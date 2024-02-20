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Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины военнослужащих
Рогов: ВСУ вывели из Работино около половины находившихся там военнослужащих
ВСУ вывели из Работино в Запорожской области около половины находившихся там военнослужащих, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ вывели половину войск из Работино, которых в большом количестве подтянули на Ореховское направление, передает ТАСС.
Рогов добавил, что если ранее этот участок фронта был донором, то теперь сюда начали перебрасывать и технику, и живую силу в связи с тем, что потеря Работино для украинского режима слишком чувствительна с точки зрения поддержания морального духа войск.
Он добавил, что ВСУ продолжают строительство укреплений, вкапывание в землю железобетонных сооружений на линии от Гуляйполя и Времевского участка фронта до села Каменского. Создаются укрепрайоны и минные заграждения.
Ранее Рогов сообщил об ожесточенных боях на Запорожском направлении.