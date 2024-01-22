Трамп назвал Хейли поджигательницей войны

Дональд Трамп назвал кандидата в президенты США Никки Хейли частью больного политического класса

Tекст: Вера Басилая

Трамп заявил, что изгонит людей, которые хотят все время устраивать войны и «заработать кучу денег для производителей ракет». По его словам, Никки Хейли принадлежит к этому политическому классу, передает РИА «Новости».

Он снова повторил, что США ближе к Третьей мировой войне, раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке и пообещал урегулировать конфликт на Украине еще до переезда в Белый дом.

Также Трамп причислил Хейли к «глобалистам», которых он тоже хочет «вышвырнуть» вместе с коммунистами и фашистами, так называемым больным политическим классом, которые по-настоящему ненавидят США.

По его словам, Хейли пользуется поддержкой пробайденовских сил, ею будет легче манипулировать, если она представит Республиканскую партию на президентских выборах 2024 года.

«Радикально левые демократы знают, что ее легко победить… Она неизбираема», – сказал Трамп.

Хейли, которую сам Трамп в свое время назначил постоянным представителем США в ООН, выступает за продолжение многомиллиардной помощи Украине в конфликте с Россией.

Ранее Хейли заявила, что не собирается отказываться от продолжения гонки и намерена победить.

Между тем, согласно опросу, проведенному по заказу телеканала CNN, Трамп значительно опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. За Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за Никки Хейли –39%.