство невозможно изменить.

    Стубб уточнил, что перспективы взаимоотношений с Москвой зависят в первую очередь от завершения конфликта на Украине. Также важным аспектом он отметил развитие дискуссий о будущем восстановлении отношений с Россией.

    Ранее Стубб выразил недовольство итогами советско-финской войны, в результате которой страна утратила 10% своей территории.

    Стубб также заявил, что сейчас нет никаких условий для открытия пропускных пунктов на границе с Россией.

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что Александер Стубб занимает самую агрессивную позицию по отношению к России на Западе и повторяет то, что говорит Вашингтон, что отрицательно сказывается на уровне жизни в Финляндии.

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    1 апреля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине

    Сенатор Климов: Трамп говорит о первопричине конфликта на Украине из-за своего затруднительного положения

    В Совфеде объяснили слова Трампа о первопричине конфликта на Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Изначально, когда американские власти сменили власть на Украине, Киев взял курс на НАТО. Это привело к военному конфликту с Россией. Однако Дональд Трамп заговорил о первопричинах украинского кризиса не столько из-за интересов России, сколько из-за собственного затруднительного положения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов.

    «Желание вступить в НАТО было навязано Украине. Для этого прежние американские власти проводили целую операцию, начавшуюся еще в начале 1990-х годов. В итоге она затянулась на многие годы и обошлась Вашингтону в миллиарды долларов», – отметил сенатор Андрей Климов.

    Он объясняет: Североатлантический альянс хотел «вобрать в себя постсоветскую республику и сделать ее своей колониальной вотчиной». «Для этого в Киеве заменили руководство. С тех пор украинская власть начала служить не своему народу, а натовцам. Кроме того, она взяла на вооружение лозунг о стремлении страны вступить в блок», – уточнил парламентарий.

    В дальнейшем данный курс Украины привел к военному конфликту. Однако Дональд Трамп говорит о первопричинах не потому, что ему важны интересы России – «он все же президент США», – а потому, что он оказался в затруднительном положении, считает собеседник.

    «Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них, в том числе, урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители "вашингтонского болота". Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», – рассуждает сенатор.

    Вместе с тем, несмотря на риторику Трампа, не стоит питать надежд на адекватный подход Америки к разрешению конфликта на Украине. «Мы должны рассчитывать только на себя и свои возможности. Если внешняя среда будет нам благоприятствовать – хорошо. Но если нет – мы должны действовать так, чтобы все поставленные задачи во имя наших национальных интересов были достигнуты», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что стремление Украины попасть в НАТО могло стать причиной полномасштабного конфликта с Россией. По его словам, он слышал от представителей СМИ, что украинская сторона пойдет на заключение сделки по добыче полезных ископаемых только в случае принятия Киева в Североатлантический альянс.

    «Во-первых, это никогда не обсуждалось», – подчеркнул президент США. Как отметил глава Белого дома, Москва еще до прихода к власти Владимира Путина подчеркивала, что вступления Украины в блок не произойдет. «Вероятно, именно по этой причине началась война», – добавил Трамп.

    Накануне он заявил, что Владимир Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам. «Если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы», – сказал президент США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких последствиях может идти речь.

    Напомним, в феврале подписание сделки сорвалось после публичной ссоры Трампа и Зеленского. В конце марта США передали Украине новую версию проекта соглашения. Он подразумевает практически полное подчинение управления украинскими ресурсами Штатам, чтобы компенсировать Вашингтону ранее оказанную ВСУ помощь.

    Коментарии (8)
    3 апреля 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине

    «Военный осведомитель»: Индия поставила Украине артиллерийские мины через Европу

    Стало известно о поставках индийских боеприпасов Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Украина получила индийские артиллерийские мины для 120-мм минометов через европейских посредников, сообщает «Военный осведомитель».

    Индия оказалась в центре внимания после сообщений о поставках артиллерийских боеприпасов на Украину, передает «Газета.Ru» со ссылкой на канал «Военный осведомитель».

    В публикации представлены фотографии артиллерийских мин, якобы произведенных в Индии в 2024 году, которые предназначены для использования с минометами калибра 120 мм.

    Отмечается, что путь артиллерийских боеприпасов на Украину пролегает через посредников из европейских стран. Это позволяет избежать прямых поставок, которые могли бы вызвать международный резонанс и последствия для Индии в сфере международных отношений.

    Артиллерийские мины для 120-мм минометов имеют широкую сферу применения. Они могут использоваться для различных типов огня, включая осколочно-фугасный, светошумовой и дымовой.

    Эти боеприпасы предназначены для поражения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 7-8 км.

    Ранее Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

    Коментарии (16)
    1 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    Белый дом анонсировал связанный с Украиной визит Трампа в Саудовскую Аравию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправится в Саудовскую Аравию в мае, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    О конкретных датах и деталях поездки будет объявлено позже, сообщила Ливитт, передает ТАСС.

