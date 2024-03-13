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    На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    @ Global Look Press

    13 марта 2024, 12:00 Мнение

    На что могут пойти глобалисты, чтобы не допустить к власти Трампа

    Убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже) – это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    После супервторника, когда в большинстве американских штатов прошли предварительные выборы, стало окончательно ясно, что Трамп уверенно выходит в финал президентской гонки. Единогласное решение Верховного суда США, запрещающее отдельным штатам решать вопрос о допуске кандидатов к выборам (решение, кстати, очень разумное, свидетельствующее о том, что здравый смысл еще окончательно не покинул эту страну), устраняет почти все судебные препятствия, которые ставили Трампу. (Гипотетически остается еще Джорджия, где Трампа обвиняют в давлении на местные власти в попытках повлиять на результаты выборов-2020, но шансы и там невелики). Таким образом, легальных возможностей устранить Трампа практически не остается. С другой стороны, совершенно очевидно, что для глобалистов, стоящих за Демпартией, приход Трампа к власти абсолютно неприемлем.

    Трампа много обвиняли в том, что он не способен претворять свои сверкающие мечты и угрозы в реальность. Несмотря на это, прошлое президентство Большого Дона явило печальные для глобализма результаты. Трамп похоронил два глобальных проекта о Тихоокеанском и Трансатлантическом сотрудничестве, которые замыкали глобальный контур мира, официально утверждая приоритет наднациональных структур (таких как транснациональные компании) над законами государств. Трамп остановил агрессию США на Ближнем Востоке. Трамп развязал торговую войну с Пекином. Все это отбросило мировые финансовые центры от вожделенной ими единоличной власти на несколько шагов (а можно сказать – и пару десятилетий) назад. Чем мировой финансовой элите может грозить президентство Трампа сегодня?

    Трамп, несомненно, выполнит свои угрозы переложить часть финансирования НАТО на европейские государства. Трамп начнет конфликтовать с руководством ЕС (насквозь глобалистским). Трамп поддержит европейских правых, а те, в свою очередь, обретут в нем надежную опору. На фоне ослабления НАТО и ЕС, Венгрия (Орбан), Австрия, Словакия обретут новые возможности к интеграции. Появлением новой Австро-Венгрии, то есть своего рода альтернативного восточного Евросоюза, глобалисты уже вовсю пугают мир.

    Мощную опору в Трампе обретут также «Альтернатива для Германии» в Германии, Ле Пен во Франции, правые в Италии и Испании. Собственно, все это вместе может грозить глобализму консолидированным отпором европейских правых (против нынешней ЛГБТ-революции и миграции, замещающих белое население Европы).

    В самих США Трамп наверняка остановит потоки мигрантов на границах Техаса, да и в Калифорнии постарается навести порядок. Начнутся глобальные чистки вашингтонских чиновников (того самого «глубинного государства»). А возможно, дело дойдет и до аудита самой Федеральной резервной системы (ФРС) – самой священной и неприкасаемой коровы Америки.

    Угрозы разобраться (нет, пока еще не с ФРС, но во всяком случае с BlackRock – крупнейшим инвестиционным фондом планеты) уже раздаются от Вивека Рамасвами и Роберта Кеннеди. И тот, и другой почти наверняка получат должности в правительстве Трампа. Таким образом, угрозы для глобализма вполне серьезны. Новый приход Трампа в условиях жесткого противостояния США с Китаем, Россией и Ираном может грозить глобалистам уже тотальным обрушением планов. И конечно, возникает вопрос: осознав степень угрозы, на что готовы будут они пойти, чтобы угрозу эту устранить?

    Простой ответ: на всё. При этом мы понимаем, конечно, что люди, создавшие и контролирующие мировую финансовую систему, обладают почти беспредельными возможностями.

    Если легальных возможностей устранения Трампа не остается, какие существуют нелегальные? Попробуем рассмотреть их по мере нарастания издержек:

    – фальсифицировать выборы так же, как в 2020-м;

    – убить Трампа;

    – дать возможность Трампу прийти к власти, а затем «отменить» или тотально обрушить все его президентство в хаос;

    – обойтись без выборов вовсе (для чего, конечно, потребуется введение чрезвычайного положения).

    Начнем с первого. Повторить ситуацию 2020 года в том же формате (пандемия + бунты БЛМ + голосование по почте) вряд ли удастся. Хотя бы потому, что консерваторы к ней уже подготовились, фактора неожиданности не будет, да и времени остается мало. Впрочем, окна возможностей еще не закрыты, и всё еще можно повернуть в новые неожиданные стороны: например, на фоне обострения израильско-палестинского конфликта устроить антисемитские провокации, которые (после жесткого ответа властей) перерастут в бунты пропалестинских левых и исламистов.

    Второе: убить Трампа, как убили в свое время в той же ситуации Хью Лонга, Роберта Кеннеди (да и про Джона Кеннеди вспомним тоже). На мой взгляд, это плохой план. Прежде всего потому, что трампистское движение уже настолько оформилось, что живой Трамп не так уж ему и нужен. А Трамп как легенда и знамя лишь окончательно кристаллизует трампизм в могучую гражданскую силу. Убийство Трампа привлечет к республиканцам новые, еще неопределившиеся до конца, сочувствующие силы. Нужно ли все это глобалистам?

    Третье. Вот это уже интересно. Если фальсифицировать выборы не удастся и Трамп все же станет президентом, ситуация угрозы гражданской войны в Америке только усугубится. Впрочем, усугубится она и в случае удачной фальсификации, и избрания Байдена тоже. В этом смысле в любом случае политическую систему Америки ждет цугцванг: либеральные штаты категорически не примут избрания Трампа, а консервативные – переизбрания Байдена. Итак, политический клинч, ступор, выходом из которого может стать либо горячая фаза гражданской войны, либо движение к какому-нибудь «правительству национального примирения» с какой-нибудь Ники Хейли во главе (о таком варианте развития событий мы тоже уже писали).

    Четвертое, и самое, с одной стороны, непредсказуемое, а с другой стороны – верное: толкнуть мир в такой хаос, выходом из которого может стать только диктатура (разумеется, либеральная). Это должна быть либо внутриамериканская катастрофа, более масштабная, чем 9.11, которая ввергнет страну в такой хаос, что для его остановки потребуется введение чрезвычайного положения; либо общемировая катастрофа, например, война России с НАТО, которая также может оправдать введение чрезвычайного положения внутри США, как ведущего члена НАТО. Как бы тревожно все это ни звучало, именно последний вариант может представиться этим силам наиболее предпочтительным. Америка им еще нужна, хотя и не является, конечно, единственной и незаменимой базой. А вот пожертвовать Европой (которая в их картине мира и так приговорена) можно вполне. Особенно если спалить ее в огне большой войны с Россией.

    Могут возразить: прецедента отмены выборов в США еще не бывало. Даже во время Второй мировой Рузвельта исправно переизбирали в ходе голосования. Так что он отсидел в общей сложности почти четыре срока (последний не досидел).

    Но, во-первых, все когда-нибудь случается в первый раз. Во-вторых, выборы Рузвельта как раз и являют нам весь букет ухищрений, с помощью которых банкиры успешно пропихивали своего кандидата.

    В 1935-м губернатор Хью Лонг как реальная альтернатива Рузвельту (и более чем опасная: даже если бы сам Лонг не победил, отняв голоса у Рузвельта, он отдал бы победу республиканцам) был убит накануне выборов.

    В 1940 году банкиры выдвинули Рузвельта на беспрецедентный третий срок и обеспечили ему победу, устроив в стане республиканцев хаос с выдвижением своего карманного кандидата Уинделла Уилки (о феномене Уилки мы писали еще во время первой кампании  Трампа).

    Наконец, в 1944-м, в воюющей и фактически уже полностью управляемой ими стране банкирам не составило никакого труда выдвинуть Рузвельта на четвертый срок и обеспечить ему победу под лозунгом «коней на переправе не меняют». При этом все эти годы людям, стоящим за Рузвельтом, удавалось скрывать полную неадекватность разбитого параличом президента, которого лишь передвигали от сцены к сцене в инвалидной каталке.

    Нечто подобное вполне может произойти в Америке и сегодня.

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