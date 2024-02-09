Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.2 комментария
Киев начал разрабатывать план действий на случай прекращения помощи США
Bloomberg: Киев разрабатывает план сохранения средств МВФ на случай прекращения помощи США
Украина намерена подготовить план по изысканию средств на случай прекращения финансирования со стороны США в надежде на поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), отмечает Bloomberg.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников, план, «включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов», может помочь «заткнуть дыру в бюджете» страны и «получить деньги от МВФ», передает ТАСС.
В Киеве указали, что соответствующие меры должны «гарантировать МВФ то, что Украина будет в состоянии обслуживать свои долги, если союзники не смогут предоставить помощь». Отмечается, что план будет представлен МВФ «во время визита его сотрудников в Киев на следующей неделе».
Ранее сообщалось, что проект закона, в котором предусматривается выделение помощи Украине, Израилю, а также ужесточение контроля на южной границе США, не прошел первое процедурное голосование в Сенате Конгресса.
Во вторник президент США Джо Байден заявил об отчаянном положении Украины, отметив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.