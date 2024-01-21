В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?36 комментариев
Трамп стал лидером в предвыборном опросе CNN перед праймериз в Нью-Гэмпшире
Опрос CNN: Трамп опережает конкурентов перед праймериз в штате Нью-Гэмпшир
Экс-президент США Дональд Трамп значительно опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир, свидетельствует опрос, проведенный по заказу телеканала CNN.
Так, за Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за бывшего представителя США в ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли -–39%, а за губернатора Флориды Рона Десантиса – только на 6%, передает РИА «Новости».
В Нью-Гэмпшире к партийному голосованию допускают избирателей без принадлежности к партии. Среди них Хейли поддерживают 58%, а Трампа – 30%, среди зарегистрированных республиканцев за Трампа готовы голосовать 67%, а за Хейли –23%.
Опрос проводился исследовательским центром университета Нью-Гэмпшира в период с 16 по 19 января среди 2348 человек, заявленная погрешность - плюс-минус два процентных пункта.
Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин назвала Трампа единственным человеком, которого боится действующий президент США Джо Байден.