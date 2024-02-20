  • Новость часаВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Москва как мягкая сила российской политики

    Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.

    17 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы снова мечтают о ядерной бомбе

    Лозунг «Никогда больше» включал в себя и мирное сотрудничество с Россией (на ниве углеводородов особенно), и отказ от милитаризации, отказ от любых попыток реванша и т. д. А теперь, когда немецкие танки снова месят грязь украинских полей и стреляют в русских солдат, о каком «Никогда больше» может идти речь?

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Киргизия включила защиту от новой цветной революции

    Спусковым крючком, вероятно, послужила информация о готовности Госдепартамента США финансировать проекты «по развитию демократических институтов и гражданского общества» в Киргизии в 2025–2027 годах. Формулировки, которыми обычно не слишком тщательно прикрывается работа по подготовке очередного госпереворота.

    5 комментариев
    20 февраля 2024, 14:12 • Новости дня

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих

    Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.

    Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.

    Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.

    19 февраля 2024, 21:19 • Новости дня
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    Украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России, сообщает издание «Страна».

    Сбежавшие из Авдеевки солдаты ВСУ рассказали, что российские войска наблюдали за ситуацией в городе при помощи дронов, и четко знали, где находятся позиции ВСУ и их перемещение, передает «Лента.ру».

    По словам украинских военных, сначала ВС России ведут мощные артобстрелы и сброс КАБов по позициям, дорогам и тылам, фронтовым ПВО. После этого в воздух поднимается масса FPV-дронов, которые добивают любое движение ВСУ, в это же время идет подвоз пехоты на бронетранспортерах по флангам. При этом российская пехота атакует малыми группами, обходит опорные пункты.

    Украинские военные отметили, что россияне, взяв новые позиции, тут же подвозят технику и быстро оборудуют мощные укрепления, в отличие от ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 18:30 • Новости дня
    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска

    Депутат Госдумы Водолацкий: Высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения ВС России

    Депутат рассказал о бегстве украинских офицеров и чиновников из Купянска
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Высший офицерский состав украинской армии и местные чиновники покинули город Купянск Харьковской области из-за наступления российских военнослужащих, сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Как указал Водолацкий, ВС России перемалывают укрепрайоны и продвигаются там вперед, ничто не может остановить российские вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. По его словам, из Купянска уже убежали все высшие украинские офицеры, которые находились в штабах, и теперь все штабы переместились за Купянск.

    «И те чиновники, которые прибыли из Киева и Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска», - сказал он, передает ТАСС.

    Депутат уточнил, что оставление Купянска украинскими офицерами и чиновниками является сигналом для военных ВСУ, продолжающих находиться в городе, поэтому для них самым верным решением будет сдаться в плен. Водолацкий добавил, что продвижение российских сил на упомянутом участке фронта уменьшит количество обстрелов со стороны украинских войск.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ на Купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, танк, три бронетранспортера и три пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две гаубицы Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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    19 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    На Украине теплоходы переименовали в честь новых российских городов
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское Дунайское пароходство (УДП) в рамках кампании дерусификации переименовало несколько судов, заявил гендиректор предприятия Дмитрий Москаленко.

    Он сообщил, что судно «Хабаровск» стало «Мариуполем», судно «Звенигород» – «Севастополем», а «Иваново» переименовали в «Геническ». По словам Москаленко, таким образом в пароходстве избавились от «деятелей коммунистического режима и российских городов», пишут «Известия».

    Стоит отметить, что Мариуполь находится в ДНР, Геническ – в Херсонской области, а Севастополь – в Крыму. Все они входят в состав Российской Федерации.

    Ранее в Киеве переименовали ряд городских библиотек – они больше не называются в честь Максима Горького, Владимира Маяковского и Константина Симонова, как это было еще в советские времена.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    19 февраля 2024, 21:35 • Новости дня
    Неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области

    На Украине сообщили о подрыве неизвестными железной дороги в Винницкой области

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестные подорвали железную дорогу в поселке Серебрия в Винницкой области Украины, приостановлено движение поездов, возбуждено уголовное дело о диверсии, сообщило издание «Страна».

    Издание пишет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что взрывом повреждено железнодорожное полотно, при этом состав поезда не пострадал из-за того, что машинист успел экстренно затормозить. По данным газеты, в двух вагонах из 11 были мука и гипсовые плиты, остальные были пустые, передает РИА «Новости».

    Источник издания сообщает, что СБУ открыла уголовное дело по статье о диверсии. На месте происшествия были найдены провода, антенна, элементы питания, фрагменты клейкой ленты, пара перчаток.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области Украины взорвался эшелон, перевозивший 60 тонн боеприпасов НАТО для украинской армии, подрыв якобы организовали местные партизаны.

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    20 февраля 2024, 12:56 • Новости дня
    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО

    Схроны с вооружением НАТО и газовыми гранатами обнаружили в Авдеевке

    В Авдеевке обнаружены схроны с вооружением НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд схронов с вооружением НАТО, в том числе с газовыми гранатами, обнаружили в Авдеевке, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, за последние сутки был обнаружен ряд схронов, в которых хранилось поставляемое странами НАТО вооружение, в том числе газовые гранаты, которые ВСУ активно применяли против российских военных, передает ТАСС.

    Кимаковский также рассказал, что в Авдеевке обезвредили почти 400 установленных в качестве ловушек мин и растяжек.

    По словам советника главы ДНР, бойцы ВСУ заранее минировали дома, мосты и участки дорог, по которым, как они рассчитывали, могла двигаться российская техника.

    «В итоге при хаотичном бегстве украинские военные стали массово подрываться на собственных минах, чем серьезно облегчили нам задачу», – заключил он.

    Ранее украинские военные, вышедшие из Авдеевки, рассказали о новой тактике Вооруженных сил России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    19 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    США намерены поставить Украине новые ракеты для ударов по Крыму

    NBC News: США хотят отправить Украине ракеты ATACMS большей дальности для ударов вглубь Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Киеву нового варианта баллистической ракеты ATACMS большей дальности для ударов внутрь Крымского полуострова, сообщил телеканал NBC News.

    Источники телеканала отмечают, что США склоняются к отправке ракет большей дальности, что позволит ВСУ наносить удары внутрь Крыма, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    В то же время один из военных чиновников сообщил, что запасы ATACMS у США ограничены, без выделения денег на пополнение их в запасах ракеты вряд ли будут поставлены. В то же время, по словам источников, Вашингтон может попросить союзников предоставить ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.

    Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и попросил поставить на Украину новое вооружение, а именно ракеты дальностью более 300 км. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет запасного плана действий относительно дальнейшего оказания помощи Киеву.

    Президент США Джо Байден, комментируя потерю ВСУ Авдеевкине исключил потери войсками Украины других городов, пока Конгресс США не одобрит финансирование помощи Киеву. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если американские власти не выделят новый пакет помощи Украине, то Киев перестанет считать США стратегическим партнером.


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    19 февраля 2024, 18:07 • Новости дня
    СМИ: В Испании найден мертвым, предположительно, угнавший российский вертолет летчик
    СМИ: В Испании найден мертвым, предположительно, угнавший российский вертолет летчик
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Его застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте, сообщили испанские СМИ.

    По данным газеты ABC, тело с несколькими пулевыми ранениями 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса. Предположительно убитым оказался летчик-предатель Максим Кузьминов. Издание Eureka news со ссылкой на источники в Гражданской гвардии Испании пишет, что у погибшего были проблемы с алкоголем и наркотиками, передает ТАСС.

    Соседи рассказывали, что иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни.

    Как сообщает Daily Information, труп был обнаружен соседом в прошлый вторник, а в соседнем городе Эль-Кампельо была найдена сгоревшая машина, куда, возможно, скрылся предполагаемый убийца.

    В августе прошлого года стало известно, что российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и приземлился на нем в Харьковской области – на территории, подконтрольной ВСУ. Позже пилот заявил, что угнал вертолет для вооруженных сил Украины. На борту угнанного Ми-8, помимо Кузьминова, находились двое военнослужащих, которые погибли.

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    20 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    Десантники из Костромы штурмом взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Группа бойцов Воздушно-десантных войск из Костромы взяла штурмом опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны.

    Известно, что десантники заняли штурмом опорный украинских военных, после чего провели полную зачистку и приготовились к обороне, передает RT.

    Также российские военные развивают успех на Донецком направлении от Угледара до Артемовска.

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    19 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    В ВСУ назвали новые рубежи обороны после отступления из Авдеевки

    Tекст: Ольга Иванова

    После отступления из Авдеевки вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны, заявил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

    Он указал, что новые позиции ВСУ расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка и Первомайское. Кроме того, Тарновский заявил, что позиции «Таврии» подверглись 26 авиаударам, сообщает Lenta.ru.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в Кремле доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки.

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    20 февраля 2024, 14:39 • Новости дня
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    ВСУ под Авдеевкой потеряли за сутки до 425 военных и танк
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Авдеевском направлении потеряли убитыми и ранеными до 425 человек, сообщило российское Министерство обороны.

    На этом направлении группировка «Центр» заняла более выгодные позиции и поразила скопления живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Ласточкино и Первомайского (ДНР) отражены четыре контратаки украинских штурмовиков 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад. На этом направлении украинская сторона потеряла до 425 человек, танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

    На Купянском направлении Западная группировка поразила подразделения 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отразила четыре контратаки украинских военных у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 45 человек.

