Украинский военный рассказал о бегстве ВСУ из Авдеевки

Сдавшийся украинский военный рассказал, как неделю прятался в разрушенном доме

Tекст: Антон Антонов

Дядчук рассказал: «Пошел штурм. Всех убили. Я выпрыгнул в окно, побежал в сторону к своим». Однако затем он услышал «стрельбу со стороны своего подразделения» и спрятался в одном из домов.

При этом Дядчук сообщил, что у него «не было рации, связи никакой», о пути отступления его не проинформировали. «Знал просто, с какой стороны меня привезли, и все», – приводит его слова РИА «Новости».

Ему с сослуживцами сообщили, что их направят «в Донецкую область», но не предупредили, что речь идет об Авдеевке. Подразделение Дядчука доставили в город за неделю до российского штурма. Дядчук хотел сдаться сразу, но боялся огня с украинской стороны. Он сказал, что оставался в здании семь с половной дней без еды, нашел пятилитровую баклажку воды, которую пил, пока вода не замерзла. По словам военного, последние три дня пришлось ждать без воды.

«Меня взяли в плен красиво. Меня не били. Я просто сдался. Меня связали, обыскали», – сообщил он, добавив, что российский медик поинтересовался, требуется ли Дядчуку помощь, обработал «пулевое сквозное незначительное» ранение в ноге и «сказал, что все будет хорошо».

Судя по числу трупов бойцов ВСУ, которые видел Дядчук, потери украинских сил в Авдеевке были высокими. По мнению военного, если бы у его сослуживцев появилась возможность, они бы тоже сдались.

Напомним, военнослужащие российской 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады ЦВО показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки.