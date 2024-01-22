Кандидат в президенты США Хейли заявила о намерении идти против Трампа

Tекст: Вера Басилая

После того, как губернатор Флориды Рон Десантис снялся в пользу Трампа, Хейли заявила, что в кампании за право баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года остались «один мужчина и одна леди». При этом она назвала Десантиса, который ее раскритиковал, отличным губернатором и пожелала ему всего хорошего, передает РИА «Новости».

Между тем, согласно опросу, организованному CNN, Хейли грозит отставание в 11 процентных пунктов от Трампа на праймериз в Нью-Гемпшире, но сниматься с гонки она не собирается до внутрипартийных выборов в ее родной Южной Каролине. Она считает, что выиграет и будет республиканским кандидатом в президенты.

По ее словам, семьдесят процентов американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден, и она привыкла к тому, что люди ее недооценивают.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента США, и выразил свою поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Между тем, согласно опросу, проведенному по заказу телеканала CNN, Трамп значительно опережает конкурентов среди потенциальных участников республиканских праймериз в штате Нью-Гэмпшир. За Трампа готовы голосовать 50% релевантного электората, за Никки Хейли –39%