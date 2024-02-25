Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки в передаче данных России

Зеленский заподозрил партнеров Украины и членов ставки главнокомандующего в утечке информации и передаче данных России

Tекст: Антон Антонов

Зеленский указал, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет».

По его словам, «когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей». Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает, передает РИА «Новости».

На вопрос о том, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации».

Зеленский заявлял, что у России был план украинского контрнаступления еще до того, как оно началось.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не обсуждает со странами НАТО «использование их армий» на украинской территории. «Если Украина будет в НАТО... соответственно будем использовать пятую поправку, если так произойдет», – сказал он.

Оценивая слова экс-посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко по поводу того, что Лондон рассматривает возможность отправки своих солдат на Украину, Зеленский заявил: «Комментировать посла сложно, может он что-то знает. Если действительно британцы уже здесь, прекрасно».

Напомним, Зеленский заявил, что ВСУ проведут новое контрнаступление в Черном море.