Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Премьер Бельгии заявил о тяжелой ситуации на поле боя для Украины
Ситуация на поле боя складывается для Киева неблагоприятно, Украине необходима дальнейшая поддержка Евросоюза, заявил премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо.
Бельгийский премьер заявил, что несмотря на нехорошую ситуацию на поле боя для Украины, «это не означает, что мы должны сдаться», передает ТАСС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать.