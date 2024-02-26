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    26 февраля 2024, 11:38 • В мире

    Как Зеленский выдумал цифры потерь украинской армии

    Как Зеленский выдумал цифры потерь украинской армии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Николай Стороженко

    Новой порцией отборной лжи отметилось руководство киевского режима. За все время боевых действий с начала российской спецоперации ВСУ потеряли всего лишь 31 тысячу погибших, утверждает президент Украины Владимир Зеленский. В эти подсчеты не верят даже ближайшие союзники Зеленского – американцы. Но главное, все эти фантазии, похоже, начинают влиять на устойчивость украинского общества.

    Впервые с начала российской спецоперации президент Украины Зеленский озвучил свои официальные оценки безвозвратных потерь ВСУ. Как он утверждает, погибла всего лишь 31 тыс. украинских военнослужащих.

    Заявлениям Зеленского удивились даже ведущие американские СМИ. «В отношении подсчетов господина Зеленского невозможно провести независимую проверку. Они кардинально отличаются от оценок американских чиновников». Так аккуратно комментирует слова Зеленского The New York Times.

    Каковы же оценки тех самых американских чиновников? В начале лета 2023 года издание публиковало оценку потерь ВСУ Пентагоном. Тогда, то есть еще до активной фазы так называемого украинского контрнаступления, американцы озвучили весьма скромные 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых. Хотя в апреле того же года в слитых в СМИ документах Пентагона указывалось почти вдвое большее количество погибших с украинской стороны – 124-131 тыс. человек.

    Еще одной проблемой является невозможность уточнения данных со временем. Так, озвученные американцами в начале лета 70/120 тыс. человек гуляли по публикациям еще несколько месяцев. Вот The Economist приводит их в ноябрьском материале.

    В плане оглашения информации о потерях американцы вообще постоянно напрягали Киев. Тот же глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли еще в ноябре 2022 года озвучил куда большую цифру, нежели Зеленский. Правда, сделал это хитро: «Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое – с украинской стороны».

    Впрочем, и с украинской стороны иногда прорывает. Взять того же экс-генпрокурора Юрия Луценко, огорошившего украинцев в первые дни 2024 года: «Нужно честно сказать: 500 тысяч [потерь – прим. ВЗГЛЯД], о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы – это по 30 тысяч в месяц. И тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте с убитыми и тяжелоранеными».


    При этом изящная формулировка Луценко («…о которых сейчас говорят») намекает на то, что таким образом он ссылается на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу. Который в конце 2023 года действительно говорил о потерях ВСУ: 383 тыс. погибших и раненых с начала СВО.

    С точки зрения же динамики потерь опять же крайне показательны данные только за 17-18 февраля при боях за Авдееву: 2,4 тыс. человек. Только за два дня, повторим. «Это по данным не нашим, по их», говорил Сергей Шойгу.

    Таким образом, даже на фоне западных оценок слова Зеленского о 31 тыс. погибших выглядят мягко говоря, неадекватно. Даже если мы оперируем сильно устаревшими данными, они кратно больше того, что озвучил президент Украины.

    В самой Украине уже нашли возможное объяснение такой заниженной оценке. Мол, Зеленский озвучивает только документально признанные потери. Погибших, за которых Минобороны Украины выплатило компенсации. «…Еще 50+ тыс. семей бегают по кабинетам, чтобы бюрократы выдали им помощь за погибшего «мужа/сына/брата/отца». Чиновники тянут и получается не фиксируют их как «погибших». А еще 70 -90 тыс. военных ВСУ числятся пропавшими без вести», – говорится в публикации тг-канала «Легитимный».

    Если основываться на этой оценке, безвозвратные потери ВСУ следует считать в пределах 150-170 тыс. человек.

    Впрочем, Зеленский мог вообще оставить этот вопрос без ответа, сославшись на военную тайну. И вряд ли кто-то бы роптал. Врать-то зачем, тем более так топорно? Тем более, что это его заявление сразу же рождает массу куда более неудобных для него вопросов, от которых начинает сыпаться уже вся телемарафонная медиа-картинка. Телемарафон, напомним, это такая круглосуточная форма текущей украинской пропаганды – по всем телеканалам транслируется одно и то же шоу, главная пропагандистская картинка.

    Ладно, допустим. 31 тыс. погибших. Но как же тогда получается, что (по словам того же Зеленского) ВСУ сейчас вынужденно отступает из-за того, что соотношение украинских и российских сил – 1 к 7? Куда же девалась украинская армия, если за два года потеряна всего-то пара полнокровных дивизий? 31 тыс. из 1 млн – это что-то в районе 3%, у некоторых социсследований погрешность больше.

    Численность группировки ВС РФ на Украине известна: 617 тыс. человек по состоянию на середину декабря 2023 года. А украинцев в семь раз меньше, то есть, если верить Зеленскому, всего 88 тыс.? Но ведь Зеленский не так давно назвал текущую численность ВСУ – 880 тыс. человек. В десять раз больше. Где они?

    Украинское военное руководство постоянно жалуется то на российские управляемые авиабомбы, то на превосходство в плотности артиллерии или численности FPV-дронов. Но при этом потерь у них почти нет?

    А главное, если «потерь нет», то зачем в конце прошлого года Зеленский начал эпопею с ужесточением мобилизации, озвучив намерение призвать 400-500 тыс. человек? А его подручные еще уточняли, что 400-500 тыс. – это так, для начала. Чтобы восполнять потери и держать оборону. А так-то хорошо бы тысяч 700 поставить под ружье, иначе наступать будет некем.

    Финальный же удар по реальности телемарафона наносят не все эти неудобные вопросы, а сам Зеленский с его оценкой потерь ВС РФ (180 тыс.). Как так? Ведь его собственный Генштаб старательно рисует куда большие цифры. Еще в августе там хвалились 258 тыс. «ликвидированных». Так, что верящие в реальность телемарафона были в полной уверенности, что уже половину России похоронили. И тут – такой удар, да не от кого-нибудь, а от верховного главнокомандующего.

    Судя по последней социологии, поступающей из Украины, в реальность транслируемой через телемарафон пропаганды там верят все меньше и меньше. Еще в декабре ему доверяли 43% опрошенных, не доверяли – 38%. Сегодня показатели поменялись местами: доверяют только  36%, не доверяет – 47%.

    The New York Times, которая в начале января пыталась анализировать эту негативную динамику, пришла к выводу, что основной причиной падения доверия стала фигура Зеленского. СМИ некритично подают ложь Зеленского, пытаются обеспечить ему благоприятный фон, хорошую мину при плохой игре. И этим отталкивают украинцев. Но, видимо, в Офисе Зеленского пропустили эту публикацию.

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