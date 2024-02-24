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Минобороны США начало десятки уголовных расследований из-за нарушений поставок оружия Киеву
Минобороны США проводит сейчас уголовные расследования из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе в связи с возможным мошенничеством при закупках и коррупцией, заявил главный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
Также речь идет о возможном использовании оружия не по назначению и о подмене, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
Всего, по данным Минобороны США, открыло более 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям. Некоторые из расследований проводятся в отношении подрядчиков ведомства, говорится в статье.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток.