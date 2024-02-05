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    Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    5 февраля 2024, 09:10 Мнение

    Американский истеблишмент ставит на Ники Хейли

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    Настоящая президентская гонка в США только стартовала, но контрапункты будущего стали, кажется, вырисовываться.

    Триумфально победив в Айове, в Нью-Гемпшире Трамп показал результат хуже, чем от него ожидали. Он обошел единственную свою конкурентку Никки Хейли всего на 11 пунктов. И хотя это, вероятно, вообще лучший результат, который Хейли могла показать (даже в Южной Каролине, где Хейли дважды была губернатором, ее поддержка ниже) – это тревожный знак для Трампа, и обнадеживающий для тех, кто Трампа не любит.

    В «партии Трампа» к Хейли относятся однозначно: она – неоконка, человек демократов в республиканском штабе. Риторика Хейли и правда мало чем отличается от риторики Байдена, особенно внешнеполитическая. Что же до «неоконства», то именно неоконы, то есть неоконсерваторы, все последние десятилетия (начиная с президентства Буша-старшего, а то и Рейгана) определяют тот неформальный межпартийный консенсус истеблишмента, который в зависимости от контекста и убеждений говорящего называют то «глубинным государством», то «партией глобализма». В общем, понятно. Неоконы со своей родословной и правда идеально подходят на эту роль. Ядро этой секты (политическая секта – и правда лучшее определение этой группы) вышло еще из Четвертого троцкистского интернационала.

    Тогда сектой рулили ближайший советник Троцкого Макс Шахтман и Уильям Кристолл. Взяв уверенный курс с ультралевого крыла вправо, они сперва причалили к левому крылу Демократической партии. Именно их усилиями прежде либеральная партия превратилась сегодня в подобие либерал-большевистской.

    В 1970-е неоконы играли роль самых лютых «ястребов»-демократов, раскручивая программу гонки вооружений и антисоветских санкций (поправка Джексона–Вэника – крупнейшее их достижение того времени). Убедившись, что прийти к рычагам власти через институт Демпартии не получается, они перебрались к республиканцам, и в команде Рейгана принялись активно валить СССР (афера звездных войн, кормление диссидентского движения, раскрутка польской «Солидарности» – во многом их рук дело).

    Стоит заметить, что практически все неоконы – выходцы из Восточной Европы, большинство – с Украины и из Польши. Таким образом, семейные и клановые узы очень помогают им дергать за ниточки густой сети влияния, покрывающей Восточную Европу (кстати, и наш «Союз Правых Сил», влиятельный в 90-е, выполнял роль своего рода клона американских неоконов).

    Из дальнейших достижений неоконов необходимо отметить катастрофу 9.11, произошедшую в идеально нужное время и нужном месте, когда неоконы занимали все ключевые посты в администрации Буша, Пентагоне и ЦРУ. Катастрофа позволила начать неоконам полномасштабную войну на Ближнем Востоке. (Заметим, что неоконов в Америке часто и совершенно справедливо называют «фракцией партии Ликуд». О неоконах говорят: да, они патриоты, только не США, а Израиля).

    После того как в Республиканскую партию ворвался Трамп и совершил в ней полный переворот, неоконы покинули ставшую неуютной палубу республиканского корабля и вернулись к милым их сердцу демократам Клинтонов и Обамы. Нетрудно видеть, что и сегодняшняя война на Украине и Ближнем Востоке также курируется в основном неоконами. Это – их война. А Блинкен, Салливан, Коган и Нуланд – ключевые ее персонажи.

    Понятно, что неоконы – это не просто пиратская команда, захватившая власть в США под лозунгами «мировой революции». За неоконами стоят большие деньги – самые большие деньги, которые только есть в мире. Это финансовая верхушка глобализма, та сила, которая стоит за словами ФРС, Сити, МВФ, Всемирный банк. Это те самые настоящие «центры принятия решений», которым следует бывший «свободный мир» Запада. Таким образом, современный глобализм – и есть мировые финансовые центры плюс идеология неоконсерватизма. Более же всего этой силе подошло бы имя либерал-большевизма или даже либерал-троцкизма.

    Понятно и то, что и истеблишмент Республиканской партии, хотя и ушел сегодня глубоко в тень, не имея возможности прямо противостоять Трампу, остается вполне пронеоконовским. Таким образом, диспозиция проясняется. Есть Демпартия, фактически полностью оккупированная неоконами (глобалистами, либерал-большевиками). Впрочем, и здесь есть своя фронда – это антивоенные пропалестинские левые, выступающие против войны и Израиля и голосующие сегодня за Роберта Кеннеди.

    И есть Республиканская партия Трампа, выступающая под традиционалистскими изоляционистскими лозунгами «Америка прежде всего», против глобалистской повестки (миграция, гендер, климат, антибелый расизм и т. д.). Но плюс в ней есть агенты неоконов, в частности – кандидат в кандидаты в президенты Никки Хейли. Молодая, напористая, амбициозная белая дама, ментальный клон Хилари Клинтон, но без демонического флера последней. В принципе, мы имеем идеального кандидата истеблишмента! В том, конечно, случае, если ей удастся потопить надоедливых стариков. И если «самоходного деда» Байдена можно просто отключить от систем жизнеобеспечения, то с Трампом сложнее. Его требуется посадить или убрать еще каким-нибудь способом.


    В устранение Трампа «в стиле Кеннеди» мне лично не очень верится. Во-первых, это слишком откровенно. Это создало бы из Трампа святое знамя борьбы. При том, что уже сегодня «трампизм без Трампа» является вполне серьезной самостоятельной идеей. В этом случае распад США на демократические и республиканские штаты может принять неконтролируемый характер.

    Во-вторых, власть глобализма в мире и в США сегодня гораздо серьезней и всеохватней, чтобы прибегать к столь грубым старым методам. Не гораздо ли соблазнительнее совершить новый 9.11? И уже под него или вовсе отменить выборы (введя военное положение) или задать выборам формат, при котором безальтернативно побеждает кандидат истеблишмента. И особенно соблазнительно, если таким кандидатом станет Никки Хейли. Таким образом, истеблишменту удастся не только удержать власть в Белом доме, но и расколоть Республиканскую партию – партию Трампа.

    Разумеется, у американского истеблишмента есть план на предстоящие выборы. И не один: разные планы на разные сценарии развития событий до гражданской и мировой войны включительно. Но в приоритете, очевидно, наименее затратные, наиболее предсказуемые из них. Не думаю, что истеблишменту так уж хочется ввергать страну, в которой находится главный печатный станок и сконцентрированы главные военные силы глобализма, в ситуацию полноценной войны. И здесь сценарий удержания власти по имени «Ники Хейли» видится наиболее предпочтительным. 

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