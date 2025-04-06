Россияне стали дольше ждать общественный транспорт

Время ожидания транспорта в России достигло рекордных 15 минут 48 секунд

Tекст: Ольга Иванова

Согласно анализу данных комплексного наблюдения Росстата, это максимальный показатель с 2016 года. До 2024 года среднее время ожидания не превышало 12 минут, передает РИА «Новости».

Кроме того, россияне стали реже использовать общественный транспорт. Среднее количество поездок в месяц снизилось с почти 18 до 17, хотя общее время в пути увеличилось. В среднем на поездку уходит 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше, чем в 2022 году.

Исследование охватывает 60 тыс. домохозяйств и проводится раз в два года. Оно базируется на выборочном опросе представителей различных групп населения по всей России. Доля пользующихся общественным транспортом снизилась с 53,5 до 50,5 процента, чаще всего это молодые люди от 15 до 24 лет и старшее поколение от 70 лет.