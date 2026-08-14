Умер получивший травму мозга пуэрториканский боксер Колон

Tекст: Алексей Дегтярёв

Точные причины ухода бывшего боксера из жизни в настоящее время не уточняются, передает РИА «Новости».

«С сожалением сообщаю вам об уходе моего сына Причарда из этого мира. Теперь он в лучшем месте. Я сделал все возможное, чтобы исполнить его желание и мечту – привезти его в отпуск в Пуэрто-Рико, как он так сильно хотел, но не получилось», – написал он.

Причард Колон выиграл 16 поединков в своей карьере, из которых 13 завершились нокаутом. В октябре 2015 года во время боя с американцем Террелом Уильямсом пуэрториканец получил тяжелую травму мозга.

Соперник наносил запрещенные удары по затылку, после чего у Колона диагностировали субдуральную гематому. Спортсмен перенес экстренную операцию, провел 221 день в коме и до конца жизни боролся с последствиями травмы.

В августе прошлого года японский боксер Сигэтоси Котари скончался от субдуральной гематомы.

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