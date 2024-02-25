Губернатор Запорожской области сообщил, что российские войска вошли в Работино

Tекст: Антон Антонов

Балицкий отметил, что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», потери вооруженных сил Украины составили «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!» – приводит его слова РИА «Новости».

Губернатор Запорожской области подчеркнул коренное изменение ситуации на фронте – российские силы «вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он заявил, что войска России «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».

Балицкий сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные получили «бесценный опыт ведения боевых действий», удалось «создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК». Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Как пояснил Рогов, «большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», идут ожесточенные бои, передает ТАСС.

По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Кроме того, позиции украинских войск здесь создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», сказал он.

Напомним, Рогов на днях сообщал, что ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих. Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.