    По ее словам, визит не связан с условием установления режима прекращения огня в секторе Газа или на Украине. Американский лидер, однако, выразил желание видеть прекращение огня, особенно в контексте конфликта между Россией и Украиной, добавила Ливитт. «Его команда продолжает изо дня в день работать над этим», – подчеркнула она.

    В январе Трамп предложил Саудовской Аравии увеличить инвестиции в США до 1 трлн долларов.

    Коментарии (3)
    3 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары

    США ввели пошлины до 34% на товары из ЕС, Китая, Южной Кореи и других стран

    Трамп объявил о новых пошлинах на иностранные товары
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении значительных пошлин на импортные товары, передает РИА «Новости». Новые тарифы составляют 20% на продукцию из ЕС.

    Пошлины коснулись продукции более чем из 100 государств. В том числе такие страны:

    - Китай – 34%;
    - Тайвань – 32%;
    - Швейцария – 31%;
    - ЮАР – 30%;
    - Индия – 26%;
    - Южная Корея – 25%;
    - Япония – 24%.

    В дополнение к этому, на легковые автомобили, легкие грузовики и автозапчасти будет установлена пошлина в размере 25%.

    Введение этих мер сопровождается базовой пошлиной в 10% на импорт из большинства стран, включая Украину, но исключая Россию.

    Трамп подчеркнул, что США применят пошлины наполовину ниже тех, что введены другими странами, чтобы обеспечить ответные действия.

    Ранее США уже ввели 25%-е пошлины на импорт из Мексики и Канады.

    ЕС, Канада и Китай намерены ответить США своими пошлинами. Оттава и Пекин уже заявили о своих намерениях, а ЕС планирует ответные действия в апреле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о введении зеркальных пошлин на импорт товаров из ЕС и Китая, выразив уверенность, что это укрепит экономику страны и поможет снизить госдолг.

    Американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Китайские власти приостановили регистрацию новых инвестпроектов китайских компаний в США из-за усиления торговой напряженности, сообщили источники Bloomberg.

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    2 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Эстонская православная церковь сменила название

    Власти Эстонии зарегистрировали Эстонскую православную христианскую церковь

    Эстонская православная церковь сменила название
    @ Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Эстонская православная церковь официально переименована в Эстонскую православную христианскую церковь, чтобы подчеркнуть свою миссию служить всем жителям страны, сохраняя православные традиции.

    Эстонские власти зарегистрировали новое название для Эстонской православной церкви, теперь она будет официально именоваться Эстонская православная христианская церковь, передает ТАСС.

    В официальном заявлении Церкви подчеркивается, что новое имя отражает миссию учреждения – служить всем жителям Эстонии, сохраняя многовековые православные традиции.

    В Церкви заверили, что изменение имени не затрагивает каноническое устройство, все приходы продолжат свою деятельность в обычном режиме.

    Напомним, власти Эстонии усилили давление на ЭПЦ, требуя полного и скорейшего разрыва связей с Московским патриархатом.

    Спикер МИД Мария Захарова призвала не лезть МВД Эстонии в дела Эстонской православной церкви с западной либеральной политкорректностью. Москва осудила давление Эстонии на Православную церковь.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала о причинах гонений в Эстонии на Православную церковь.

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    2 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
    @ Mehdi Chebil/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что план ввода европейского контингента на Украину можно рассматривать как оккупацию.

    Мирошник в ходе экспертной дискуссии «Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего» в Ереване заявил, что проект по формированию «контингента сдерживания» европейскими странами является фактическим планом оккупации Украины, передает ТАСС.

    По словам дипломата, этот контингент должен быть введен на территорию Украины после подписания мирного договора.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    1 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она выразила уверенность, что альянс НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа.

    Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.

    Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.

    Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.

    Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.

    Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.

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    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

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    1 апреля 2025, 02:27 • Новости дня
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по освоению ее недр никогда не обсуждался, заявил президент США Дональд Трамп.

    Комментируя сообщения о том, что Украина хочет пойти на сделку только при условии вступления в НАТО, президент США заявил: «Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до (российского президента Владимира) Путина они (Россия) говорили, что вы (Украина) не вступите в НАТО».

    Президент США также отметил, что конфликт на Украине мог начаться из-за стремления украинских властей стать частью альянса, передает ТАСС.

    Он также заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается пересмотреть договор о редкоземельных металлах. По его словам, предыдущей администрации США нужно было «попросить» у Киева «редкоземельные металлы или попросить, чтобы кредиты были обеспечены гарантиями в той или иной форме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пожаловался на попытки Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам и пригрозил ему «большими проблемами». По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина стала членом НАТО, но осознает, что этого не случится. Киев отказывается признавать помощь США кредитами, а не грантами.

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