Россия не страдает заниженной самооценкой и готова противопоставлять своеобразному внешнеполитическому стилю США то, чего мировая политика пока не знала – спокойную уверенность в своих силах и подчеркнутую корректность по отношению к любому собеседнику.0 комментариев
Байден признал нехватку боеприпасов у Украины
Байден признал нехватку боеприпасов у Украины и призвал Конгресс согласовать помощь
У Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, Киеву необходима поддержка Вашингтона, которую Конгресс пока не может согласовать, заявил президент США Джо Байден.
Он отметил, что Киеву нужны вооружения, чтобы «удержать линию фронта против неустанных атак России», передает ТАСС.
Байден призвал Палату представителей Конгресса США принять законопроект о выделении помощи Киеву, «пока не стало слишком поздно».
Напомним, Палата представителей США отложила голосование по помощи Украине до 28 февраля.