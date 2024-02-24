Минобороны США начало десятки уголовных расследований из-за нарушений поставок оружия Киеву

Tекст: Кристина Цыцура

Также речь идет о возможном использовании оружия не по назначению и о подмене, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

Всего, по данным Минобороны США, открыло более 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям. Некоторые из расследований проводятся в отношении подрядчиков ведомства, говорится в статье.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.