На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.2 комментария
Конгрессвумен Грин назвала Трампа единственным человеком, которого боится Байден
Президент США Джо Байден боится своего предшественника Дональда Трампа, заявил конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин
Американский лидер Джо Байден боится только одного человека – бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа, заявила член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин.
«Я думаю, что Трамп – это единственный человек, которого боится Джо Байден», – приводит ТАСС слова Тейлор-Грин накануне выступления Трампа в штате Айова, где проходят первичные выборы республиканцев.
Она отметила, что Трамп сохраняет «хорошее настроение» и «оптимистичный настрой» и напомнила, что республиканцы «ждали этого дня три года».
Сейчас по промежуточным итогам голосования Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, набирая 53% голосов на первичных выборах в штате Айова после завершения подсчета в 11 из 99 округов. Из 38,3 тыс. подсчитанных голосов бывшему американскому лидеру отдали предпочтение 20,3 тыс. сторонников Республиканской партии.
На втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 20,1% голосов, следом за ним располагается бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли с 18,3%. Предпочтение бизнесмену Вивеку Рамасвами отдают 7,7% республиканцев.
При этом, по данным Bloomberg, Рамасвами принял решение покинуть президентскую гонку.
Ранее сообщалось, что телеканалы CNN, NBC и Fox News предсказали победу Трампа на выборах в Айове.