Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США

Bloomberg: Киев разрабатывает план сохранения средств МВФ на случай прекращения помощи США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников, план, «включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов», может помочь «заткнуть дыру в бюджете» страны и «получить деньги от МВФ», передает ТАСС.

В Киеве указали, что соответствующие меры должны «гарантировать МВФ то, что Украина будет в состоянии обслуживать свои долги, если союзники не смогут предоставить помощь». Отмечается, что план будет представлен МВФ «во время визита его сотрудников в Киев на следующей неделе».

Ранее сообщалось, что проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.

Во вторник президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины, отметив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.