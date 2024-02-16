Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.14 комментариев
Палата представителей США отложила голосование по помощи Киеву до 28 февраля
Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, не проголосовав по вопросам помощи Украине, Израилю и Тайваню
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав по законопроекту о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Несмотря на то, что Сенат конгресса при поддержке ряда республиканцев принял вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, из которых 60 млрд должен получить Киев, Палата представителей Конгресса ушла на перерыв до конца февраля, так и не проголосовав за этот документ, передает ТАСС.
Отмечается, что спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон указал, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис – «наиболее серьезную проблему», стоящую перед США.
Кроме того, Джонсон назвал выработанный сенаторами вариант законопроекта «заведомо непроходным» в Палате представителей.
Ранее сообщалось, что Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США в надежде на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ).