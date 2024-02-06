  • Новость часаБайден заявил об отчаянном положении Украины
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    6 февраля 2024, 23:59 • Новости дня

    Байден заявил об отчаянном положении Украины

    Байден посетовал на отчаянное положение Украины и отказался идти на уступки республиканцам

    Байден заявил об отчаянном положении Украины
    @ Jonathan Ernst/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина находится в отчаянном положении, заявил президент США Джо Байден, добавив, что не готов идти на уступки Республиканской партии США ради выработки отдельных законопроектов о помощи Украине и Израилю.

    «Я в моем украинском галстуке и с украинским значком, потому что они (Украина) сейчас в отчаянном положении», – заявил Байден, выступая в галстуке желтого и синего цветов, на его пиджак был приколот значок с флагами США и Украины. Он заявил, что «каждая неделя, каждый месяц» без получения Украиной помощи от США означают, что у украинских войск остается меньше вооружений и «инструментов, с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска», передает ТАСС.

    Байден выразил уверенность, что США «не могут теперь уйти», поскольку на это рассчитывает президент России Владимир Путин. Поддержку предлагаемого Байденом законопроекта о помощи Украине президент США назвал «противостоянием Путину», а возражения против документа, по словам Байдена, «играют на руку» российскому лидеру. Президент США подчеркнул, что «ставки в этой борьбе выходят далеко за рамки Украины».

    Говоря о пакетном законопроекте Сената США по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на американской границе, Байден сказал, что прежде «республиканцы просили именно об этом», но теперь не хотят «обращать на это внимания». Он призвал прекратить «играть в игры», пока мир наблюдает за США, и не позволять «мелочной межпартийной» борьбе мешать выполнению американских обязательств.

    Когда Байдена спросили, готов ли он в случае провала законопроекта рассмотреть возможность поддержать отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю, президент США сказал, что «не станет уступать сейчас». Однако Байден признал, что поддерживаемый им законопроект, вероятно, «даже не попадет на голосование в Сенате».

    Байден обвинил в этом позицию бывшего американского президента Дональда Трампа: «Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения <...>, даже если это поможет стране». Байден заявил, что Трамп «обращался к республиканцам в Палате представителей и Сенате, угрожал им и пытался запугать», причем республиканцы «похоже, уступают». Он призвал членов Республиканской партии «продемонстрировать американскому народу твердость духа».

    «Я призываю Конгресс провести этот законопроект и представить его мне на стол немедленно», – сказал Байден. Он посетовал, что действия конгрессменов «не соответствуют действиям великой страны», передает РИА «Новости».

    Президент США выразил уверенность, что законопроект Сената стал бы самым жестким миграционным законом в истории страны. По его словам, речь идет о «наиболее справедливых основных реформах в иммиграционной системе».

    Байден сказал, что в ходе предвыборной кампании собирается настаивать на том, что Трамп несет ответственность за кризис на южной границе страны, если законопроект не будет одобрен: «Изо дня в день в период до ноября американцы будут узнавать о том, что единственная причина отсутствия безопасности на границе – это Дональд Трамп и его MAGA-друзья».

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, есть ли у Белого дома «план Б» на случай провала законопроекта Сената. Она заявила, что конгрессменам необходимо проголосовать по действующему документу.

    Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел признал, что не видит «реальных шансов» провести через Конгресс законопроект.

    Напомним, в Сенате США предложили законопроект, в котором на охрану границ, помощь Украине и Израилю хотят направить 118,28 млрд долларов. В Палате представителей США выступили против законопроекта, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что будет рассмотрен отдельный проект закона о помощи Израилю, но Белый дом уже пригрозил наложить вето на такой законопроект.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    6 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Соответствующее видео разместило издание «Страна».

    На видео женщина не пускает к пассажиру маршрутки сотрудника военкомата. Она заявила, что сотрудник ТЦК на улице зарабатывает 400 долларов за то, чтобы отпустить мужчину, и 3 тыс. долларов, если в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине), передает ТАСС.

    Сотрудники военкомата при этом требуют прекратить видеосъемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост, рядом с которым остановилась маршрутка. Пассажиры не соглашаются.

    Ранее женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

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    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

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    6 февраля 2024, 07:44 • Новости дня
    Байден заявил о недавней встрече с покойным Миттераном

    Байден заявил о недавней встрече со скончавшимся почти 30 лет назад Миттераном

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что недавно разговаривал с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который скончался в 1996 году.

    Как рассказал Байден, после избрания президентом США он отправился на саммит G7 в Великобританию, где заявил, что «Америка вернулась». «И Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции, посмотрел на меня и сказал: «Надолго вы вернулись?» – приводит его слова РИА «Новости».

    В расшифровке мероприятия, подготовленной сотрудниками администрации США, фамилия Миттерана зачеркнута, указывается, что Байден имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

    Результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, свидетельствуют, что почти две трети граждан США (59%) считают, что умственные способности Байдена демонстрируют снижение. Треть опрошенных не согласилась с таким мнением.

