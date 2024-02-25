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Губернатор Запорожской области сообщил, что российские войска вошли в Работино
Российские войска вошли в село Работино, которое до недавнего времени служило для Украины главным символом летнего контрнаступления, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий отметил, что украинским войскам пришлось «заплатить несоизмеримую цену за этот клочок искалеченной земли», потери вооруженных сил Украины составили «тысячи человеческих жизней и огромное количество техники». «Как оказалось – напрасно!» – приводит его слова РИА «Новости».
Губернатор Запорожской области подчеркнул коренное изменение ситуации на фронте – российские силы «вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он заявил, что войска России «планомерно и настойчиво наступают, перемалывая силы деморализованного противника».
Балицкий сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине российские военные получили «бесценный опыт ведения боевых действий», удалось «создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК». Отдельно Балицкий «отметил отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские силы «сейчас в Работино, находятся на южных окраинах поселка», при этом весь населенный пункт находится «под их огневым контролем». Как пояснил Рогов, «большая часть поселка остается в серой зоне, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища», идут ожесточенные бои, передает ТАСС.
По словам Рогова, «срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ». Кроме того, позиции украинских войск здесь создают «потенциальную угрозу в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют», сказал он.
Напомним, Рогов на днях сообщал, что ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих. Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.