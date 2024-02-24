Bloomberg: Восточная Европа перестала доверять Западной

По информации агентства, в Европе назрел «более глубокий раскол» из-за вопроса пополнения запасов артиллерийских снарядов для Киева, передает РИА «Новости».

При этом страны Восточной Европы обвиняют Западную Европу в том, что она «не прислушивается» к просьбам Украины.

Кроме того, по данным Bloomberg, в дипломатических кругах присутствует такое настроение, что в случае победы России в конфликте с Украиной, страны Восточной Европы «не простят» Западную.

Как отметил анонимный европейский чиновник, правительства западных стран в данный момент не понимают, что многие на востоке никогда больше не будут им доверять.

Другие анонимные источники заверяют, что некоторые восточные страны, которые годами поднимали тревогу по поводу якобы «угрозы от России», еще больше обеспокоены тем, что более богатые западные государства недостаточно тратят из своих военных запасов.

Агентство заключает, что среди лидеров стран Восточной Европы растет разочарование в связи с тем, что Запад «не осознает срочности оказания помощи Киеву».

Ранее премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо заявил, что ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно, Украине необходима дальнейшая поддержка Евросоюза.

Тем временем в Германии проголосовали против передачи ракет Taurus Украине, несмотря на то, что вице-президент Бундестага от партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт заявила, что из-за задержки поставок оружия с Запада на Украине ощущаются «нехорошие настроения».