    Опрос проводился 28–30 января, в нем приняли участие 943 совершеннолетних гражданина США, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах. Погрешность результатов оценивается примерно в три процентных пункта.

    Напомним, 81-летний Байден, который стал самым пожилым президентом США, часто попадает в курьезные ситуации из-за своих оговорок.

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    6 февраля 2024, 19:55 • Новости дня
    Суд в США лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия

    Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа нет иммунитета от уголовного преследования по делу о штурме Капитолия

    Суд в США лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Апелляционный суд в столичном округе Колумбия постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета от юридического преследования по делу о беспорядках в Капитолии, которое суд трактует как попытку проигравшего в 2020 году выборы Трампа сохранить президентскую власть.

    В суде пояснили, что в рамках данного уголовного дела экс-президент Трамп стал гражданином Трампом, любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений, передает ТАСС.

    «Бывший президент Трамп, действующий по собственному усмотрению, не имел никаких законных полномочий, чтобы игнорировать федеральный уголовный закон, и он несет ответственность в суде за свое поведение», – пишет судейская коллегия.

    В их заявлении отмечается, что бывший президент использовал свой властный ресурс, чтобы «незаконно продлить свой срок на посту президента и сместить своего законно избранного преемника», что является нарушением «общеприменимых уголовных законов».

    «Предполагаемые усилия бывшего президента Трампа остаться у власти, несмотря на поражение на выборах 2020 года, были, если это будет доказано, беспрецедентным нападением на структуру нашей власти, – отмечает суд. – Он, предположительно, вмешался в процесс, в котором у президента нет никаких функциональных обязанностей – подсчета и заверения голосов коллегии выборщиков, тем самым подрывая установленные конституцией процедуры и волю Конгресса».

    Напомним, Трампу были предъявлены обвинения в связи со штурмом его сторонниками Капитолия.

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    6 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Херсоне, который удерживают украинские войска, передает ТАСС.

    Воздушная тревога действует в Полтавской и Сумской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях взрывы прогремели в Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    6 февраля 2024, 20:39 • Новости дня
    Боррель: ЕС готовит украинскую полицию для наведения порядка на занятых территориях

    Боррель заявил о подготовке украинской полиции для «наведения порядка» на занятых территориях

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС ведет активную работу по подготовке украинских полицейских сил для «наведения порядка» на территориях, которые Киев намерен захватить, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель четвертый раз прибыл на Украину, в этот раз он наблюдал за учениями миссии ЕС для подготовки специальных сил полиции. По его словам, ЕС ведет активную работу и «уже подготовил 150 местных инструкторов, которые в свою очередь будут тренировать тысячи полицейских», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Боррель прибыл в Киев.

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    6 февраля 2024, 22:26 • Новости дня
    Карлсон захотел взять интервью у Зеленского

    Карлсон раскритиковал американские интервью с Зеленским и собрался добиваться собственной беседы с президентом Украины

    Карлсон захотел взять интервью у Зеленского
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что хочет взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского, поскольку прежние интервью с ним американских СМИ были «заискивающими».

    Карлсон отметил, что пресса США уже не раз «общалась с людьми с Украины», а также взяла много интервью у Зеленского. «Мы сами сделали запрос на интервью с Зеленским, надеемся, что он согласится», – приводит слова Карлсона ТАСС.

    По мнению журналиста, интервью, которые украинский лидер уже давал в США, не были «традиционными интервью, это заискивающие подбадривающие сессии». Карлсон считает, что такие интервью «специально разработаны для того, чтобы усилить требование Зеленского о большей вовлеченности» США в конфликт в Восточной Европе. Карлсон возмутился тем, что «это не журналистика», а «государственная пропаганда в наихудшем ее проявлении, та, которая убивает людей».

    По его словам, американские политики и СМИ «продвигали иностранного лидера как новый потребительский бренд», но никто из западных журналистов «не озаботился тем, чтобы взять интервью у президента другой страны, вовлеченной в этот конфликт – Владимира Путина».

    Напомним, Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

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    6 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    В Авдеевке признали вход российских подразделений в город

    Глава военной администрации Авдеевки признал проникновение ВС России в город

    В Авдеевке признали вход российских подразделений в город
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава подконтрольной Киеву военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил о проникновении российских войск в город, об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

    По его словам, российские войска проходят оборонительную линию ВСУ и проникают вглубь города, передает Газета.ru.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что российская армия прорвала оборону ВСУ на северо-востоке Авдеевки и смогла закрепиться в городской застройке.

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    Финны почувствовали на себе разрушение связей с Россией

    Вот уже несколько месяцев всю Финляндию сотрясают масштабные забастовки, и во вторник как раз начинается очередная. Протестуют все – и транспортники, и студенты, и работники почты, и коммунальщики. Миллионы финнов недовольны урезанием пособий, уменьшением зарплат и ухудшением условий труда. И все это прямо связано с обрушением экономических связей с Россией. Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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