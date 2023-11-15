В эпоху Смуты Литва вырвала из тела России всё, что она освободила при Иване III и его сыне. Но позже царь Алексей Михайлович и отбил всё потерянное, да еще и обрел Киев. И Киев, хотя сейчас это стало почему-то «неудобно» вспоминать, являлся приграничным российским городом в течение столетия.6 комментариев
Премьер Эстонии изъявила желание стать генсеком НАТО
Премьер Эстонии Кая Каллас изъявила желание стать генсеком НАТО
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на организованном изданием Politico мероприятии Politico Defense утвердительно ответила на вопрос о желании занять пост генерального секретаря НАТО.
Так, Каллас озвучила, что не отказалась бы от поста генсека НАТО, передают «Ведомости».
В середине мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально готовился к пенсии, будучи самым влиятельным генсеком Североатлантического альянса за все время его существования. Но в итоге было принято решение продлить его полномочия еще на год.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто позднее займет его пост.