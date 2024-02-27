Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

Управление генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча опубликовало доклад, из которого следует, что американские военные чиновники, поставляя Украине вооружения, не озаботились ремонтом этих систем и обучением украинских военных обращению с запчастями для них. Кроме этого, в поставках 155-милиметровых снарядов Киеву, как говорится в докладе, интересы армии США были принесены в жертву интересам Украины. Декларации на грузы заполнялись недолжным образом. В результате проверки было возбуждено 50 уголовных дел, пока без конкретных обвиняемых.

Из данных отчета можно сделать вывод, что стратеги Пентагона не были готовы к затяжному конфликту между Россией и Украиной. И, если продолжить эту логику, то получается, что американские военные чиновники несут немалую долю ответственности за провал украинского контрнаступления и потерю киевским режимом подконтрольных ему территорий.

Почему появился отчет со столь неприятными фактами для военного ведомства США? Генеральный инспектор и его сотрудники отразили реальную картину без учета политической конъюнктуры? В это не верится. Роберт Сторч чиновник высокого ранга с большим опытом, ранее он был генеральным инспектором Агентства национальной безопасности США (структурное подразделение Пентагона). Сторч не может не понимать политических и информационных последствий своего отчета. Украинский вопрос стал внутриполитическим для США еще в 2019 году, когда против тогдашнего президента Дональда Трампа была начата процедура импичмента, якобы за то, что он шантажировал президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас из-за конфликта Белого дома с Конгрессом по вопросу финансирования Киева украинский вопрос вышел на принципиально новый уровень. Особенно в преддверии президентских выборов в США. Вероятно, отчет должен быть инструментом в политической комбинации. Но в какой? Есть несколько версий.

Американский президент Джо Байден допустил, что Украина и дальше будет терять территории. Правда, в этом он обвинил конгрессменов-республиканцев, которые не хотят давать Украине деньги. Но ведь киевскому режиму США и так выделили больше 100 миллиардов долларов. Инвестиция не оправдала себя. И конкурент Трамп все время поднимает эту тему.

Американское издание Politico утверждает, что, по словам опрошенных им экспертов, главной задачей Запада является недопущение развала украинской армии. Представим ситуацию: киевский режим теряет город за городом, а разложение украинской армии стало столь очевидным, что его нельзя скрыть даже от американского обывателя. И все это в преддверии президентских выборов.

Что делать команде Байдена? Назначить виновных. Кого? Для начала американских военных. Благо, отчет Генерального инспектора есть. Часть военных чиновников будут уволены, причем максимально громко. По ранее возбужденным уголовным делам о мошенничестве при закупках, подмене продукции, кражах, коррупции, перенаправлении оружия будут арестованы десятки военных. После чего Байден сможет заявить, что во всем виновны военные, которые его подставили. Также будут выявлены и названы их сообщники среди военного руководства Украины.

Интересно, что Зеленский также ищет виновных, в частности, в провале контрнаступления. Так, он заявил, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось. Значит, по мнению главы киевского режима, информацию кто-то передал Москве. А это могли сделать либо высокопоставленные украинские военные, либо западные советники. В украинском сегменте сети появилась версия, что Зеленский хочет объявить предателем либо экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, либо кого-то из близких ему офицеров. Таким образом ЗЕкоманда и назначит виновных за провал, и избавится от политического конкурента. Возможно, эта операция проводится совместно Вашингтоном и Киевом. В США назначат своих виновных, в Киеве своих. Часть из них могут объявить «агентами Кремля». После чего команда Байдена снова попытается надавить на Конгресс с целью выбить деньги для Украины. Белый дом это будет мотивировать необходимостью помочь Украине, и теперь, когда враги разоблачены, помощь Киеву принесет желаемый эффект. Сработает ли подобный подход, неизвестно, но вариантов у команды Байдена все равно немного.





Но они есть. Возможен такой вариант: в Белом доме поняли, что киевский режим проиграет войну. 100 млрд долларов американских налогоплательщиков выкинуты впустую. И команда Байдена запускает план «Б»: по сути, киевский режим повторит судьбу кабульского, только на этот раз Белый дом постарается подготовиться лучше. Виновными будут назначены американские военные и украинские политики и генералы. Их халатность, коррупция, некомпетентность будут объявлены главной причиной падения майданной Украины. Зеленский и его серый кардинал Андрей Ермак будут названы главными ответственными за это. Вероятно, они сбегут на Запад, и в США против них возбудят уголовные дела за разворовывание американской помощи. Хотя кого бы Белый дом ни объявил виновным, Трамп и его сторонники главным ответственным за ситуацию назначат Байдена и его людей.

Биография Сторча интересна тем, что первый раз его выдвинул на должность генерального инспектора АНБ президент Барак Обама, а второй раз Дональд Трамп. Это говорит о том, что у него есть связи как с демократами, так и с республиканцами. Возможно, Сторч как опытный царедворец, понял, что Байден «хромая утка», и ставку надо делать на Трампа. Ведь отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

Возможно, выявлены не все нарушения. В свете этого противников выделения денег Украине в американском политикуме может прибавиться. Конгрессмены и сенаторы не захотят рисковать своей политической карьерой, продолжая кидать деньги в черную дыру.