    При контрбатарейной борьбе поражены немецкая САУ Panzerhaubitze 2000, три САУ «Гвоздика» и американское орудие М119.

    На Донецком направлении Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны у Курдюмовки и Красного (ДНР). Группировка отразила атаку штурмовиков 42-й механизированной бригады ВСУ у Богдановки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла более 395 человек, три танка, включая Leopard, три американских БТР М113, четыре боевые бронированные машины и девять автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила формирования 108-й бригады теробороны у Луговского (Запорожская область). Отражена контратака штурмовиков 58-й механизированной бригады ВСУ у Шевченко (Запорожская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 190 человек и танк.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская артиллерийская система М777, британская гаубица FH-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила подразделения 65-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Работино, Орехова и Вербового. Там ВСУ потеряли до 120 человек, артиллерийскую систему М777, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Авиация, беспилотники и ракетные войска ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 117 районах.

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    20 февраля 2024, 09:55 • Новости дня
    Украинский генерал объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

    Украинский генерал в отставке Кривонос объяснил, почему солдаты ВСУ попали в плен в Авдеевке

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные попали в плен близ Авдеевки из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона, выразил мнение на украинском канале «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

    По его мнению, людей бросили, это позорная практика, но такие случаи были и раньше – на это указывает уровень коммуникации в нижнем звене, то есть на уровне взвода, роты, батальона, где каждый человек должен быть учтен, передает ТАСС.

    «Командир должен заранее продумывать, каким образом эвакуировать, искать ресурсы», – отметил Кривонос.

    Также генерал добавил, что подобная проблема в ВСУ уже стала системной, а случаи оставления раненых на поле боя со смертельными исходами были еще в Дебальцево в 2015 году и в 2022-2023 годах.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные взяли в плен большое число украинских солдат в освобожденной Авдеевке.

    До этого сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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    20 февраля 2024, 09:35 • Новости дня
    В ДНР вынесли 21 пожизненный приговор военнослужащим ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР вынес 21 пожизненный приговор в отношении военнослужащих ВСУ, сообщил прокурор региона Андрей Спивак.

    По его словам, на сегодня вынесен 21 приговор в отношении 25 военнослужащих ВСУ, в производстве находится еще 41 уголовное дело, и эта цифра растет, так как дела продолжают поступать в суд, передает ТАСС.

    Спивак уточнил, что среди осужденных как представители регулярной украинской армии, так и боевики «Азова» (признана террористической, запрещена в РФ).

    В 2023 году прокуратура ДНР поддержала гособвинение по 118 уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений против жизни и здоровья мирных граждан и военнопленных, а также против мира и безопасности человечества. Прокурор добавил, что военнослужащие ВСУ, совершившие в Мариуполе умышленные убийства мирных граждан, признаны виновными и приговорены к срокам от 25 лет до пожизненного лишения свободы.

    Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы старшего пулеметчика отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) Сергея Михайленко за расстрел автомобиля с детьми в Мариуполе.

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    20 февраля 2024, 09:07 • Новости дня
    В Полтавской области Украины после взрывов поврежден промышленный объект

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Промышленный объект загорелся и получил повреждения в Кременчугском районе Полтавской области Украины в результате взрывов, сообщил глава местной областной военной администрации Филипп Пронин.

    По его словам, в Кременчугском районе прозвучали звуки взрывов, пострадал промышленный объект, на котором начался пожар, передает ТАСС.

    В ночь на вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Кременчуге Полтавской области.

    Между тем отменена воздушная тревога, ранее объявленная утром в восьми регионах Украины.

    Сирены работали в Киевской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушная тревога длилась около 20 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

    Напомним, 18 февраля Пронин сообщал, что в Полтавской области на Украине поврежден после взрывов инфраструктурный объект.

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    20 февраля 2024, 11:15 • Новости дня
    Пушилин: Спасение Авдеевки улучшило качество гражданских ж/д перевозок в ДНР

    Глава ДНР Пушилин заявил, что спасение Авдеевки улучшило качество гражданских ж/д перевозок в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Логистические возможности для гражданских железнодорожных перевозок через Донецк, Макеевку и Ясиноватую в ДНР улучшились после освобождения Авдеевки от ВСУ, сообщил на канале «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ж/д вокзал Донецка теперь можно задействовать дополнительно, передает ТАСС.

    Пушилин заметил, что некоторые риски все же сохраняются, однако не такие серьезные, как в ситуации, когда Авдеевка была под контролем ВСУ.

    В заключение глава ДНР добавил, что будет улучшена и ситуация с гражданскими перевозками пассажиров и грузов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта.

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      Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

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      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

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      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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