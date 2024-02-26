Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.0 комментариев
Эксперт объяснил заявление Зеленского об утечках информации
Политолог Скачко: Зеленский придумал образ «Штирлица», чтобы переложить ответственность за провалы ВСУ
Зеленский не просто так заявил о неких утечках информации и передачи данных России. Это может быть как проявлением его паранойи, так и намеренной попыткой создать образ «Штирлица», работающего в интересах Москвы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко.
«Слова Зеленского об утечках информации стоит рассматривать с двух сторон. Так, мы можем наблюдать проявление развившейся у него паранойи. Но в то же время не стоит исключать, что это попытка снять с себя ответственность за провалы украинской армии и переложить ее на каких-то шпионов», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
«В этой логике создание образа «Штирлица», работающего в интересах России, представляется вполне логичным», – пояснил собеседник. При этом спикер указал, что политическое и военное руководство Украины давно превратилось в «клубок змей». «Сейчас процессы «взаимного поедания» резко обострились, в том числе из-за сокращения «кормовой базы». К этому добавляется страх ответственности и физической расправы. Как следствие, создается гнетущая атмосфера не только в украинском обществе, но и в самом офисе Зеленского», – уточнил политолог.
Намерения Зеленского создать несколько планов наступательных операций ВСУ спикер объясняет ранее звучавшей критикой со стороны Запада. «Основной претензией иностранной прессы и западных чиновников к киевским властям в прошлом году было то, что те не разработали «план Б» по развитию конфликта. Тогда, впрочем, у них не было и «плана А». Сейчас же Зеленский показывает своим партнерам, что он исправляется, что у Украины «будет несколько замыслов, и будущая кампания точно не прогорит». Но, опять же, при условии, что Запад окажет помощь», – пояснил Скачко.
Ранее Владимир Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, в ходе которой сделал ряд любопытных заявлений. Так, он сказал, что план контрнаступления ВСУ в 2023 году был известен Москве заранее. Зеленский намекнул, что информацию мог «слить» кто-то из зарубежных партнеров Киева или членов ставки главнокомандующего.
Он пояснил, что в ставку входит «командование тех или иных направлений». Также есть «партнеры» Украины, которым Киев сообщает планы «некоторых направлений действия», поскольку эти страны передают Украине вооружения и без получения информации «не выделят соответствующий пакет». «Когда такого количества людей становится очень много, у врага появляется больше деталей», – заявил Зеленский. Однако он не стал раскрывать, кого именно подозревает.
На вопрос, планируют ли вооруженные силы Украины новое контрнаступление, Зеленский ответил, что «планов будет готовиться несколько из-за утечки информации». Причем считаться с потерями он, похоже, не собирается, потому что, как следует из этой пресс-конференции, Зеленский запросто может озвучить цифры, взятые с потолка. Так, по его данным, за время начавшегося 24 февраля 2022 года конфликта погибли 31 тыс. украинских военных. Называть число раненых и пропавших без вести он не стал. «Я не скажу, сколько у нас раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – объяснил Зеленский.
Блогер Сергей Черкасский в Telegram-канале в ответ на заявление Зеленского подчеркнул, что «все-таки он очень хороший комик». Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в свою очередь подчеркнул, что «исходя из цифры 31 тыс. погибших с украинской стороны, озвученной Зеленским, будем считать, что в каждом населенном пункте Украины погиб всего один человек. А в целом украинская армия потеряла 3,1% своих солдат». «Только возникает вопрос: а что делать с кладбищами в каждом населенном пункте Украины и что за истерика вокруг мобилизации, если украинская армия численностью в один миллион солдат в два раза превышает численность российской армии, задействованной в СВО?» – поинтересовался он.
Озвученные Зеленским данные также стали одной из обсуждаемых тем в западной прессе. Как отмечает The New York Times, Вашингтон оценивал потери ВСУ в 70 тыс. убитыми и до 120 тыс. ранеными по состоянию на лето 2023 года. Это более чем в два раза выше названной Зеленским цифры в 31 тысячу, подчеркивает издание.